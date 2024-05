El Jefe expulsó a Isabella Santiago de ‘La casa de los famosos’: pasarse de tragos tuvo consecuencias

Al parecer, los tragos se le subieron a la cabeza a la venezolana, lo que le trajo posibles consecuencias dentro de la competencia - crédito redes sociales

En un reciente episodio de La casa de los famosos Colombia, los ánimos se caldearon tras la celebración de una fiesta temática en honor al carnaval de Brasil, evento que contó con la participación de Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos México, como invitada especial.

A 84 días de competencia, el reality show transmitido por Canal RCN desde su lanzamiento ha sido escenario de polémicas y momentos sin filtro, captados por el servicio de streaming 24/7 de ViX, con los espectadores a cargo de elegir a los eliminados semana tras semana.

La situación podría tomar un giro inesperado tras los comportamientos ocurridos durante la celebración, especialmente por acciones atribuidas a la actriz venezolana Isabella Santiago. Entre los incidentes reportados se destacan conflictos físicos y verbales que incluyeron tirar y romper pertenencias, además de alterar la tranquilidad de sus compañeros. Estos hechos no solamente han causado revuelo entre los participantes sino también entre la audiencia, generando una amplia discusión en redes sociales sobre las posibles sanciones a imponer.

Un internauta expuso: “Para los que quieran saber por esto Isabella debe ser sancionada y eso que hizo más cosas de las que se muestran en el vídeo. 1. Le jaló el pelo a Keren 2. Acosó a Melfi y le bajó los bóxer (eso no se ve en el vídeo) 3. Tiró y rompió la maleta de Karen. 4. Se tiró encima de La Segura y la lastimó, ella misma lo dijo “mi columna” 5. Se jaló el pelo con Camilo 6. Sacó de la cama a Ornella 9. Despertó a todo el mundo... Varias razones para una sanción, no justifico a Camilo porque él también le jalo el pelo a Isabella”.

La escena generó diversas reacciones en redes sociales en los que se destacan: “Dios mío que estoy viendo. Yo no entiendo si no saben tomar, para que lo hacen”; “Pero les dan buen contenido y disque sanciones, que quieren entonces jajaja”; “Por esta razón no podemos tener este tipo de programas en Colombia”.

Durante la emisión del programa, El Jefe tomó la drástica decisión de expulsar definitivamente de La Casa de los Famosos a Isabella Santiago. De igual forma, la sanción recayó sobre Karen Sevillano, Miguel Melfi y Camilo Pulgarín, que entraron directamente a placa de nominación y no podrán participar en la prueba de salvación; por ende, deberán ir a la gala de eliminación, esperando que sea el público quienes los salven de salir de la competición.

Adicionalmente, los demás famosos sufrieron las consecuencias de lo sucedido durante la fiesta conmocionó tanto a los participantes como a los espectadores, puesto que, de ahora en adelante, y hasta nuevo aviso’ las tradicionales celebraciones temáticas que se llevaban a cabo los viernes dentro de la casa estudio no se realizarán más.

A medida que el programa avanza hacia su última fase, con la inminente salida del decimotercer participante, la expectativa respecto a las medidas disciplinarias a aplicar se incrementa. Estas acciones no solo repercutirán en el ambiente dentro de la casa estudio, sino que también podrían influir en la percepción del público y en la dinámica del concurso.

Mientras tanto, la introducción de figuras como La Segura, que protagonizó un emotivo momento de compromiso, y el breve retorno de Isabella Sierra para reencontrarse con antiguo compañeros y entregar un importante mensaje, subrayan la complejidad y el dinamismo de las relaciones dentro de La casa. La narrativa de los últimos días demuestra cómo, más allá de las competencias y desafíos, los lazos afectivos y las tensiones personales juegan un papel crucial en la experiencia de los participantes.