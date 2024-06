Álvaro Uribe denunció “persecución política” en su contra tras polémica decisión de la Fiscalía: “Qué bonito”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez insistió en persecución en su contra - crédito Carlos Ortega/EFE

Con un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez denunció el jueves 20 de junio de 2024 ser víctima de una persecución política, debido a algunas decisiones que se han tomado por parte de la Fiscalía General de la Nación en el juicio que afronta por la supuesta comisión de delitos como presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos.

En su perfil de X, el exmandatario, que llevó los destinos del país entre 2002 y 2010, puso en evidencia una serie de hechos que tendrían como propósito violar el debido proceso, en un historial en el que ya fue imputado y acusado. En específico, Uribe Vélez se refirió al cambio del fiscal, tras la salida de Gilberto Iván Villarreal y la designación de Marlenne Orjuela como nueva encargada de este mediático caso.

Lo anterior, pese a que fue el propio ex jefe de Estado el que pidió, a través de una recusación, la desvinculación de Villarreal; pues al parecer se habría favorecido con sus actuaciones al exfiscal General Eduardo Montealegre y al exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo: declarados como víctimas en el caso. La polémica se centraría en que se rechazó el recurso, debido a que ya no está a cargo del expediente.

“Otra muestra de la persecución política en mi contra: trasladaron al fiscal que me acusó y porque ya no está en el mismo cargo, consideran que no procede mi recusación. Sin embargo, el juicio sigue como que nada hubiera sucedido. Qué bonito, me acusa un fiscal que violó las normas de imparcialidad, no se declaró impedido y como se fue para otro cargo se desconoce la recusación”, afirmó Uribe Vélez.

De acuerdo con el exmandatario, que prometió hacer posteriormente una declaración más extensa con respecto a estos señalamientos, con ello “violan nuevamente el derecho fundamental al debido proceso”. Y es que, por todas las vías jurídicas posibles, el expresidente se ha empeñado en frenar este proceso, que intentó en dos ocasiones que fuera declarado nulo; pese al rechazo de los jueces a cargo.

Aceptaron impedimentos de magistrados encargados de juicio a Uribe Vélez

Cabe destacar que en este proceso, el 19 de junio se conoció que la Corte Suprema de Justicia aceptó los impedimentos que radicaron los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, que tenían a su cargo el juicio contra el expresidente Uribe Vélez. Por tal motivo, los togados tendrán que dar un paso al costado y este caso solo se reanudará hasta que se designen los reemplazos de quienes estaban a cargo.

Álvaro Uribe Vélez responde por la acusación de haber cometido tres delitos, entre ellos el de manipulación de testigos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Según la Corte, los impedimentos presentados fueron aceptados porque los tres magistrados, según se detalló en el fallo, ya habían tomado una decisión que afectó los intereses del exmandatario en 2023, cuando la Corte decidió dejar en firme la investigación en su contra. En otras palabras: debían estudiar a fondo el proceso contra Uribe Vélez para tomar la decisión de que la investigación tenía que seguir.

Son ellos los magistrados Carlos Andrés Guzmán Díaz, Dagoberto Hernández Peña y Hermens Darío Lara Acuña. “Comprometieron su criterio, en tanto emitieron juicios de valor sobre algunos de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y advirtieron necesaria la continuación del proceso por los delitos atribuidos a Uribe Vélez”, precisó el alto tribunal en su determinación.

“Aquello significa, en aras de garantizar la imparcialidad e independencia de la administración de justicia, que debe declararse fundada la manifestación impeditiva expresada por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a la luz de la causal de impedimento formulada”, agregó la Corte en su fallo. Ahora Uribe Vélez dio a conocer que su recusación fue rechazada.