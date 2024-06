Con burlas y un gesto contra el juez, así recibió John Poulos la condena por el feminicidio de Valentina Trespalacios

Pese a que en el transcurso de la audiencia el feminicida se mostró inquieto y nervioso. Una vez el juicio terminó sonrió cuando el juez quiso darle la mano - crédito redes sociales

El estadounidense John Poulos fue condenado a 42 años de prisión por el feminicidio agravado de Valentina Trespalacios y por ocultamiento o destrucción de material probatorio. La condena fue impuesta el martes 4 de junio de 2023 en Bogotá.

Según informó el tribunal, el juez desestimó la posibilidad de un homicidio culposo y declaró a Poulos culpable de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con ocultamiento o destrucción de pruebas. La sentencia se traduce en una pena de 512 meses de cárcel, como confirmaron fuentes judiciales.

Adicionalmente, Poulos no podrá acercarse a la familia de la víctima durante 20 años y será expulsado de Colombia después de cumplir su condena. La defensa del acusado anunció la intención de apelar la sentencia en los próximos días. El Inpec será el encargado de decidir el lugar de reclusión donde Poulos cumplirá su condena.

El ciudadano norteamericano fue encontrado culpable. Las cámaras captaron su reacción tras escuchar el fallo - crédito redes sociales

El comportamiento de Poulos durante la audiencia también llamó la atención. Mientras la Fiscalía presentaba las pruebas del caso, el condenado mantuvo una actitud nerviosa, siempre mirando fijamente al suelo o al magistrado y moviéndose de un lado para otro en su puesto.

Posteriormente, al finalizar la audiencia, Poulos tuvo un gesto que ha sido fuertemente criticado. El condenado recogió de la mesa sus objetos y los guardó en un morral. Posteriormente, un uniformado del Inpec se acercó para esposarlo y fue justo en ese momento cuando rechazó de manera visible una mano extendida del juez que fue hasta su sitio para despedirse. En un video difundido por varias plataformas digitales, se observa cómo Poulos se ríe y niega con la cabeza mientras el juez que lo condenó le ofrecía la mano de forma cordial y este lo dejó con la mano extendida, por un segundo el magistrado insistió, pero Poulos siguió negándose.

Como era de esperarse, este acto ha generado polémica en las redes sociales, donde diversos usuarios expresaron su rechazo tanto hacia la actitud de Poulos como la del juez. Algunos internautas se preguntaron por qué el juez intentó saludar al condenado, mientras que otros defendieron el gesto del juez como un acto de cortesía habitual en los tribunales. Cabe destacar que el juez encargado del caso se despidió de mano de todos los presentes en la sala al finalizar la celebración de la audiencia.

El ciudadano estadounidense fue encontrado culpable del asesinato premeditado de la joven artista en Bogotá. La Fiscalía presentó evidencias irrefutables que demostraron su responsabilidad - crédito Fiscalía

“Ni una pizca de arrepentimiento”; “¿Por qué el juez le da la mano?”; “Es un acto de cordialidad. Cuando termina una audiencia sin importar el resultado, el togado (si así lo considera) puede acercarse a las partes y saludarlos. No es obligación, hay jueces que simplemente cierran la diligencia, se despiden verbalmente y se van”.

Habló el papá de Valentina Trespalacios tras la condena a John Poulos

Giovanni Trespalacios, padre de la víctima, habló en Caracol Radio tras conocerse la sentencia y afirmó que conoció a Poulos solamente durante las audiencias judiciales. Según su relato, fue un familiar quien le informó del asesinato: “Me llamó un tío de Valentina por parte de mamá para decirme que el novio la había matado”, mencionó.

El padre de Valentina explicó que no tenía conocimiento de la relación entre su hija y el extranjero: “Me escondieron la relación entre Valentina y el tipo”, dijo Giovanni. Además, manifestó su descontento cuando supo que Poulos había invitado a su hija a viajar a México. Durante la entrevista, Giovanni también expresó su desacuerdo con la profesión de su hija, afirmando que no le gustaba que fuera DJ debido a la vida nocturna que implicaba. “Conversaba poco con Valentina, no estaba de acuerdo con que fuera DJ”, señaló.