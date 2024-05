Cómo nació la amistad de Blessd con Ronaldinho: la historia de la estrella brasilera y el reguetonero de Medellín

Ronaldinho vendrá a jugar a Colombia un partido de futsal contra el artista Blessd - crédito @blessd/IG

Ronaldinho llegó a Medellín el miércoles 15 de mayo para hacer parte de Si Sabe Fest Deluxe, evento organizado por el cantante reguetonero Blessd, en el cual se realizará un partido en el que enfrentarán el equipo del artista paisa y el equipo del brasilero, por el lanzamiento de su nuevo disco.

En medio de una rueda de presa, el intérprete de Instagram reveló cómo nació la amistad con la estrella brasileña.

“Estábamos en Miami íbamos de fiestesita, cuando me dicen a mi Ronaldinho está aquí en el palco y dije ’yo quiero una foto’. Uno normalmente de artista no pide fotos, pero el fútbol a mi me mueve”, contó Blessd.

El reguetonero continuó diciendo: “Lo vi y me tiré diciéndole ‘Hey ídolo, Dios me lo bendiga, agradecido, usted la leyenda y me saludó con lo mismo sin conocerme, nos quedamos hablando y conversando, se quedó en el show. De ahí él me dijo que tenía un partido de leyendas que si quería participar y yo por dentro estaba ‘¿cómo? yo si agradecido’”.

El jueves 16 de mayo se jugará un partido en la sede de Nacional donde se enfrentaran los equipos del artista paisa y el exfutbolista brasileño - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

Después relató cómo siguió su amistad con la estrella futbolera. “De ahí pa´allá nos seguimos viendo, nos cogimos los número y hablando. Yo fui a Brasil a donde él a grabar todo lo de Si Sabe y creo que se generó una amistad muy bonita, siempre tenemos contacto y estamos con la buena energía porque venimos de lo mismo, venir de la nada. La historia de él y la mía tienen similitud a pesar de tantas cosas difíciles que se pasó, ahora se está logrando y fue eso lo que nos hizo unir y tener esa energía”, concluyó el artista colombiano.

Por su lado, Ronaldinho confesó: “La verdad siempre he escuchado de todo el estilo musical, buscando artistas nuevos y con mis amigos en Brasil escuchamos de todo, entonces yo ya había escuchado su canción antes de conocerlo. Después que nos conocimos ha sido una amistad que ha venido naturalmente, ambos venimos de sitios familiares, hemos pasado por cosas de la vida que son parecidas”.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 16 de mayo en la unidad Deportiva Atanasio Girardot, en el Coliseo Cubierto Iván de Bedout.

Blessd y Ronaldinho ya jugaron un partido en Miami a inicios de año - crédito @blessd/IG

Ronaldinho y Blessd en la sede de Nacional

El exastro del fútbol Ronaldinho arribó el miércoles 15 de mayo a la sede de Atlético Nacional, acompañado por su ídolo René Higuita y el reguetonero Blessd, en preparación para el partido entre el equipo musical y la estrella brasileña.

Ronaldinho está en Medellín para participar en un partido de exhibición que marcará el lanzamiento del nuevo álbum del reguetonero paisa, titulado Luxury Edition Si Sabe.

Durante su estancia, el exjugador de la Selección brasileña realizó un breve entrenamiento en las canchas de la sede en Guarne, compartiendo momentos con ídolos de Atlético Nacional como Giovanny Moreno, Dorlan Pabón y Macnelly Torres, entre otros.

Posteriormente, Blessd y Ronaldinho ofrecieron una rueda de prensa en la sede del club antioqueño, evento en el que también estuvieron presentes Francisco Maturana y René Higuita, quienes serán los entrenadores de los equipos en competencia.

Sede deportiva de Atlético Nacional, previo al partido de fútbol que se jugará el jueves 16 de mayo contra el equipo del astro brasileño Ronaldinho en el "Si sabe fest deluxe" - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Higuita dirigirá el equipo de Blessd, mientras que Maturana estará al frente del conjunto de Ronaldinho. Este partido es la revancha del “SI ‘SABE FEST DELUXE”, el cual ya se había jugado anteriormente en Miami, Estados Unidos.

“Siempre he dicho que no soy un simple cantante, sino que le apunto a ser una gran estrella, que va a representar estas montañas, este país. Si me hubieran puesto a escoger hubiera preferido mil veces ser futbolista, es un sueño frustrado que no pude cumplir, pero Dios sabe lo que tiene para uno y desde pequeño me puso fue a cantar, a subirme a una tarima. Soy feliz en la música”, sostuvo el artista paisa.