Natalia París revela trauma que su mamá le causó dijo que jamás lo repetiría con su hija

Natalia París recordó una de las anécdotas con su madre, Lucía Gaviria, que la enseñó a criar a sus hijas - crédito @lucia_gaviria1/Instagram

La reconocida modelo y DJ colombiana Natalia París compartió recientemente una anécdota familiar en la víspera del Día de la Madre, recordando un momento peculiar durante su adolescencia junto a su madre, Lucía Gaviria.

En aquel entonces, Gaviria tenía la costumbre de “interrogar” a los amigos de París al estilo de las autoridades, un hecho que hoy la celebridad ve con humor, aunque asegura no repetiría con su propia hija, Mariana Correa.

“Cuando yo estaba de quinceañera, mi mamá siempre hacía subir al apartamento a mis amigos y los sentaba en la sala y los interrogaba como el CTI. Eso jamás lo haría con Mariana”, expresó entre risas.

Natalia París es una de las modelos más reconocidas del siglo XXI en Colombia - crédito @nataliaparisartist/Instagram

París, además, se explayó sobre su experiencia como madre, calificando la maternidad como la mejor decisión de su vida y un camino lleno de desafíos constantes pero enormemente gratificantes gracias al amor incondicional hacia su hija.

“Ser madre es la mejor decisión que he tomado en la vida. Yo me siento amada, acompañada, guiada, convencida y completa. El amor que uno tiene por sus hijos lo vale todo”, siguió diciendo la antioqueña.

Mariana Correa, de 23 años, a quien la DJ se refería como “una cajita de sorpresas cuando era chiquita”, es el fruto de la relación pasada de Natalia París con Julio Correa. La modelo no dudó en expresar el profundo amor y la dedicación que siente por su hija, destacando las múltiples facetas y talentos de Mariana desde su infancia. París también hizo hincapié en cómo la maternidad ha sido un viaje de descubrimientos constantes, lleno de etapas nuevas y experiencias únicas que la han hecho sentir completa y plenamente acompañada.

Esta revelación no solo da cuenta de su tributo al Día de la Madre, sino que también ofrece una ventana a la cercana relación que mantiene con su familia, algo que sin duda ha moldeado su carácter y enfoque tanto en su carrera como en su vida personal.

Mariana Correa, hija de Natalia París - crédito @mariana_correa14/Instagram

La celebridad también rememoró el apoyo incondicional de su madre durante sus primeros pasos en el mundo del modelaje, acentuando cómo la figura materna fue clave en su desarrollo profesional y personal. Esta anécdota familiares subraya la importancia de los lazos familiares en la vida de París, al mismo tiempo que resalta su evolución como madre e individuo a lo largo de los años.

La historia compartida por Natalia París no solo celebra el espíritu del Día de la Madre, sino que también presenta lecciones sobre crecimiento, responsabilidad parental y el valor de las relaciones familiares en el desarrollo personal y profesional.

Aunque Natalia París siempre quiso que su hija entrara a la farándula, ella se negó inicialmente. No obstante, la influencia de su madre llegó a hacer mella hasta que le “siguió la corriente”. “Recuerdo que mi mamá intentaba inscribirme en clases de actuación, pero a mí no me atraía. Siempre tuve esa chispa para actuar, para ser artista”, mencionó la joven en La Red.

¿Quién es Natalia París?

Natalia París, nacida el 12 de agosto de 1973 en Medellín, Colombia (50 años), es una de las modelos más reconocidas del país y ha expandido su carrera hacia diversas áreas como la actuación, el diseño y la música. Inició su carrera en el modelaje a temprana edad, convirtiéndose en una figura prominente en las pasarelas colombianas y latinoamericanas durante los años 90 y principios del siglo XXI. Además de su trabajo en el modelaje, Natalia ha incursionado en el mundo empresarial, lanzando su propia línea de productos de belleza y fragancias, consolidándose como una empresaria exitosa.

Natalia París, modelo y DJ colombiana, cumplió 50 años en agosto de 2023 - crédito Colprensa

Su interés y pasión por la música la llevaron a explorar la faceta de DJ, actividad que ha desempeñado con entusiasmo, presentándose en diferentes eventos y discotecas, tanto nacionales como internacionales. Esta diversificación en su carrera muestra su versatilidad y capacidad para reinventarse, manteniéndose relevante en el ámbito público.

Paralelamente, Natalia París ha participado en campañas de concientización y apoyo a diversas causas sociales, empleando su imagen pública para generar impacto positivo. Su contribución y compromiso con diferentes fundaciones reflejan su interés por el bienestar social y medioambiental.

A lo largo de su carrera, Natalia ha demostrado ser una figura multifacética que ha sabido evolucionar y adaptarse a los cambios del mercado, manteniendo siempre una imagen positiva y profesional en cada uno de sus proyectos.