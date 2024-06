Cielo Rusinque anunció que demandará al concejal Daniel Briceño por revelar que su esquema de seguridad cuesta $113 millones al mes: “No me va a intimidar”

Cielo Rusinque aseguró que el concejal Daniel Briceño la está hostigando - crédito Colprensa

Todo parece indicar que las riñas entre la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, y el concejal del Centro Democrático Daniel Briceño tomará un nuevo rumbo, pero esta vez de tipo legal.

De hecho, así lo anunció la funcionaria del Gobierno, después de que el cabildante revelara lo que costará su esquema de seguridad, estimado en unos 113 millones de pesos mensuales por ocho meses; es decir, un total de 908 millones para garantizar la integridad de Rusinque.

Luego de que Briceño revelara el contrato, la funcionaria señaló que todo se trata de una campaña de desprestigio y odio hacia ella, pues el concejal reclamó por los excesivos costos de su esquema, mientras cientos de líderes sociales siguen esperando que se les proteja a través de la Unidad Nacional de Protección.

“Las aseveraciones del concejal Daniel Briceño no persiguen un interés legítimo de control político de mi función como Superintendente de Industria y Comercio. Defiendo el principio democrático y como ciudadana y funcionaria, considero fundamental que las autoridades estén sometidas al escrutinio de la sociedad civil”, escribió en su red social X.

La superintendente de Industria y Comercio aseguró que es perseguida por el concejal Daniel Briceño - crédito red social X

De hecho, la superintendente criticó que se quiera minorizar su protección y la de su familia, lo que estaría ocasionando que su nombre se vuelva objetivo para bandas delincuenciales y grupos armados por cuenta de su posición política a favor del Gobierno de Gustavo Petro.

“No obstante, hay valores y derechos fundamentales que no pueden ser puestos en riesgo, indiscriminada e irresponsablemente. Mi seguridad personal, la de mi familia, están siendo cuestionadas sin justificación, acrecentado la amenaza que pesa sobre mi integridad y la de mi familia, tanto por mis convicciones políticas como por el ejercicio de mis funciones. En este país, la difamación, el desprestigio y el odio, son el preludio de los ataques asesinos”, continuó.

Finalmente, la funcionaria del Gobierno aseguró que instaurará acciones legales contra el cabildante del Centro Democrático, pues considera las denuncias de Briceño como un acto de hostigamiento que se aleja del control político ejercido desde su posición en el Concejo.

“Por ello, ante la gravedad del hostigamiento al que soy sometida y en vista de que incluso se me han atribuido delitos (tráfico de influencias), procederé a presentar las denuncias ante las autoridades penales y disciplinarias. Todos los derechos conocen límites y su transgresión tiene consecuencias”, concluyó.

Por su parte, Daniel Briceño no tardó en responder a las denuncias de la superintendente, asegurando que no permitirá ser víctima de intimidaciones a través de acciones legales y que en su agenda seguirá la investigación de nuevos casos que atenten contra los recursos públicos de los colombianos.

El cabildante del Centro Democrático aseguró que no detendrá sus investigaciones contra los funcionarios de Petro - crédito red social X

“La señora Cielo Rusinque no me va a intimidar. Tampoco ningún funcionario de Petro. Vamos a seguir publicando el costo de los esquemas de seguridad y gastos administrativos y de viajes de los funcionarios”, criticó.

Y es que la pelea entre Briceño y Rusinque se ha prolongado por varios días, pues el concejal ha respondido casi a todas las aclaraciones de la superintendente, argumentando que revelar los gastos de los funcionarios públicos no corresponde a un hostigamiento, ni una persecución.

“Hace unos días usted salió a atacar a las plataformas móviles de transporte para congraciarse con algunos líderes de los taxistas. Cuando usted habla que está exponiendo su vida ¿Está insinuando que las familias honestas que trabajan en Uber y Cabify la quieren matar? Muy grave”, señaló el cabildante.

Asimismo, Cielo Rusinque insiste en que su seguridad se puede ver afectada por los contantes ataques que ha recibido por parte de la oposición, incluido el que se vivió hace unas semanas con la revelación del supuesto sueldo por 75 millones de pesos mensuales.

“Por supuesto que usted resulta inofensivo para un sistema económico, político y mediático que encuentra en usted un manso y obsecuente defensor. Yo soy una ciudadana del común que, por combatir las fuerzas que usted protege, he sido objeto de amenazas a mi integridad y la de mi familia. Otra cosa es que precisamente no venga aquí a victimizarme pues no es mi estilo.”; cuestionó la superintendente.