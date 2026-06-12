Radicaron queja disciplinaria contra Andrés Julián Rendón por presunta participación política: buscan suspensión provisional

El gobernador de Antioquia aseguró que las disidencias de alias Calarcá están presionando a la población de Campamento, Angostura y Remedios para que vote por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial - crédito @AndresJRendonC/X

El secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud, Esteban Restrepo Taborda, radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por presunta participación indebida en política electoral.

La queja está sustentada en declaraciones que dio el mandatario departamental sobre presunto constreñimiento al electorado en varios municipios de Antioquia. De acuerdo con su denuncia, las disidencias de las Farc que están bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Carlarcá, están obligando a los ciudadanos a votar por el candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda Castro en la segunda vuelta de las elecciones, programadas para el 21 de junio.

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“Información ciudadana da cuenta que en Campamento, Angostura y Remedios hay presiones de la guerrilla de Calarcá para votar en favor del candidato de izquierda, al que han definido como su afín en esta supuesta lucha armada. Pensar que a este bandido de Calarcá lo capturamos en las vías de Antioquia en julio del 2024 y por orden de Petro lo dejaron en libertad. Muy indignante esto”, dijo Rendón.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, pidió a las autoridades garantizar un voto libre y seguro en el departamento, ante denuncias sobre presuntas presiones al electorado - crédito Andi

El gobernador instó a las Fuerzas Militares y al Ministerio de Defensa a tomar acciones contundentes para frenar las presiones de las que estarían siendo víctimas las personas. Aseguró que su derecho a votar libremente es “sagrado” y que más de cinco millones de ciudadanos están habilitados para sufragar el 21 de junio, y el Estado debe brindar garantías para el ejercicio electoral.

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Restrepo no explicó de qué manera las declaraciones de Andrés Julián Rendón constituyen un acto de participación indebida en política. Sin embargo, en la queja que presentó ante la Procuraduría pidió que el gobernador sea suspendido de manera provisional mientras el organismo de control estudia su caso y toma una decisión de fondo.

“Solicité medida cautelar de suspensión inmediata hasta el 21 de junio, siguiendo el precedente de suspensiones recientes que la Procuraduría ha dictado contra otros funcionarios por conductas análogas, salvaguardando la integridad de la segunda vuelta presidencial”, aclaró.

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El secretario General de la Superintendencia Nacional de Salud, Esteban Restrepo, presentó una queja disciplinaria contra el gobernador Andrés Julián Rendón - crédito @estebanrestre/X

El caso de Carlos Carrillo: el precedente de suspensión provisional

El precedente de suspensiones al que se refirió Restrepo está relacionado con una medida cautelar que tomó la Procuraduría contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo por presunta participación indebida en política.

El 2 de junio, el organismo de control suspendió provisionalmente al exfuncionario apenas dos horas después de que diera declaraciones ante los medios que fueron consideradas como un acto de participación en política. La sanción aplica hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m., momento en el que se cierran las urnas para la elección de un nuevo presidente de Colombia.

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En la intervención que lo puso en aprietos, Carrillo criticó indirectamente la candidatura de Abelardo de la Espriella, calificándola como fascista. “Entiendo la preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia. Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente. Ahora, considero que hay que mantenerse dentro de los límites de esa participación debida en política”, dijo el exfuncionario ante la prensa.

El director de la Ungrd aseguró que entiende "la preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia", refiriéndose al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @Frankzm/X

En un posterior espacio de conversación con los medios, Carrillo rechazó la decisión de la Procuraduría. Aseguró que sus explicaciones no involucraron ningún tipo de respaldo a determinada campaña presidencial. Además, recalcó que el Ministerio Público adoptó la medida provisional de manera muy ágil.

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“En ningún momento hice proselitismo, nunca promoví a candidato alguno ni solicité apoyo electoral para ninguna campaña. Como funcionario público reconozco y respeto los límites establecidos por la Constitución y la ley”, precisó.

El 5 de junio, el exfuncionario presentó su renuncia a la dirección de la Ungrd, la cual fue aceptada por la Presidencia.