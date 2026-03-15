EN VIVO|Etapa 8 de la París-Niza: último día de carrera con Daniel Felipe Martínez segundo en la clasificación general

Bienvenidos al minuto a minuto de la última etapa de la París-Niza, que cuenta con tres colombianos, entre ellos Daniel Felipe Martínez que es segundo en la clasificación general a 3 minutos y 22 segundos del líder, Jonas Vingegaard del Team Visma | Lease a Bike.
Siga aquí todas las incidencias de la carrera de 129 kilómetros con inicio y final en la ciudad de Niza.
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La etapa final de la París Niza 2026, una prueba de montaña de 129,2 km, se desarrolla en un circuito con inicio y llegada en Niza. El recorrido contempla la subida al Col de la Porte (6,9 km al 7 %), seguida por la Cota de Chateauneuf Villevielle (6,7 km al 6,4 %) y la Cota del Linguador (3,3 km al 8,2 %), cuya cima se ubica a 19 km de la línea de meta en el Paseo de los Ingleses.