Aplazaron nuevamente debate sobre prohibición de las corridas de toros en la Cámara de Representantes

En la tarde del martes 14 de mayo de 2024, en el orden del día de la Cámara de Representantes,00 se encontraba el proyecto de ley con el que se busca prohibir las corridas de toro en Colombia, pero la discusión se suspendió debido a una proposición de aplazamiento.

No es la primera vez que la discusión del proyecto de ley se suspende, pues el martes 7 de mayo de 2024, los siete artículos que hacen parte del proyecto no fueron votados por falta de cuórum.

Posterior a ese debate, el 8 de mayo en la Cámara de Representantes, los críticos y defensores de la propuesta protagonizaron una discusión, pero, una vez más, la sesión no contó con la disposición de los representantes necesarios para votar el articulado.

Por lo tanto, la fecha para el debate fue programada para el martes 14 de mayo de 2024, sesión en la que, cuando los representantes se disponían a votar el articulado, se decidió suspender la discusión con el fin de darle tiempo a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes para analizar los impedimentos a los representantes que la integran.

Qué pasó en la sesión de la Cámara

Luego de que se leyó la proposición de aplazamiento, el representante Alejandro García, uno de los ponentes del proyecto de ley, pidió a la plenaria discutir el articulado, puesto que, aunque hay 51 representantes recusados en la Comisión de Ética, ya todos han votado de alguna manera el articulado, por lo que espera que los impedimentos sean archivados.

“Adicionalmente, para dar tranquilidad sobre las recusaciones, hay 51 representantes recusados, esperamos muy pronto que la Comisión de Ética resuelva esto; sin embargo, la Comisión Sexta y todos nosotros hemos votado en este proyecto, bien sea en el archivo, en los impedimentos, en el informe de ponencia, por ende ya no hay lugar a retirarse del debate, puesto que ya todos hemos participado del mismo”, comentó García.

Por lo tanto, el representante le pidió a sus compañeros congresistas no votar de manera positiva a la proposición y llevar a cabo el debate.

“Mi invitación es a que continuemos el debate, sabemos que la Comisión de Ética, pese a que hay algunos taurinos allí, van a rechazar estas recusaciones y que por fin le demos salida a esta situación. Como ponente voto no por el aplazamiento e invito a la plenaria a votar no”, concluyó Alejandro García.

Acto seguido, el representante Eduard Triana aseguró que la proposición busca darle tiempo a la Comisión de Ética de la Cámara para analizar las recusaciones.

“Entiendo la posición del ponente, pero ponemos sobre la mesa también la situación jurídica y legal que es normal, a hoy está en trámite una recusación en la Comisión de Ética, tenemos conocimiento que se define el día de mañana que está en contra de todos los integrantes de la Comisión Sexta”, comenzó por explicar Triana.

Por lo tanto, el representante invitó a votar de manera positiva aplazar el debate, incluso, aseguró que, de lo contrario, tendrían que salir del recinto para no completar el cuórum y así que no se votara el proyecto de ley.

“Yo les hago la invitación a que votemos la proposición del aplazamiento o si no tenemos que salirnos del debate, unos de pronto dicen que las recusaciones son chimbas o no, pero después de que se inicie el trámite y seamos demandados, ahí nos vamos a ver en varias situaciones jurídicas, que eso es lo que no queremos”, agregó Triana.

Esto, según explicó el representante, está relacionado a que no se tengan problemas legales una vez se haya votado el proyecto de ley, dadas las recusaciones de los representantes que integran la Comisión Sexta de la Cámara.

“Se radicaron dos impedimentos de dos representantes de la comisión sexto, ya van tres, entonces, sencillamente, es poner a consideración para que nos curemos también todos en que no tengamos un perjuicio, especialmente, los señores representantes de Comisión Sexta”, concluyó Triana.