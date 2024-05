Ejército Nacional abrió convocatoria para que jóvenes de Bogotá y Cundinamarca presten su servicio militar

Invitación convocatoria Ejército Nacional para prestar el Servicio Militar en Bogotá y Cundinamarca - crédito Ejército Nacional

La Brigada 13 del Ejército Nacional abrió una convocatoria para los jóvenes residentes en Bogotá y Cundinamarca interesados en prestar el servicio militar.

Este llamado estará vigente hasta el 25 de mayo, período durante el cual los aspirantes podrán acudir a las unidades de la Brigada 13 o cualquier distrito militar en las mencionadas localidades para formalizar su inscripción.

Los jóvenes entre 18 años y 23 años con 364 días cumplidos, son invitados a sumarse a las filas de esta institución, donde tendrán la oportunidad de acceder a beneficios económicos, educativos y de salud.

Esta información fue compartida por la soldado Gina Reyes y el Soldado Profesional Deibinson Caicedo, que actualmente forman parte del Batallón de Policía Militar No 15 y del Batallón de Alta Montaña No 1, respectivamente. Esta iniciativa busca no solo fortalecer las capacidades defensivas del país, sino también ofrecer una ruta de desarrollo personal y profesional para los jóvenes colombianos.

Convocatoria para prestar el servicio militar con el Ejército Nacional en Bogotá y Cundinamarca estará abierta hasta el 25 de mayo - crédito Ejército Nacional

A través de sus experiencias personales, Reyes y Caicedo destacaron el orgullo y la satisfacción que implica servir a la nación, representando a una de las instituciones más reconocidas y respetadas en Colombia. Mientras Reyes enfocó su mensaje en la amplia gama de oportunidades disponibles para los conscriptos, Caicedo hace un llamado especial a los hombres para que vean esta experiencia como el primer paso hacia la construcción de un proyecto de vida sólido y prometedor.

Esta convocatoria refleja el compromiso del Ejército Nacional con el desarrollo de la juventud colombiana, enfatizando no solo el aspecto defensivo de la milicia, sino también su rol en la formación cívica y personal de los ciudadanos. Los interesados en ser parte de esta experiencia tienen una ventana abierta este mes de mayo para dar inicio a un camino lleno de desafíos y recompensas.

Beneficios de prestar el servicio militar con el Ejército Nacional

Prestar el servicio militar con el Ejército Nacional representa diversos beneficios para los jóvenes que se sumen a la institución - crédito Ejército Nacional

Los jóvenes de Bogotá y Cundinamarca están siendo convocados por diversos batallones, así como por la Décima Tercera y Décima Quinta Zonas de Reclutamiento del Ejército Nacional, para formar parte del servicio militar, ofreciéndoles una serie de beneficios significativos.

Entre estos se encuentran una bonificación mensual, descuentos por alianzas comerciales, servicios de salud, suministro de vestuario, estadía y alimentación durante su tiempo en la institución, transporte, apoyo para iniciar la vida crediticia, entre otros.

Bonificación mensual durante el tiempo de servicio militar equivalente al 50% de un salario mínimo legal mensual vigente (Smlmv), es decir, $650.000 .

Aplicación de descuentos por alianzas comerciales.

Servicios de salud prioritaria o general y atención en las necesidades básicas.

Suministro de vestuario necesario para el uso y porte durante su servicio y al momento de licenciarse una dotación civil equivalente a un Smlmv ($1.300.000).

Estadía y alimentación durante el tiempo de permanencia en la institución, con estándares de calidad establecidos por el comité de nutrición.

Transporte para su traslado al lugar de destinación, su sostenimiento durante el viaje y el regreso a su domicilio, una vez licenciado o desacuartelado.

Bancarización y contribución para iniciar y fortalecer la vida crediticia comenzando a manejar productos bancarios.

Otorgamiento de un permiso anual con un auxilio de transporte equivalente a un Smlmv ($1.300.000).

Quienes se destaquen en la prestación del servicio militar como dragoneantes obtendrán un reconocimiento monetario adicional de forma mensual.

Permisos y devolución económica proporcional de la partida de alimentación.

Orientación opcional y voluntaria en programas de formación laboral productiva del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.

Obtención de líneas de crédito especial con el Icetex.

Descuento y estudio institucional para otorgamiento de matrícula cero, financiada en la carrera militar en las diferentes escuelas de formación militar y policial (oficial, suboficial y soldado profesional).

El tiempo que el ciudadano permanezca en la prestación de servicio militar se tendrá en cuenta para la sumatoria de semanas de cotización en los fondos de pensión públicos y privados. En las instituciones de la Fuerza Pública le será computado para efectos de cesantías y prima de antigüedad en los términos de Ley.

Obtención de tarjeta de reservista de primera clase física y digital con constancia electrónica, acreditación que le permitirá ser priorizado en programas o políticas de generación de empleo y promoción de enganche laboral.

Prioridad para acceder a cursos de capacitación en el marco de las Políticas de Servicio Público de Empleo.

Capacitación para la adaptación a su regreso a casa en el último mes de su servicio militar.

Los jóvenes que sean aceptados por el Ejército Nacional tendrán que asumir también labores de conservación ambiental, seguridad vial y asistencia humanitaria - crédito Ejército Nacional

Las tareas asignadas a quienes se incorporen no se limitarán a actividades de índole militar; también abarcarán labores de conservación ambiental, seguridad vial y asistencia humanitaria, además de funciones administrativas para fortalecer la misión de la institución. Quienes estén interesados en obtener más información sobre el proceso de incorporación pueden visitar el sitio web oficial del ejército o contactar al centro de atención telefónica.

Esta iniciativa busca que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida sólido, basado en la experiencia y formación que brinda el servicio militar en la Fuerza Pública.

Quienes deseen vincularse con la institución deberán acercarse a los Distritos Militares de: Facatativá (46), Zipaquirá (47), Fusagasugá (55), Soacha (59) y Bogotá (DIM 51 y 52)