Carolina Soto vivió un gran susto con su hijo Valentino: “Casi me desmayo”

La presentadora colombiana habló con sus seguidores acerca de la difícil situación con el estado de salud de su hijo mayor - crédito @caritosotooficial/Instagram

La presentadora Carolina Soto compartió recientemente una experiencia angustiante que vivió con su hijo Valentino, quien accidentalmente se tragó una canica mientras jugaba en el colegio.

Este incidente, que culminó sin mayores complicaciones tras una tensa espera de tres días, fue relatado en una entrevista concedida a la revista Vea, en la que Soto aparece en la portada de la edición especial por el mes de las madres junto a sus hijos, Valentino y Violetta.

El incidente comenzó cuando Valentino estaba jugando con canicas en su colegio y, por accidente, se llevó una a la boca y la tragó. La madre de Valentino, Carolina Soto, recibió una llamada del colegio informándole sobre el incidente mientras se preparaba para ir a su programa en Caracol Televisión.

“Hay una historia con Valentino que me dejó marcada. Estaba jugando en el colegio con canicas y se llevó una a la boca, la tragó y se fue directo. Yo estaba en casa, preparándome para ir al programa, cuando me llamaron del colegio para decirme que Valentino se había tragado una canica. Casi me desmayo. Por suerte, la canica no se atascó, pero me tocó salir corriendo con la cara a medio maquillar y el pelo todavía mojado”, comenzó diciendo la presentadora.

Carolina Soto, presentadora colombiana, recordó un momento que pasó con su hijo Valentino - crédito @caritosotooficial/Instagram

De inmediato, Soto acudió al colegio y trasladó a su hijo al hospital Santa Fe donde, tras realizarle radiografías, los médicos confirmaron que la canica había pasado sin causar obstrucciones, pero advirtieron que sería necesario esperar tres días para que la canica fuera expulsada naturalmente para evitar una cirugía.

“Fui a recogerlo al colegio y nos dirigimos al hospital Santa Fe. Le hicieron radiografías y confirmaron que la canica había pasado sin problemas, pero nos advirtieron que teníamos que esperar tres días para que la expulsara de forma natural; de lo contrario, sería necesaria una cirugía”, siguió rememorando al respecto.

Durante esos tres días, Carolina Soto y su esposo Germán González estuvieron atentos a Valentino para asegurarse de que expulsara la canica sin complicaciones. La preocupación se transformó en alivio cuando, finalmente, Valentino expulsó la canica de manera natural mientras la familia realizaba compras.

Soto expresó una mezcla de emociones al confirmar que su hijo había superado el peligro, destacando la importancia de mantener la calma y actuar rápidamente en situaciones de emergencia. “Te lo juro, tenía tanta rabia, pero lo veía y pensaba, ‘estás vivo, no sé si reír o llorar’”, concluyó.

Carolina Soto y su familia - crédito @caritosotooficial/Instagram

Este evento destaca la importancia de supervisar a los niños durante el juego y de tomar medidas precautorias ante posibles accidentes. Además, subraya el papel de los padres y cuidadores en la respuesta inmediata a situaciones de emergencia para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores.

¿Quién es Carolina Soto?

Carolina Soto es una destacada presentadora y periodista colombiana, conocida por su trabajo en varios de los programas más importantes de la televisión en Colombia. Su carrera ha estado marcada por el profesionalismo y la dedicación, convirtiéndola en una de las figuras más queridas y respetadas dentro del medio.

Inició su carrera en la televisión colombiana en el canal RCN, donde rápidamente ganó reconocimiento por su habilidad para conectar con el público. Su carisma y competencia la llevaron a ser parte de importantes proyectos televisivos, incluyendo noticieros y programas de variedades. A lo largo de los años, Carolina se ha destacado por su versatilidad profesional, trabajando tanto en la presentación de noticias como en la conducción de programas de entretenimiento.

Carolina Soto es una de las presentadoras de 'Día a Día' - crédito @caritosotooficial/Instagram

Uno de los aspectos más admirados de Carolina Soto es su capacidad para manejar con sensibilidad y empatía los temas que presenta, mostrando siempre un profundo respeto por las personas involucradas en las historias. Esto le ha ganado el aprecio no solo de la audiencia sino también de sus colegas en el medio.

Además de su trabajo en televisión, Carolina Soto ha logrado consolidarse como una influencer en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal, acercándose aún más a su público. En estas plataformas, muestra su día a día, comparte consejos de moda y belleza, y promueve mensajes de positividad, lo que amplía su influencia más allá de la pantalla.

En su trayectoria profesional, Carolina se ha destacado por su constante búsqueda de crecimiento y aprendizaje, asumiendo nuevos retos y superándose a sí misma. Su compromiso con la excelencia y su pasión por el periodismo siguen siendo las claves de su éxito y la razón por la que continúa siendo una referente en el periodismo televisivo colombiano.