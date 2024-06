Aida Victoria conoció a Piqué y no desaprovechó la oportunidad para recordarle a Shakira

Aida Victoria Merlano y Gerard compartieron un incomodo momento despues de la King's League - crédito Tik Tok/@Aidavictoriamclips

Aida Victoria Merlano compartió un video en sus redes sociales en el que deja en evidencia que conoció a Gerard Piqué. De acuerdo con las imágenes, el exfutbolista se reunió con el novio de Merlano, Westcol, y el creador de contenido Germán Garmendia.

El streamer y Gerard Piqué se conocen por su participación en la Kings League, una liga de fútbol 7, que creó el exfutbolista en 2023. El antioqueño Westcol es presidente del equipo colombiano West Santos FC, mientras que Piqué es el fundador y presidente de la Kings League.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Durante la transmisión el colombiano, el español y el chileno hablaron sobre la última jornada de la King’s League y de las formas en las que podrían mejorar el espectáculo. En medio de la conversación surgió la idea de regalar un carro a los streamers para aumentar su compromiso con la liga.

El video en el que Aida Victoria Merlano habló con Piqué esta publicadoen el canal de YouTube de WestCol - crédito Youtube WestCol

En ese momento, Aida Victoria Merlano, creadora de contenido y novia del streamer paísa, no dudó en realizar un ácido comentario al exfutbolista del Fútbol Club Barcelona. “Piqué es capaz que se consigue un patrocinio de Twingo”, haciendo alusión a la ‘BZRP Music Session #53′ en la que la cantante barranquillera le dedicó crudas palabras a su expareja tal como “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”.

Cabe recordar que, en enero de 2023, se anunció la separación de Shakira y Gerard Piqué tras 12 años de relación y dos hijos en común, noticia que revolucionó al mundo del espectáculo. Aunque la pareja nunca ventiló los motivos de su ruptura, hubo varios rumores que señalaron que la principal causa del fin de la relación fue una infidelidad por parte del exfutbolista.

En cualquier caso, el video de Aida Victoria Merlano se convirtió en un nuevo capítulo en la saga mediática que rodea a Shakira y Piqué. La separación de la pareja sigue siendo un tema de interés público, y cualquier mención o interacción relacionada con ellos continúa captando la atención de los medios y los fanáticos.

Aida Victoria Merlano y su lío legal con la Dian

Aida Victoria Merlano enfrenta nueva situación judicial, esta vez por un embargo de cuentas debido a una deuda con la Dian -crédito @aidavictoriam/Instagram

La influencer Aida Victoria Merlano enfrenta un nuevo problema judicial con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Según un fallo reciente, el juzgado 14 civil de Barranquilla desestimó su reclamo sobre el embargo de sus cuentas bancarias, resultado de una millonaria deuda tributaria. La barranquillera adelantó la diligencia jurídica y argumentó que el embargo era irregular y violaba sus derechos fundamentales al buen nombre.

La creadora de contenido no encuentra explicación a lo sucedido si tiene todas sus finanzas al día - crédito @rastreandofamosos/Instagram

“Ustedes saben que a mí el jueves me condenaron, ¿no? … El viernes me entró un pago de Facebook y hoy no aparecía ese pago en mi cuenta. Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian de Barranquilla. No recibí ninguna notificación (...) No sé por qué me embargaron (...) Que me condenen el jueves y que hoy me embarguen por una deuda inexistente es pura casualidad”, manifestó la creadora de contenido en sus redes sociales a finales de marzo.

Merlano aseguró durante el proceso que se omitieron los millonarios pagos efectuados por impuestos entre 2020 y 2021. Por tal razón, presentó una tutela para corregir todas sus declaraciones fiscales y la actualización de sus obligaciones según las tasas de interés establecidas por la Ley 2277 de 2022. No obstante, su solicitud fue desestimada por el juzgado que consideró que la Dian ya había cumplido con los procesos necesarios.

En su defensa, la entidad gubernamental afirmó que Merlano “presenta mora en el pago de obligación de renta 2021″ y pidió a la barranquillera realizar el pago correspondiente o permitir el depósito judicial a su nombre para estar a paz y salvo, según la información del fallo que dio a conocer la Revista Semana.

El juez constató irregularidades de ambas partes. Resolvió mantener el embargo sobre la cuenta y ordenó a la creadora de contenido realizar el pago de sus deudas pendientes: “La actora –es decir, Aida Victoria Merlano– deberá cumplir con la carga solicitada por la entidad accionada al momento de rendir los informes requeridos”.