Más de 50.000 niños en Bogotá están en riesgo por falta de alimentación: la denuncia que hacen desde el Concejo

Por falta de pagos a madres comunitarias, más de 50.000 niños están en riesgo de no cumplir su plan nutricional - crédito Camila Díaz/Colprensa

La situación en los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) es cada vez más delicada. El incumplimiento en los pagos a las madres comunitarias ya no es una situación fortuita, sino que se ha vuelto el paisaje constante que tienen que afrontar estas mujeres.

La falta de pagos oportunos no solo genera una vulneración a los derechos de las madres comunitarias, que prestan sus servicios en unas condiciones desafiantes, ya que también genera serios problemas en la nutrición que deben recibir los niños. Si bien el Icbf había anunciado que regularizará los pagos hasta el 11 de junio, la incertidumbre persiste, pues las mujeres a cargo de 52.400 menores no saben cómo suplir las necesidades alimentarias de los niños y niñas bajo su cuidado.

A partir de junio, el Icbf garantizará la regularización de pagos a las organizaciones responsables de contratar madres comunitarias en Colombia - crédito ICBF

La situación ha provocado una ola de indignación en todo el país. Más de 3.500 madres comunitarias, encargadas del cuidado demás de 50.000 niños en Bogotá, enfrentan una preocupante inestabilidad laboral debido a la extrema demora en los pagos de sus contratos. Esta demora las ha llevado a endeudarse para cubrir los gastos de arrendamientos y alimentación de los pequeños a su cargo.

A pesar de las multitudinarias manifestaciones y los clamores de las madres comunitarias, que llevan años denunciando esa situación, la entidad de bienestar familiar sigue sin brindar las garantías laborales y económicas necesarias para la adecuada atención de los menores. Actualmente, estas mujeres, sin recibir sus pagos, deben continuar costeando los gastos de operación del servicio, incluyendo hasta su seguridad social.

“¿Es justo que estas mujeres, que actúan como servidoras públicas cuidando lo más sagrado que son nuestros niños, tengan que estar contra las cuerdas buscando recursos para garantizar la atención a la primera infancia? ¿No es esta una responsabilidad del Estado?”, cuestionó el concejal del Centro Democrático Óscar Ramírez Vahos.

La falta de pagos a las madres comunitarias pone en peligro las condiciones de vida de los menores que ellas tienen a su cargo - crédito prensa concejal Oscar Ramírez Vahos

Además, el cabildante también indicó que seguirán insistiendo al Gobierno “para que no continúe desmejorando las condiciones laborales de estas mujeres que, incluso sin pago y endeudadas, continúan abriendo las puertas de sus hogares para recibir y cuidar a los niños”.

Las promesas que ha hecho el Gobierno a las madres comunitarias

Esta situación no es nueva. De hecho, afecta a madres y exmadres comunitarias, estas últimas dependen de un bono mensual para subsistir. En el primer semestre del 2023, las exmadres comunitarias de Soacha y Bogotá también habían manifestado que el Gobierno les debía dos meses de ese bono: en mayo aún les debían marzo y abril.

“Se burlan de nosotras, no teniendo en cuenta que algunas salimos enfermas. No es justo. Tanto madres sustitutas como madres comunitarias vivimos solas y no tenemos más entradas económicas”, dijo una de las madres comunitarias a Infobae Colombia.

Subsidio de exmadres comunitarias subirá por orden del Gobierno nacional - crédito Icbf

A raíz de los constantes incumplimientos y las manifestaciones públicas de las madres comunitarias, el Icbf anunció cambios que, al parecer, aún no se han materializado.

A través de sus canales oficiales, el Icbf confirmó que a partir de junio se regularizarían los pagos a las organizaciones o asociaciones responsables de contratar a las madres comunitarias.

María Mónica Martínez, directora de Primera Infancia del Icbf, explicó que esta medida tiene como objetivo poner al día los pagos que han sido irregulares: “El Ministerio de Hacienda ha fijado el 2 de junio para habilitar el cargue de cuentas, asegurando que el 11 del mismo mes el dinero estará disponible para cada una de las fundaciones, operadores y asociaciones de padres y madres de familia”, detalló Martínez.

Protesta de madres comunitarias por falta de pagos oportunos para desempeñar su labor de cuidadoras de menores del Icbf - crédito Icbf

Además, el Icbf señaló que esta regulación permitirá la continuidad en la prestación de los servicios de primera infancia en el país. Astrid Cáceres, directora del instituto, reafirmó el compromiso de la entidad con las madres comunitarias.

Cáceres aseguró también que su puesto será incluido en la planta temporal de la entidad. “Estamos trabajando estrechamente con la Función Pública para alcanzar este objetivo y esperamos iniciar la formalización laboral de las madres comunitarias en Nariño, Córdoba y La Guajira durante los meses de octubre, noviembre y diciembre”, agregó Cáceres.

Según el Icbf, las madres comunitarias son agentes educativos que realizan actividades de atención integral a la primera infancia, conforme a los lineamientos establecidos, atendiendo a grupos de niños y niñas bajo su cuidado.