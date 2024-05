Expulsión de Isabella Santiago de ‘La casa de los famosos Colombia’ desató fuertes reacciones en redes sociales

El descontrol de Isabella Santiago y su situación señalada como acoso contra Miguel Melfi desencadenaron una complicada situación en 'La casa de los famosos Colombia' tras anunciar la expulsión de la actriz - crédito cortesía Canal RCN

La casa de los famosos Colombia fue testigo de una de las situaciones más controvertidas y escandalosas desde que inició su temporada inaugural. Y es que, tras la fiesta temática del pasado viernes 3 de mayo, las cosas se salieron del control a tal punto que, bajo los efectos del licor, la actriz Isabella Santiago protagonizó una serie de incidentes que incluyeron agresiones físicas contra Camilo Pulgarín y La Segura, daños a la maleta de Karen Sevillano, sacar a Ornella Sierra de su cama y, particularmente, una situación de acoso en contra de Miguel Melfi en la que llegó a bajarle los boxer.

Debido a que la situación se produjo en horas de la madrugada del sábado 4 de mayo, solo quienes pagaron su suscripción a ViX fueron testigos de lo ocurrido, al punto que toda la casa estuvo en alerta hasta que la actriz pudo controlarse. A lo largo de la jornada del sábado, los usuarios en redes sociales exigían que la producción tomara medidas ejemplares para castigar a los involucrados por lo sucedido.

Y aunque las decisiones se hicieron esperar hasta bien entrada la noche, lo cierto es que estas fueron contundentes. La primera, se suspendían las fiestas temáticas de los viernes hasta nuevo aviso. La segunda, la nominación automática de Karen, Camilo y Melfi, sin posibilidad de salvación. Por último, se anunció la expulsión de Isabella por violar las normas de convivencia.

La actriz está siendo fuertemente criticada por su comportamiento durante y después de la fiesta temática en La casa de los famosos - crédito captura de panta Canal RCN y ViX

La decisión causó cierta sorpresa, pero sobre todo generó una fuerte división en redes sociales. De un lado, se aplaudió la decisión de El Jefe argumentando que el acoso al que sometió a Melfi –sumado al nivel que escalaron las agresiones físicas– no debía tolerarse de ninguna manera. Por otro, hubo seguidores de la actriz que indicaron que los primeros culpables son los productores porque al parecer les dieron más alcohol del usual durante la celebración, añadiendo que su comportamiento era lo que se esperaba normalmente en un programa de telerrealidad.

“Extrañaré mucho a Isabella. Se fue la reina de la casa”, “¿Qué programa es este que estamos viendo? Es un programa sin censura, donde se dio contenido. Es super injusto, y ni siquiera soy galáctico, porque esto es una situación imparcial, Isabella no debía ni merecía ser expulsada. ¡No lo acepto!”, “Isabella tenía todo el potencial para llegar a la final y era una excelente jugadora; pero lo de ayer fue muy pasado, ella juraba que todos los hombres gustaban de ella y hay límites que hay que respetar”, “Todos rompieron las reglas anoche o desde hace rato, pero protegen a cierto grupo de idiotas nada más porque mueven a la gente descerebrada de este país”; fueron algunas de las reacciones que más impacto tuvieron en redes sociales.

En redes sociales se produjeron posturas dividdas frente a la salida de Isabella Santiago del reality show - crédito @ju4naguirreg/X

Consternación entre los participantes tras la expulsión de Isabella

Debido a que la salida de Isabella fue inmediata, la actriz no tuvo tiempo de empacar sus cosas. De esa tarea se encargó el resto de participantes que siguen en competencia. En redes sociales circula una grabación del momento en que el Team Galáctico guarda sus cosas, casi sin decirse nada y visiblemente abrumados por la situación.

Por su parte, en el Team Papilla hubo una seria conversación sobre el tema entre Karen, La Segura, Ornella, y Diana. Karen en particular manifestó que ella se limitó a hacer respetar su lugar, mientras que Ornella manifestó que “todas las personas tenemos esa última gota que nos rebasa la ira”, indicó.

Diana por su parte señaló su enfado con Melfi, luego de que este manifestara que la situación con Isabella no era tan grave. “Que no venga a hacerse el loco. ¿Que no pasó nada? Por favor”, manifestó. Karen secundó esa postura señalando que “estaba en sus manos decirle que no” a Isabella.