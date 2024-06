Jota Pe Hernández estalló las redes con polémica comparación y recordó pasado guerrillero de Carlos Pizarro: “Ni sueñen”

La decisión de reconocer el sombrero de Carlos Pizarro como Patrimonio Cultural fue recibida con críticas por parte del senador Jota Pe Hernández - crédito Johan Manuel Largo/Infobae

La decisión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia de reconocer el sombrero de Carlos Pizarro como Patrimonio Cultural de la Nación provocó una división en el ámbito político y social del país. El anuncio, realizado en un acto oficial presidido por el mandatario Gustavo Petro, desencadenó reacciones encontradas, destacándose especialmente las críticas vehementes expresadas por el senador Jota Pe Hernández, del Partido Verde.

El senador, reconocido por su posición contundente y de oposición, mostró su desacuerdo con la medida tomada por el Gobierno de Gustavo Petro. El 18 de junio, tras enterarse de la noticia, Hernández utilizó cuenta en la red social X (antes Twitter) para expresar su rechazo; sin embargo, al día siguiente, emitió nuevas declaraciones comparando la situación con la hipotética honra a símbolos de narcotraficantes, asesinos seriales y otros criminales.

Así, a través de la plataforma digital, el senador compartió un mensaje acompañado de un video donde expuso su perspectiva. Su publicación, en la que utilizó varias analogías que, aunque controversiales y diversas, sin duda capturó la atención de los usuarios.

“LOS VERDADEROS SÍMBOLOS!! Ni sueñen que el sombrero de un comandante guerrillero que cometió crímenes en un grupo terrorista será símbolo de cultura! Símbolos de recordación, el HELICÓPTERO de la operación jaque o el BOTÓN que explotó la bomba que dio de baja a Raúl Reyes (sic)”, se lee en el post del legislador.

La declaración reflejó la intensidad de la postura del senador, que no solo rechazó la idea de honrar a figuras asociadas con la guerrilla colombiana, sino que además propuso otros elementos que considera más dignos de ser reconocidos como Patrimonio Cultural de la Nación.

Por su parte, en el video, Hernández criticó la propuesta de Petro de enaltecer a personajes como el famoso sombrero de un líder guerrillero, calificándolo de “cínico” y “burlesco”. Según el congresista, “¿acaso pretenden entonces que la hedionda toalla de Tiro Fijo sea declarada como Patrimonio Cultural o las gafas de Santrich o quizás, tal vez, el sombrero de Carlos Castaño, ahora que son tan cercanos a Mancuso?”

Jesús Santrich fue un guerrillero de las Farc y fue miembro de la Cámara de Representantes de Colombia; Carlos Castaño Gil, conocido como el Comandante, fue un paramilitar colombiano que ejerció como líder supremo de las Autodefensas Unidas de Colombia desde su establecimiento en 1997 hasta su fallecimiento en 2004; y Salvatore Mancuso, un exparamilitar colombiano y exnarcotraficante, se desmovilizó en 2005 y fue posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2008, ahora se encuentra retenido en Colombia y puede ser un “gestor de paz”.

Las fuertes palabras de Hernández no se detuvieron ahí, que sugirió alternativas polémicas para símbolos nacionales: “¿Por qué no declaramos símbolo de recordación el helicóptero de la Operación Jaque, que fue un duro golpe contra los guerrilleros? ¿Por qué no declaramos símbolo de recordación el botón que se usó para explotar esa bomba que finalmente dio de baja a bandidos como Raúl Reyes?”

Es importante mencionar que mediante el uso de bombas inteligentes proporcionadas y supervisadas por Estados Unidos, el gobierno impactó, por primera vez desde 1964, al liderazgo de las Farc. El 1 de marzo de 2008, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un bombardeo al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, como parte de la operación Fénix.

Del mismo modo, criticó —de manera sarcástica— al Gobierno por las razones por las cuales no clasificó como símbolos de Colombia a “la camisa del famoso violador Garavito o quizás también la coca con la que traficaba Pablo Escobar, esos son los símbolos que Gustavo Petro quiere declarar como cultura en Colombia”.

Además, el senador no se limitó a la crítica, sino que también ofreció una serie de alternativas que considera más adecuadas para ser reconocidas como Patrimonio Cultural, al destacar elementos relacionados con acciones militares y eventos específicos que marcaron un punto de inflexión en la historia reciente de Colombia.

“¿Héroes? Policías como estos que han perdido sus extremidades dando una lucha en favor de los colombianos, ¿héroes? Militares que han quedado heridos y han muerto por defender esta patria”, fue unos de los últimos puntos que señaló el senador.