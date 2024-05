Cristina Hurtado reveló que no “se toma ni un café” con Carla Giraldo: así se llevan las presentadoras

La presentadora no se guardó nada y confesó como es su verdadera relación con su compañera Carla Giraldo en La Casa de los Famosos Colombia - crédito @crisshurtado/Instagram

La reconocida presentadora Cristina Hurtado reveló recientemente detalles sobre su relación laboral con su compañera de set Carla Giraldo durante su participación en el programa La casa de los famosos Colombia, emitido por el Canal RCN y ViX. A diferencia de lo que muchos espectadores podrían pensar, ambas presentadoras mantienen una relación distante mientras lideran este reality show que desde sus inicios ha captado la atención del público en Colombia y América Latina.

Es de mencionar que la revelación llega en un momento en el que el programa no solo se encuentra en el ojo del huracán por las constantes polémicas protagonizadas tanto por exparticipantes, como por concursantes actuales, sino también por las especulaciones en torno a la relación entre sus presentadoras.

En medio de una entrevista concedida a la revista Semana, según la exprotagonista de Novela, su interacción con la actriz es prácticamente inexistente fuera de las cámaras. Durante las transmisiones en vivo, cada presentadora ocupa un set diferente, limitando su contacto a interacciones necesarias por cuestiones de producción. “La relación con Carla es nula. No tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio y yo en otra. Ella tiene un set y yo otro”, reveló.

Cristina Hurtado y Carla Giraldo: una relación a distancia en ‘La casa de los famosos’ - crédito Original Infobae

Asimismo, Hurtado aclaró que “en algunos momentos tenemos intervenciones juntas, donde hacemos conexiones con los participantes de la casa o cualquier otra cosa que plantee el área de contenido y producción. Pero cada una a lo suyo y punto. No hay relación. No nos tomamos un café, no somos amigas. Cero, nulo, cero, cero, cero. Somos personas diferentes, cada una con su personalidad, con su vida y sus creencias”.

Por otra parte, Cristina aprovechó el momento para desmentir los rumores sobre un guion detrás de las cámaras, enfatizando que La casa de los famosos ofrece una experiencia de realidad transmitida las 24 horas del día, donde nada escapa a la vigilancia de las cámaras.

“No entiendo cómo pueden creer eso. Es la primera vez que se puede ver un programa de estos en vivo, en streaming, 24/7. Lo que comen, lo que hablan, lo que les pasa. Los estados de ánimo de cada uno. Están supervigilados. Tienen cámaras por todos lados. Nada de lo que sucede dentro de la casa está libreteado. Es la vida real en vivo”, aseguró para el medio citado.

Cristina Hurtado, que como es bien sabido, se dio a conocer por su participación en el reality show Protagonistas de Novela del mismo canal, señaló las diferencias fundamentales entre ambos programas y cómo su carrera ha evolucionado desde esos días.

“Protagonistas tenía un fin más formativo, el propósito era aprender. En La casa es distinto porque los participantes no tienen nada que hacer, salvo algunas actividades de convivencia. Les toca aprender a adaptarse a las personas y eso lo hace más difícil”, explicó.

Contrario a especulaciones, Hurtado desmiente rumores de un guion detrás de las cámaras, asegurando una transmisión auténtica las 24 horas en el aclamado reality - crédito @crisshurtado y @carlagiraldo/Instagram

Su participación en el concurso de talentos no solo marcó un antes y después en su vida profesional, sino también en lo personal, llevándola al camino de la presentación y el periodismo: “Lo recuerdo con agradecimiento. Protagonistas de novela me cambió la vida. Empecé un camino que no imaginaba, que ha tenido un final feliz. Llegué para llevarme el premio mayor y lo logré: un esposo maravilloso, con unos hijos divinos, la bendición de una gran familia”, expresó.

Finalmente, ‘la casa más famosa de Colombia’ ha superado las críticas iniciales, convirtiéndose en una tendencia en las redes sociales y logrando enganchar a televidentes noche tras noche. la antioqueña resaltó que, a pesar de los desafíos iniciales, la experiencia ha sido predominantemente positiva.