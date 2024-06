Perro frustró violento robo a su dueño en Bogotá: sacó corriendo a los delincuentes

Imagen referencial. Un perrito no dejó que ladrones asaltaran a su dueño, en el sur de Bogotá - crédito Nadalín Fotografía

Un acto heroico en la capital fue protagonizado por un perro, en el barrio Santa Isabel, de la localidad de Puente Aranda. Un intento de robo fue frustrado gracias a Dante, un canino que demostró su valentía al enfrentar a tres delincuentes armados que estaban por robar a un hombre que estaba intentando parquear su carro.

La eventualidad ocurrió a las 9:20 p. m. del lunes 3 de junio, luego de que el cuidador de Dante, cuyo nombre prefirió mantener en el anonimato por motivos de seguridad, regresaba a su hogar y dejaba el portón del garaje abierto mientras estacionaba su vehículo.

Los ladrones vieron la oportunidad y resolvieron irrumpir en la propiedad con el objetivo de robar el automóvil. Armados con pistolas y revólveres, los asaltantes no dudaron en utilizar la violencia para intimidar a la víctima. “Me amedrentaron con una pistola, con un revólver. De hecho, me pegaron un cachazo”, relató el cuidador, citado por El Tiempo.

La mascota siguió la orden de su propietario

Dante, que logró percibir la circunstancia de amenaza, se mantuvo alerta junto a su cuidador. Ante el peligro inminente, el dueño entregó a los raptores las llaves del carro para evitar una escalada de violencia en la que podía resultar herido.

Imagen ilustrativa. El can percibió la amenaza y siguió la orden de su propietario - crédito Jonas Walzberg/DPA

Sin embargo, la historia dio un giro significativo gracias a la intervención del animal. “Mi perro escuchó que estaban robando. Se puso al lado mío y yo le di la orden de que atacara a los delincuentes”, explicó el dueño. Sin dudarlo, la mascota se lanzó hacia los asaltantes, quienes sorprendidos por la agresividad del perro huyeron rápidamente por “toda la calle”, como relató la víctima del intento de robo.

La valiente actuación de Dante no solo evitó el robo del vehículo, sino que protegió la vida del afectado y de toda su familia. “Le debo la vida a mi perro. Él salvó mi patrimonio, mi seguridad y mi familia,” expresó con agradecimiento.

Los perros, por instinto, pueden defender a sus dueños - crédito Freepik

No obstante, pese a la acción heroica de Dante, el incidente ha dejado a la familia en un estado de constante temor. “Estos delincuentes nos estaban siguiendo cuadras atrás. Al parecer, estaban esperando el momento justo en el que yo estaba parqueando el carro”, comentó el dueño de la mascota, luego de revisar los videos de las cámaras de seguridad de un vecino.

Los videos muestran cómo los ladrones se comunicaban por teléfono con otra persona, posiblemente vigilando desde otra posición, y que estaban al tanto de la rutina del cuidador. Este conocimiento ha dejado a la familia en alerta permanente, bajo el temor de que los delincuentes puedan regresar para tomar represalias.

“Tenemos miedo de sacar el carro, porque no sabemos si ellos tomen represalias contra nosotros o si intenten desquitarse con el perrito”, expresó.

