EN VIVO|Etapa 8 de la París-Niza: último día de carrera con Daniel Felipe Martínez segundo en la clasificación general

Daniel Felipe Martínez soltó una dura reflexión sobre el panorama del cicilsmo colombiano - crédito @danielfelipemartinezp/Instagram

Bienvenidos al minuto a minuto de la última etapa de la París-Niza, que cuenta con tres colombianos, entre ellos Daniel Felipe Martínez que es segundo en la clasificación general a 3 minutos y 22 segundos del líder, Jonas Vingegaard del Team Visma | Lease a Bike.

Siga aquí todas las incidencias de la carrera de 129 kilómetros con inicio y final en la ciudad de Niza.

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