Gustavo Petro vuelve a responder a Santos: “Quienes usaron las FF.MM. para algo ilegal fueron los que gobernaron con los falsos positivos”

El presidente Gustavo Petro le respondió en una nueva oportunidad a Juan Manuel Santos , por decir que si el jefe de Estado usaba las Fuerzas Militares para algo ilegal, tenían la obligación de no seguir sus ordenes - crédito Colprensa/Montaje de Infobae

Juan Manuel Santos afirmó que, en caso de que el presidente Gustavo Petro convoque a una constituyente sin seguir los procedimientos legales, se estaría infringiendo la Constitución, y en tal caso, las Fuerzas Militares deberían actuar.

Las declaraciones las dio el expresidente Santos en una entrevista con Noticias Caracol, en la que también se refirió a la carta que le entregó a las Naciones Unidas, en la que asegura que no se puede llamar a una Asamblea Nacional Constituyente basado en el acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla de las Farc.

Frente a las declaraciones de Santos y a la carta, el presidente Gustavo Petro le respondió en su cuenta de X, manifestando que quienes usaron las Fuerzas Militares con fines ilegales “fueron los que gobernaron con los falsos positivos”.

Las palabras de Juan Manuel Santos en el medio antes mencionado fueron las siguientes: “Eso es tan sencillo como que cualquier ciudadano está obligado a cumplir con las leyes. Las Fuerzas Armadas están obligadas a defender y respetar la Constitución. Lo que estoy diciendo es que si utiliza a las FF.MM. para hacer algo ilegal, las Fuerzas Militares están obligadas a no seguir esas órdenes”.

En cuanto a la respuesta del presidente Gustavo Petro antes mencionada, fue la siguiente: “Quienes usaron las fuerzas armadas para algo ilegal fueron los que gobernaron con los “falsos positivos”. Nosotros dignificamos las FFMM convirtiéndolas en las fuerzas armadas de la Constitución”.

Gustavo Petro mencionó a los falsos positivos en su respuesta al expresidente Juan Manuel Santos - crédito @petrogustavo

En la entrevista en Noticias Caracol el exmandatario expresó que en caso de que se ordene a las Fuerzas Militares “cerrar el Congreso e iniciar una convocatoria para una constituyente” sin respetar las disposiciones constitucionales, estas le responderían al presidente Petro: “No, señor presidente, no podemos cumplir esa orden ya que incurriríamos, al igual que usted, en la violación de la Constitución”.

Igualmente, en aquel diálogo antes mencionado, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró haber querido tener reuniones con el hoy primer mandatario de Colombia, pero este le ha cancelado esas citas en varias ocasiones. “He querido tener unas reuniones, a las cuales él me ha invitado, y después me ha dejado metido en dos ocasiones sobre el proceso de paz, pero él sabe, hemos discutido amablemente, yo no estoy en la tónica de pelear, yo estoy en la tónica de hacerle al presidente Petro unas reflexiones para que entre en razón”, dijo.

Y agregó que: “No vaya a las Naciones Unidas a denunciar al propio Estado colombiano porque ese Estado lo representa él, que más bien se dedique a implementar el proceso. A eso es lo que todos le apuntamos y todos lo estamos pidiendo. Y que se concentre también en resolver los problemas que aquejan a los colombianos y no siga con esta discusión de la constituyente. La constituyente no se puede convocar sino siguiendo los lineamientos que establece en forma clara y contundente la Constitución misma”.

Juan Manuel Santos dijo que ha querido tener reuniones con Gustavo Petro pero "lo ha dejado metido" - crédito Colprensa

Por otro lado el presidente Gustavo Petro, durante el saludo al cuerpo diplomático en la Casa de Nariño, respondió al exmandatario Juan Manuel Santos por la carta que envió a las Naciones Unidas, afirmando que: “la paz de Santos hoy está en discusión, él mismo la ha puesto, confundido un poco (…) Pareciera que Santos no entendió una palabra que él mismo firmó en la fase final, la declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas”.

Y es que, el lunes 3 de junio, el expresidente Juan Manuel Santos envió una carta a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en la cual manifestó su desacuerdo con la intención del Gobierno de Petro de convocar a un proceso constituyente utilizando el acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016.

“Ningún aparte del acuerdo final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente”, explicó Santos en dicha carta.

Santos envía carta a ONU para parar intenciones de Gobierno colombiano sobre constituyente - crédito EFE/Zipi