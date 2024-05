Nueva renuncia en la Alianza Verde: Daniel Duque anunció su salida tras escándalo de corrupción en la Ungrd

Daniel Duque aseguró que las investigaciones que involucran a miembros del Partido Verde, "no le dejan otra opción" que renunciar a su militancia - crédito Daniel Duque

El exconcejal de Medellín Daniel Duque anunció su renuncia al Partido Alianza Verde, tras el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Después de un tiempo de reflexión, y teniendo en cuenta los escándalos recientes, he tomado la decisión de renunciar al Partido Verde”, expresó el también candidato a la Alcaldía de Medellín en X (antes Twitter).

Duque adjuntó su carta de renuncia a la colectividad, asegurando que: “Desde el 2010 he sentido simpatía con este partido, al cual ingresé apenas cumplida mi mayoría de edad, convocado por el espíritu de la ‘Ola Verde’ que lideró el profesor Antanas Mockus. Fui uno de los miles de jóvenes que en ese momento creyó posible construir un país plural y democrático”, se lee en la misiva.

Seguido, hizo un recuento de las luchas que lideró en el Concejo mientras estuvo adscrito al partido: “En este partido logré una curul en el Concejo de Medellín, desde donde defendí fielmente los principios y valores de esa ‘Ola Verde’ que me inspiró. Denuncié cómo se robaron el programa de atención a la primera infancia, las zonas verdes de la ciudad y hasta la chatarra de los vehículos inmovilizados por la Secretaría de Movilidad, por mencionar solo algunos de los innumerables debates que cité. Lideré una oposición que no se arrodilló ni se dejó comprar, y puse en la agenda debates claves como el de la renta básica para las familias más vulnerables, e iniciativas en temas ambientales, culturales y educativos”.

Sobre el escándalo de corrupción en la Ungrd, el exconcejal fue enfático en decir que, “la democracia necesita de partidos políticos sólidos y transparentes, y si no se lucha internamente contra la corrupción, es indefendible mantener la militancia”. Y agregó: “Entiendo perfectamente a mis compañeros y compañeras que ostentan una curul y deben representar a la ciudadanía durante cuatro años, pero hoy nada justifica que un simple militante como yo permanezca en la colectividad. Las investigaciones en las que se involucra a miembros de este partido, no me dejan otra opción que renunciar a mi militancia”.

Finalmente, Duque aseguró que trabajará de manera independiente en un proyecto político y envió una pulla al actual Gobierno: “Espero poner todo mi empeño al servicio de un proyecto político que una a Colombia, que construya una visión compartida de sociedad, que supere los odios que hoy nos tienen enfrentados como si fuéramos enemigos que hay que eliminar, y que construya soluciones para los problemas de la gente, en vez de mendigar puestos y contratos con un gobierno que no hizo otra cosa que pisotear el anhelo de cambio de millones de colombianos (...)”.

El exconcejal Daniel Duque renunció al Partido Alianza Verde, tras el escándalo de corrupción en la Ungrd - crédito @danielduquev/X

Daniel Duque se unió a los exalcaldes de Bogotá, Antanas Mockus y Claudia López, que también anunciaron su salida del Partido Alianza Verde debido a la implicación de sus copartidarios: Iván Name, presidente del Senado, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, en el caso que hoy tiene en vilo al Gobierno.

Por el presunto desvío de recursos provenientes de un contrato para abastecer de agua La Guajira, la misma colectividad se pronunció pidiendo que no se generalice al conjunto del Partido Alianza Verde, “como responsable de las conductas de corrupción y menos en la búsqueda de réditos políticos”.

El Partido Alianza Verde emitió un comunicado recordando los valores de la colectividad y asegurando que este "no se acaba" - crédito Iván Valencia/AP

El partido también recordó que, el 3 de mayo de 2024, interpuso una demanda ante el Consejo de Control Ético para que se determine si existe o no responsabilidad de sus militantes implicados en el caso de corrupción. Adicionalmente, recalcó que: “¡El Partido Alianza Verde no se acaba, este partido seguirá creciendo cada día!”