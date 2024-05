Carolina Cruz reveló la verdadera historia detrás del polémico video en el que enseña a crear un portacuchillos con un libro

Carolina Cruz habló de la nota que hizo sobre el portacuchillos que creó con libros - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Durante el auge de la pandemia del covid-19, muchos aspectos de la vida cotidiana experimentaron cambios significativos, incluyendo la forma en la que se producían los programas de televisión. Fue en esa temporada cuando a la presentadora colombiana Carolina Cruz se le vio al aire dando tips y recomendaciones en casa para que las personas realizaran durante este tiempo.

Sin embargo, no se imaginaba que uno de esos videos la iba a terminar dejando envuelta en una polémica en la que muchas personas la iban a señalar.

Todo sucedió en un programa de Día a Día, cuando la empresaria tomó la decisión de grabarse enseñándoles a los televidentes cómo hacer un portacuchillos con libros.

Este episodio generó reacciones divididas en las redes sociales, desde burlas hasta críticas severas que acusaban a Cruz de “asesinar la literatura” y de no saber el error que estaba cometiendo.

Y aunque en su momento la mujer salió a aclarar la situación y varias personas la defendieron, entre ellas la presentadora del Desafío XX, Andrea Serna, fue un tema que con el tiempo quedó en el baúl de los recuerdos hasta que cuatro años después Carolina lo volvió a abordar.

Tras el incidente, Cruz decidió mencionar el episodio una vez más y compartir la verdad detrás de su controvertida idea, en una conversación reveladora que tuvo en su podcast, Mi verdad, mis huellas. Allí, la también empresaria explicó el contexto y la motivación que la llevaron a proponer la creación del portacuchillos de libros.

De acuerdo con las declaraciones de Carolina Cruz, la idea surgió durante la búsqueda de actividades creativas para compartir con los televidentes durante el confinamiento.

“Me puse a buscar ideas como de cositas para hacer en casa. Me metí a Pinterest y empecé a buscar opciones de cositas [...] Me empezaron a salir una cantidad de opciones, portarretratos, floreros, juegos para los niños, costureros, mesas de centro, velas, veladoras y me salió un portacuchillos que se hacía con libros”, relató Cruz.

La presentadora explicó que nunca vio la idea como algo negativo y que, de hecho, la compartió en un grupo de WhatsApp laboral, donde fue recibida con aprobación por parte de sus colegas.

“Nadie lo vio mal. Y en el grupo éramos entre 15 a 30 personas, entre los cuales había directores, periodistas, presentadores, todo, gente de producción. Todo el mundo lo vio normal, lo vio bien. No le vio nada de malo al portacuchillos”, explicó Carolina Cruz.

Carolina Cruz habló del incidente con el video del portacuchillos con libros - crédito captura de pantalla

A pesar de las buenas intenciones que venían detrás del video que se mostraría al aire en el matutino de Caracol Televisión, el episodio se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales, donde muchos usuarios criticaron la propuesta y la interpretaron de manera negativa.

“Yo no entendía por qué esto había cogido una dimensión tan grande, cuando ese nunca fue la forma ni el estilo ni el mensaje que queríamos mandar del portacuchillos”, expresó la modelo en su podcast.

A pesar de que en su momento quiso mostrar que no le habían molestado los comentarios de las personas, en esta oportunidad la presentadora admitió que el incidente sí le afectó su vida y que, en retrospectiva, se arrepiente de haber pedido disculpas públicamente por algo que considera que no hizo nada malo.

“La idea jamás fue ni matar ni asesinar ni acabar a la literatura. Es que nunca se me pasó por la cabeza”, enfatizó Cruz.

A través de su sinceridad y transparencia, Cruz busca cerrar este capítulo controvertido en su carrera y enfocarse en proyectos futuros con una lección aprendida sobre el poder de la comunicación en línea.