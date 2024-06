Miguel Bueno y Pipe Bueno cantaron para los finalistas de ‘La casa de los famosos Colombia’

Pipe y Miguel Bueno cantan en ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito Canal RCN

La casa de los famosos Colombia vivió una noche especial el viernes 7 de junio con la visita de los hermanos Pipe Bueno y Miguel Bueno, reconocidos cantantes de música popular y urbana, que se encargaron de amenizar el ambiente con sus interpretaciones musicales.

Pipe Bueno inició su presentación con algunos de sus éxitos más conocidos, incluyendo Una noche y Guaro. Su actuación fue recibida con aplausos por parte de los participantes del reality, que actualmente están en la recta final de la competencia. Miguel Bueno, exparticipante del programa, complementó la noche con su destacado tema, Escándalo, contagiando a todos con su energía.

La reacción del público estuvo dividida. Mientras algunos televidentes celebraron la actuación en vivo de Pipe Bueno, otros comentaron en contra de Miguel Bueno, cuestionando su talento. Aun así, ambos artistas lograron levantar el ánimo de los seis famosos que siguen en competencia, quienes agradecieron las palabras de ánimo dedicadas por los hermanos Bueno.

“Ese muchacho no tiene talento, per eso le están buscando fama”; “Canta igual de mal así como Julián rinde en las pruebas no vengas con pendejadas”; “Estaba haciendo playblack. El Hermano si cantó en vivo”; “A mi me encanta la amistad con Melfi 😍de corazón espero que siga afuera ❤️quiero esa colaboración”; “Team ‘papillente0146 a fuego hay miguel🔥 estuvo súper esta noche❤️❤️″; “Soy súper fan de ti de tus canciones las pongo a cada rato❤️”; “Lo hiciste increíble!!!!!🔥❤️”, son algunas reacciones en las diferentes redes sociales.

La dinámica de los “viernes de fiesta” es una iniciativa del programa para relajar a los competidores después de intensas semanas de pruebas. En anteriores ocasiones, La casa de los famosos Colombia también contó con la visita de otros artistas reconocidos como Cali Flow Latino, Maelo Ruiz y Los Inquietos del Vallenato.

Durante el evento, Pipe Bueno expresó su apoyo a los participantes: “El mundo real los está esperando como nunca. La van a pasar increíble afuera.” Por su parte, Miguel Bueno se mostró feliz de regresar a la casa que fue su hogar por varios días y destacó el esfuerzo de los semifinalistas.

“Qué felicidad estar acá con ustedes, me alegra mucho verlos. Felicitaciones, están en la recta final. Todos y cada uno de ustedes se lo merecen de corazón, lo han dado todo acá”, expresó el joven artista.

La jornada musical no solo sirvió para levantar el ánimo de los presentes, también permitió una pausa en las tensiones de la competencia, que está a punto de llegar a su fin el lunes 17 de junio.

Sebastián González se convirtió en el primer semifinalista tras superar las pruebas de la semana. Esta emoción se sumó a la expectativa generada por la transmisión en vivo del evento, manteniendo a los televidentes atentos a cada momento. El actor se llevó 1.000 puntos en la competencia, mientras que Alfredo Redes, Miguel Melfi, Karen Sevillano, Pantera y Julián Trujillo siguen en la disputa por su cupo en la gran final del reality. Los seis semifinalistas están compitiendo por un premio de 400 millones de pesos y se definirá el lunes 17 de junio.

Durante las últimas semanas en La casa de los famosos Colombia, las celebridades han enfrentado diversas pruebas diseñadas para asegurar su lugar en la semifinal, lo que ha incrementado el cansancio y presión; sin embargo, los finalistas tendrán una sorpresa en la noche del sábado 8 de junio. Los últimos seis famosos recibirán la visita de sus familiares, los concursantes tendrán la oportunidad de compartir tiempo con sus seres queridos en un momento crucial de la competencia marcado por la presión del final del programa transmitido por el Canal RCN y la app de ViX.