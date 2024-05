Presentador de ‘La casa de los famosos Colombia’ reveló polémico detalle en los votos: el público no se lo perdonó

El presentador hizo referencia a que los votos eran "auspiciados", lo que generó airadas reacciones en redes sociales - crédito ViX

Tras el shock por la expulsión de Isabella Sierra, la eliminación de Mafe Walker y la confirmación de que ahora serán dos eliminados por semana y no uno como se venía haciendo hasta ahora, La casa de los famosos Colombia afronta la semana 13 con incertidumbre, no solo por lo que pueda pasar en las semanas siguientes, sino también por la decisión de acelerar las eliminaciones, pues se han tomado como un indicio de que la producción conjunta entre el Canal RCN y la plataforma Vix no alcanzó los resultados esperados.

Uno de los motivos de inconformidad de los televidentes se hizo notar con la decisión de expulsar a Isabella, luego de su comportamiento desenfrenado durante la fiesta temática del viernes 3 de mayo. Esa tensión se incrementó con los resultados de las votaciones en la gala de eliminación en la que Mafe se despidió del reality show, puesto que con la salida de la actriz venezolana, El Jefe también determinó que los otros castigados por dichos incidentes, Karen Sevillano, Miguel Melfi y Camilo Pulgarín, tendrían solo 24 horas para conseguir los votos necesarios para mantenerse en competencia.

Una vez llegó el momento del conteo en el Canal RCN, de acuerdo con las cifras informadas por la presentadora Cristina Hurtado, Karen Sevillano obtuvo el 33,06% de los votos, seguida de Miguel Melfi con el 22,58% – siendo ambos de los castigados –, mientras que Julián Trujillo obtuvo el 12,43%. Camilo Pulgarín se quedó con el 10,69%, seguido de Martha Isabel Bolaños, que se quedó con el 8,72%. Finalmente, Sebastián González consiguió el 7,84%, lo que llevó a Mafe Walker a despedirse del reality show con el 4,68%.

Tras la salida de Mafe Walker, en redes sociales hubo dudas sobre la veracidad de los resultados de las votaciones en la gala de eliminación -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Los resultados despertaron una gran suspicacia en redes sociales, especialmente cuando se difundieron las palabras del presentador Roberto Velásquez en Vix.

Como es usual en la plataforma, Roberto, junto a Lina Tejeiro, son los encargados de presentar La Previa y El After Show, que tienen lugar en exclusiva para dicha plataforma y en la que dan contexto de la situación de los nominados en la placa. Durante un diálogo entre los presentadores posterior a la gala de eliminación, Roberto hizo una sorprendente y controvertida declaración relacionada con lo que sucede con los votos de los televidentes.

“Porque realmente, menos mal estas votaciones están auspiciadas. Para que vayan y les digan a los que vigilan las votaciones y no nos digan a nosotros”, dijo Roberto. Ante esto, Lina Tejeiro le contestó con absoluta naturalidad, “Sí, es muy curioso cómo se desquitan con nosotros en redes sociales”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, con fuertes señalamientos de amaño para favorecer determinados participantes. “Ya en el after dijeron que el voto es auspiciado, si sabes lo que significa eso? Roberto y Lina le dijeron al público que habláramos con la entidad que auspicia los votos, pero nadie sabe cuál es esa entidad, solo sabemos que patrocina los votos de los que ya sabemos”, comentó un usuario en X.

‘La casa de los famosos Colombia’ anunció importantes cambios

A partir de esta semana serán dos los eliminados en 'La casa de los famosos Colombia': uno los miercoles y otro los domingos - crédito Canal RCN

Sumado a las especulaciones de los usuarios en redes sociales sobre favoritismos dentro de la producción, ahora se suma la novedad anunciada por parte del programa de telerrealidad. A partir de la semana 13 en curso, no serán uno, sino dos los eliminados por semana, dinámica que comenzará a partir del próximo miércoles 8 de mayo. Esta decisión se extiende a los líderes de la semana, que pasarán a ser dos.

De igual modo, se mantendrán las medidas de El Jefe en represalia por los hechos de la última fiesta temática, se eliminará el teléfono rojo y quedarán suspendidas las fiestas los viernes, hasta nuevo aviso.