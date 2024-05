Daniel Briceño acusó a Lalis de usar fondos públicos para promover el proyecto de carrotanques: video es la prueba reina

Daniel Briceño apuntó a la influenciadora Lalis por su apoyo a proyecto de carrotanques en La Guajira - crédito redes sociales

Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, volvió a hacer uso de sus redes sociales para denunciar casos de corrupción y situaciones que considera relevantes para la ciudadanía. En esta ocasión, su objetivo fue la influenciadora Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis, tras el escándalo de los carrotanques que salpicó a varios funcionarios del Gobierno nacional.

El escándalo en cuestión se centra en la contratación hecha por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) de más de 40 vehículos para llevar agua potable a La Guajira. Luego se descubrió una red de corrupción que involucra a varios funcionarios, entre ellos Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad.

Según las investigaciones, los fondos destinados a este proyecto fueron desviados, lo que generó una gran indignación tanto entre líderes políticos como en la opinión pública en general.

En medio de este escenario, Briceño compartió un video de la creadora de contenido Lalis en el que celebraba la noticia de que el Gobierno nacional llevaría agua potable a La Guajira, y en el que ella explicaba detalles del proyecto. En el clip, la influenciadora expresó su alegría por el hecho de que finalmente se estuvieran viendo resultados concretos en la gestión gubernamental, y mencionó la importancia de este proyecto para una región “históricamente marginada”.

“Es un logro y es un éxito, seguramente mucha gente le va a tirar como todo lo que hace el gobierno, pero para mí esto me ayuda a reafirmar mi voto por Petro, me siento absolutamente feliz de que esto pase, la comunidad lo necesita. Mientras acá se agarran por cuánto vale la renta de una casa, allá es donde se ven los resultados. No olviden seguirme en Instagram que hago videos casi todos los días (sic)”, se escucha decir a Lalis en el video.

Briceño señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que el video de Lalis a favor del proyecto del Gobierno de Gustavo Petro estaba financiado con dinero proveniente de los tributos que pagan los colombianos.

“Y saber que este video de Lalis en favor de los carrotanques de Olmedo López se pagó con los impuestos del país”, se lee en la publicación de Briceño.

Dura respuesta de Lalis a las denuncias de Daniel Briceño

Esta acusación no pasó desapercibida para Beltrán, que rápidamente salió al paso para desmentir los señalamientos del concejal. En su respuesta, la creadora de contenido expresó su desilusión ante las denuncias de corrupción que salpican el proyecto de los carrotanques y negó haber recibido dinero por parte de Olmedo López o cualquier otra persona involucrada en el escándalo.

Además, cuestionó la ética de Briceño al insinuar que ella estaba recibiendo pagos por sus opiniones, recordándole su propio historial en el servicio público y preguntando si él también recibía compensaciones por expresar sus puntos de vista.

“Daniel, yo al igual que muchos me emocioné cuando anunciaron los carrotanques. Hoy, después de las denuncias vergonzosas a Olmedo López, espero que pague por jugar con algo tan importante para La Guajira. No hay nada más doloroso que esto. Y cuida tus palabras, ni siquiera conocí a Olmedo, y menos recibí plata para eso. Yo, al igual que tú, he trabajado en el Estado. Tu mientras hacías parte de una UAN hacías política, por lo cual, todos te pagamos por tus opiniones? O tienes algún fuero por ser de la tendencia política y religiosa que eres? (sic)”, se leyó el post.

Estos intercambios entre el cabildante y la influenciadora generaron un intenso debate en las redes sociales, con usuarios tomando partido a favor de uno u otro. Sin embargo, más allá de las opiniones individuales, lo que queda claro es la profunda indignación que ha provocado el caso de corrupción que involucra a varios funcionarios del Ejecutivo.

Estos fueron algunos de los comentarios que recibieron los protagonistas de esta discusión en X: “Deje de ser sucio!! Sea serio, asqueroso difamador...”; “Lalis y el petrismo dan asco”; “Nos robaron dos veces”; “El problema de los bodegueros……”; “Ay pobrecita, otra tonta que sabe que este Gobierno es un mierdero y lo sigue negando. Mija, siga lambiendo y aproveche el cuarto de hora, porque en cualquier momento la bajan del curubito”, fueron algunos de los posts en redes.