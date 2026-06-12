Colombia

Radicaron queja disciplinaria contra Andrés Julián Rendón por presunta participación política: buscan suspensión provisional

La acción presentada contra el gobernador de Antioquia se basa en una denuncia que hizo sobre presunto constreñimiento electoral, el cual favorecería al candidato presidencial Iván Cepeda

Guardar
Google icon

El gobernador de Antioquia aseguró que las disidencias de alias Calarcá están presionando a la población de Campamento, Angostura y Remedios para que vote por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial - crédito @AndresJRendonC/X

El secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud, Esteban Restrepo Taborda, radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por presunta participación indebida en política electoral.

La queja está sustentada en declaraciones que dio el mandatario departamental sobre presunto constreñimiento al electorado en varios municipios de Antioquia. De acuerdo con su denuncia, las disidencias de las Farc que están bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Carlarcá, están obligando a los ciudadanos a votar por el candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda Castro en la segunda vuelta de las elecciones, programadas para el 21 de junio.

PUBLICIDAD

Información ciudadana da cuenta que en Campamento, Angostura y Remedios hay presiones de la guerrilla de Calarcá para votar en favor del candidato de izquierda, al que han definido como su afín en esta supuesta lucha armada. Pensar que a este bandido de Calarcá lo capturamos en las vías de Antioquia en julio del 2024 y por orden de Petro lo dejaron en libertad. Muy indignante esto”, dijo Rendón.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, pidió a las autoridades garantizar un voto libre y seguro en el departamento, ante denuncias sobre presuntas presiones al electorado - crédito Andi
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, pidió a las autoridades garantizar un voto libre y seguro en el departamento, ante denuncias sobre presuntas presiones al electorado - crédito Andi

El gobernador instó a las Fuerzas Militares y al Ministerio de Defensa a tomar acciones contundentes para frenar las presiones de las que estarían siendo víctimas las personas. Aseguró que su derecho a votar libremente es “sagrado” y que más de cinco millones de ciudadanos están habilitados para sufragar el 21 de junio, y el Estado debe brindar garantías para el ejercicio electoral.

PUBLICIDAD

Restrepo no explicó de qué manera las declaraciones de Andrés Julián Rendón constituyen un acto de participación indebida en política. Sin embargo, en la queja que presentó ante la Procuraduría pidió que el gobernador sea suspendido de manera provisional mientras el organismo de control estudia su caso y toma una decisión de fondo.

Solicité medida cautelar de suspensión inmediata hasta el 21 de junio, siguiendo el precedente de suspensiones recientes que la Procuraduría ha dictado contra otros funcionarios por conductas análogas, salvaguardando la integridad de la segunda vuelta presidencial”, aclaró.

El secretario General de la Superintendencia Nacional de Salud, Esteban Restrepo, presentó una queja disciplinaria contra el gobernador Andrés Julián Rendón - crédito @estebanrestre/X
El secretario General de la Superintendencia Nacional de Salud, Esteban Restrepo, presentó una queja disciplinaria contra el gobernador Andrés Julián Rendón - crédito @estebanrestre/X

El caso de Carlos Carrillo: el precedente de suspensión provisional

El precedente de suspensiones al que se refirió Restrepo está relacionado con una medida cautelar que tomó la Procuraduría contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo por presunta participación indebida en política.

El 2 de junio, el organismo de control suspendió provisionalmente al exfuncionario apenas dos horas después de que diera declaraciones ante los medios que fueron consideradas como un acto de participación en política. La sanción aplica hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m., momento en el que se cierran las urnas para la elección de un nuevo presidente de Colombia.

En la intervención que lo puso en aprietos, Carrillo criticó indirectamente la candidatura de Abelardo de la Espriella, calificándola como fascista. “Entiendo la preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia. Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente. Ahora, considero que hay que mantenerse dentro de los límites de esa participación debida en política”, dijo el exfuncionario ante la prensa.

El director de la Ungrd aseguró que entiende "la preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia", refiriéndose al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @Frankzm/X

En un posterior espacio de conversación con los medios, Carrillo rechazó la decisión de la Procuraduría. Aseguró que sus explicaciones no involucraron ningún tipo de respaldo a determinada campaña presidencial. Además, recalcó que el Ministerio Público adoptó la medida provisional de manera muy ágil.

En ningún momento hice proselitismo, nunca promoví a candidato alguno ni solicité apoyo electoral para ninguna campaña. Como funcionario público reconozco y respeto los límites establecidos por la Constitución y la ley”, precisó.

El 5 de junio, el exfuncionario presentó su renuncia a la dirección de la Ungrd, la cual fue aceptada por la Presidencia.

Temas Relacionados

Andrés Julián RendónGobernador de AntioquiaParticipación políticaElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

El aspirante a la Casa de Nariño ha sido duramente cuestionado por el uso de la camiseta de la Selección Colombia y publicidad relacionada con los símbolos patrios durante la contienda electoral

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

La búsqueda de votos de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: el foco que deben tener, sus errores y el escape de la polarización

Infobae Colombia consultó con un analista político que desenredó el panorama electoral actual y dio luces sobre las estrategias políticas de las candidaturas para conquistar a los electores que les hacen falta para la segunda vuelta presidencial

La búsqueda de votos de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: el foco que deben tener, sus errores y el escape de la polarización

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de junio

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de junio

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de junio

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

La cantante argentina habló con Infobae Colombia antes de sus conciertos en Bogotá y Medellín, donde presentará ‘Detalles’, su álbum de reversiones del reconocido intérprete brasileño, junto a un trío eléctrico

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Ella es Shakibecca, imitadora venezolana de Shakira que se volvió viral tras supuesta suplantación en la inauguración del Mundial 2026

Fiscalía solicitó enviar a la cárcel al cantante Blessd y expuso pruebas en la audiencia de un presunto secuestro extorsivo

Quién es la esposa de Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, y a qué se dedica actualmente

Deportes

Brasil vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo del grupo C del Mundial de 2026

Brasil vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo del grupo C del Mundial de 2026

La escuela de formación de Julián Quiñones en Colombia le rindió homenaje tras su debut y gol con México en el Mundial 2026: “Primeros sueños”

Colombia en el Mundial 2026: expertos predicen que tanto avanzará la tricolor en el campeonato

Mundial de 2026 | Quién es Rosalba Chiriví, la creadora del primer escudo de la selección Colombia en su camiseta

Cristiano Ronaldo le respondió a las críticas antes de su participación en el Mundial 2026 con la selección Portugal: “Veremos quiénes son los verdaderos campeones”