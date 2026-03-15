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EN VIVO|Etapa 8 de la París-Niza: último día de carrera con Daniel Felipe Martínez segundo en la clasificación general

El ciclista del RedBull-Bora Hansgrohe es superado solo por Jonas Vingegaard e intentará en la etapa reina de la carrera descontar los tres minutos y 22 segundos

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Daniel Felipe Martínez soltó una
Daniel Felipe Martínez soltó una dura reflexión sobre el panorama del cicilsmo colombiano - crédito @danielfelipemartinezp/Instagram

Bienvenidos al minuto a minuto de la última etapa de la París-Niza, que cuenta con tres colombianos, entre ellos Daniel Felipe Martínez que es segundo en la clasificación general a 3 minutos y 22 segundos del líder, Jonas Vingegaard del Team Visma | Lease a Bike.

Siga aquí todas las incidencias de la carrera de 129 kilómetros con inicio y final en la ciudad de Niza.

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12:18 hsHoy

Así van los colombianos en la clasificación general de la París-Niza

  • 1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 22 horas, 19 minutos y 54 segundos.
  • 2. Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 3 minutos y 22 segundos.
  • 3. Georg Steinhauser (Alemania - EF Education - Easy Post): a 5 minutos y 50 segundos.
  • 4. Kévin Vauquelin (Francia - Ineos Grenadiers): a 6 minutos y 9 segundos.
  • 5. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 7 minutos y 37 segundos.
  • 6. Marc Soler (España - UAE Team Emirates XRG): a 8 minutos y 15 segundos.
  • 7. Ion Izaguirre (España - Cofidis): a 9 minutos y 2 segundos.
  • 8. Mathys Rondel (Francia - Tudor Pro): a 10 minutos y 6 segundos.
  • 9. Alex Baudin (Francia - EF Education - Easy Post): a 10 minutos y 16 segundos.
  • 10. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 11 minutos y 27 segundos.
  • 102. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): a 1 hora, 13 minutos y 6 segundos.
11:44 hsHoy

Perfil etapa 8 de la París-Niza

La etapa final de la París Niza 2026, una prueba de montaña de 129,2 km, se desarrolla en un circuito con inicio y llegada en Niza. El recorrido contempla la subida al Col de la Porte (6,9 km al 7 %), seguida por la Cota de Chateauneuf Villevielle (6,7 km al 6,4 %) y la Cota del Linguador (3,3 km al 8,2 %), cuya cima se ubica a 19 km de la línea de meta en el Paseo de los Ingleses.

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