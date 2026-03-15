Dane reveló la lista de colombianos que no alcanzarán a obtener pensión debido a que no cotizan: trabajan en este tipo de empresas

Expertos y gremios señalan que la Reforma Laboral impulsará la informalidad laboral en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

En medio de la polémica que sigue habiendo por los efectos del salario mínimo (tuvo un aumento del 23,7% para 2026) en la inflación, así como por la Reforma Laboral y el futuro de la reforma pensional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó el Boletín Técnico de Ocupación Informal correspondiente al trimestre móvil noviembre 2025 - enero 2026. El informe señala que más de la mitad de los trabajadores en Colombia permanece fuera del sistema laboral formal, es decir, no cotiza ni salud ni pensión, por lo que no alcanzarían a obtener esta última.

De acuerdo con el mismo, para el total nacional, en el trimestre móvil noviembre 2025 - enero 2026 la proporción de personas ocupadas informales fue 55,3%, mientras que en el mismo trimestre del año anterior fue 56,0%. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 41,0%, mientras que en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 42,4%. Por su parte, en el trimestre móvil noviembre 2024 - enero 2025 la proporción de informalidad se ubicó en 42,1% y 43,6%, respectivamente. Para los centros poblados y rural disperso la proporción de población ocupada informal fue 83,3% en el trimestre móvil noviembre 2025 - enero 2026.

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De acuerdo con el Dane, para el total nacional, la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre móvil noviembre 2025 - enero 2026 fue 57,4%. Frente al mismo periodo de comparación (trimestre móvil noviembre 2024 - enero 2025), se hubo una reducción de 0,4 puntos básicos, ya que el registro fue 57,8%.

La informalidad en Colombia afecta a más de la mitad de la población trabajadora en Colombia - crédito Dane

En contraste, el 52,4% de las mujeres ocupadas eran informales respecto al mismo periodo del año anterior donde las proporciones fueron 57,8% y 53,6%, respectivamente.

Informalidad por ciudades

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

Sincelejo: 67,0%.

Valledupar: 65,9%.

Cúcuta A.M.: 62,9%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

Bogotá D.C.: 33,6%.

Manizales A.M.: 36,8%.

Medellín A.M.: 37,4%.

Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral de Colombia y se acerca al 70% de la población - crédito Dane

Para el periodo entre noviembre de 2024 y enero de 2025, las ciudades de mayor informalidad laboral fueron:

Sincelejo: 67,4%.

Valledupar: 65,5%.

Riohacha: 64,9%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

Manizales A.M.: 34,9%.

Pereira A.M.: 35,5%.

Bogotá D.C.: 36,0%.

Medición del empleo informal según tamaño de empresa

En el total nacional, para el trimestre móvil noviembre 2025 - enero 2026 el 84,0% de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que en empresas pequeñas fue 21,4%. Por su parte, en la empresa mediana y empresa grande la proporción de ocupados informales fue: 5,4% y 2,3%, respectivamente.

Las microempresas son las que más se ven afectadas por la informalidad en Colombia - crédito Dane

Los registros tuvieron variaciones a considerar frente al periodo comprendido entre noviembre de 2024 y enero de 2025, ya que en el total nacional, el 84,7% de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que en empresa pequeña, empresa mediana y empresa grande la proporción de ocupados informales fue: 20,8%, 4,9% y 2,7%, respectivamente.

Efectos de la Reforma Laboral en la informalidad

El informe se da a conocer también en medio de la ejecución de la Reforma Laboral. De acuerdo con el gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co, Andrés Monroy Fonseca, autor de un estudio económico y financiero sobre la nueva ley, si bien es difícil estimar en qué porcentaje podría disminuirse la generación de nuevos empleos en el país, “es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta el empresario corre el riesgo de la informalidad”.

Sin embargo, el experto mencionó algunas cifras de distintas fuentes económicas proyectadas por el impacto que tendría este proyecto de ley en la creación de nuevas plazas de trabajo:

Banco de la República: estima que se perderían hasta 450.000 empleos, en especial por los cambios en la jornada nocturna y el pago de horas extra.

Fenalco: luego de hacer una encuesta empresarial, confirmó que el 31% de los empleadores, en caso de que se incrementen los costos laborales como resultado de la iniciativa, reducirían su planta de personal o evitarían contratar más trabajadores.

Observatorio de Gremios: prevé que los costos operacionales de las MiPymes aumentarían entre un 17 y un 34 %, lo que elevaría el desempleo entre un 1,7 y un 3,4 %, y reduciría la formalidad de un 7 a un 14%.