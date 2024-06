En imágenes: así fue el eufórico recibimiento de la hinchada auriverde a los jugadores del Atlético Bucaramanga

Dudamel, director técnico del Atlético Bucaramanga se mostró celebrando en el avión de regreso a la capital santandereana - crédito @SVargasOK / X

El 15 de junio de 2024 marcó un hito en la historia del Atlético Bucaramanga, al conquistar la Liga Betplay 2024-I, según informaron diversos medios. Este logro, que rompió una racha de 75 años sin títulos, fue logrado en una dramática tanda de penaltis contra el Independiente Santa Fe en el estadio El Campín.

Los jugadores “Bucaros” recibieron una cálida y eufórica bienvenida en su regreso a la ciudad, tras haberse coronado campeones del fútbol profesional colombiano. La ceremonia de entrega de las llaves de Santander a los jugadores del equipo “Leopardo” tuvo lugar en el estadio Américo Montanini de la capital santandereana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La victoria de Bucaramanga estuvo marcada por la resiliencia y el esfuerzo hasta el último momento. Bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel, junto a jugadores clave como Fabián Sambueza y Carlos Henao, el equipo aseguró su primera estrella, trayendo una alegría inmensa a su afición. El regreso a Bucaramanga fue recibido con una explosión de euforia. Los seguidores del equipo auriverde llenaron las calles y el aeropuerto, en una jornada de celebración multitudinaria. La delegación del equipo viajó con la copa y compartieron su emoción con la hinchada local.

El regreso a Bucaramanga fue recibido con una explosión de euforia y celebración - crédito @ABucaramanga / X

Desde primeras horas de la mañana, cientos de aficionados se congregaron en el Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga para recibir al equipo. El avión que transportaba a los jugadores aterrizó alrededor de las 11:30 a. m., momento en que se inició la algarabía en las principales vías de Girón y Bucaramanga.

La caravana que los escoltaba desde la terminal aérea atravesó el intercambiador de El Palenque de Girón y la vía a la Puerta del Sol antes de recorrer la carrera 27 hasta llegar al estadio Américo Montanini. En este punto, a las 2:00 p. m., comenzaron los actos protocolarios, incluidos discursos y la entrega de las llaves de Santander a los jugadores.

La caravana triunfal recorrió las principales vías de la ciudad antes de llegar al estadio Américo Montanini

Óscar Hernández, secretario de Interior de Santander, declaró: “Vamos a recibir a los jugadores del Atlético Bucaramanga en el estadio, allí les vamos a entregar las llaves de Santander y vamos a exaltar esta la campaña que hicieron y que hoy tienen a toda una región viviendo la felicidad de haber alcanzado la primera estrella para el equipo leopardo”.

En redes sociales se difundieron imágenes del festejo liderado por Dudamel dentro del avión, donde jugadores y cuerpo técnico cantaron y celebraron la victoria. Esta celebración se extenderá en las calles de Bucaramanga, que se vistió de amarillo y verde para recibir a sus campeones. Con este título, el Atlético Bucaramanga no solo se corona campeón, sino que también asegura su participación en la Copa Libertadores, un logro significativo para el club y su afición tras décadas de espera.

Cientos de aficionados recibieron al equipo en el Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga - crédito caro86vargas / TikTok

Día cívico en Bucaramanga tras el triunfo de los Leopardos

La celebración que inició desde el sábado se extenderá hasta el lunes, dado que el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, declaró el 17 de junio como día cívico. Durante esta fecha, los ciudadanos podrán celebrar el logro del equipo sin la necesidad de trabajar ni atender en las oficinas de la Administración Central Municipal. En consecuencia, el 17 de junio de 2024 será considerado un día no hábil.

Cabe destacar que, el anuncio del día cívico había sido anticipado por el alcalde Beltrán, que expresó que la celebración se limitaba al lunes 17, a pesar de las propuestas de extender la conmemoración toda la semana. La firma del decreto fue realizada por el alcalde encargado, Gildardo Rayo Rincón, dado que Beltrán se encontraba en el estadio Nemesio Camacho El Campín disfrutando del partido junto al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La entrega de las llaves de Santander tuvo lugar en el estadio Américo Montanini - crédito @Rincon001A / X

No obstante, el decreto excluye a los empleados públicos cuyas funciones requieran horarios y turnos especiales, así como al personal involucrado en procesos contractuales que no puedan ser interrumpidos. Estas excepciones aseguran el cumplimiento de obligaciones laborales esenciales, acorde a los cronogramas ya establecidos. Además, tres mil uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga fueron desplegados para asegurar que las festividades transcurran en paz. Hasta el momento, no se han registrado incidentes ni alteraciones en el orden público.