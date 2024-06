Fiscal General aseguró no haber recibido reporte sobre principio de oportunidad de Olmedo López y Sneyder Pinilla

Olmedo López y Sneyder Pinilla han sido dos de los hombres más señalados en medio del que es considerado como uno de los mayores escándalos del Gobierno Petro - crédito Ungrd

En la tarde del miércoles 19 de junio de 2024, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, entregó detalles de los procesos que afrontan Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y ex subdirector de riesgo de la Ungrd, por el escándalo de corrupción que surgió al interior de la entidad.

Los dos exfuncionarios son los más señalados en medio del proceso, que enlodaría incluso a algunos senadores que ejercen actualmente en el Congreso de la República. Precisamente, con respecto al caso de López y Pinilla, la cabeza del ente acusador dio a conocer que a su despacho no ha llegado reporte alguno con respecto al principio de oportunidad que solicitaron los acusados a comienzos de mayo del presente año, poco tiempo después de que la polémica saliera a la luz pública.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En medio de una salida a medios tras un debate de control político en el Congreso, Camargo aseguró que el proceso que mantiene inmersos a los exfuncionarios está siendo desarrollado por un grupo de fiscales que aún no le han enviado el reporte pertinente frente al futuro de los acusados.

Olmedo López y Sneyder Pinilla solicitaron principio de oportunidad ante la Fiscalía - @UNGRD/X - Colprensa

“En este momento ese proceso está a cargo de un grupo muy competente de fiscales, que no han dado reporte aún… “, explicó la jefe del ente acusador.

Y es que esta situación se registra en medio de los interrogatorios a los acusados, que basaron su principio de oportunidad en ofrecer colaboración con la justicia con respecto al escándalo de corrupción. De hecho, el ex subdirector de riesgo de la Ungrd Sneyder Pinilla aseguró en un video en redes sociales que él revelaría toda la verdad de la polémica, que constituye uno de los mayores escándalos en el Gobierno de Gustavo Petro.

El escándalo de la Ungrd representa una de las más grandes polémicas del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Jesús Áviles/Infobae

“De que tengo una situación bastante compleja donde todo el país está haciendo diferentes señalamientos; no es fácil hablar de las personas que están en la matriz de colaboración, pero voy a mantenerme firme hasta el final de los días para poder demostrar lo que es la verdad con hechos, con pruebas, eso es lo que voy a hacer. (...) A la honorable Corte Suprema de Justicia cuando me requieran por todos estos actos que se han cometido. También quiero agradecer a la fiscal general de la nación por la protección que me ha brindado, pero también sigo enfatizando en la seguridad de mi hijo y de mi núcleo familiar, es muy importante para mí poder estar seguro”, indicó Pinilla.

Sneyder Pinilla aseguró que él reparará económicamente a los afectados

En aquella ocasión, el exfuncionario comentó además que él va a reparar económicamente a quienes se vieron afectados en medio del escándalo, así como también dirá toda la verdad del caso.

Sneyder Pinilla había pedido perdón al país por su participación en el escándalo de corrupción en la Ungrd - crédito Infobae Colombia

“Igualmente, voy a reparar económica y moralmente, devolviendo recursos de los cuales me pudiera haber apropiado, y diciendo la verdad y nada más que la verdad. No puede ser que solamente yo, que soy un eslabón de la cadena, caiga en este acto de corrupción y en este concierto para delinquir que hice como tal cuando era funcionario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo”.

Para finales de mayo de 2024, el mismo Sneyder Pinilla entregó 30 folios con información relacionada con el escándalo, en los cuales estarían inmersos múltiples congresistas a nivel nacional, quienes habrían recibido dinero a cambio de apoyar las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

Por su parte, el exdirector de la Ungrd Olmedo López ya rindió indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación, procedimiento en el que habría salpicado a múltiples funcionarios del Gobierno nacional.