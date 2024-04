Diana Ángel dice que dos meses en ‘La casa de los famosos Colombia’ son suficientes: así pidió la actriz que la saquen del reality

La actriz aseguró que ya cumplió un ciclo y quiere retomar sus actividades fuera de la casa - crédito @D1360VR/X

Se acerca una nueva Gala de Eliminación en La casa de los famosos Colombia y, en esta oportunidad, son varios los famosos que están en la placa de nominados para abandonar la competencia por decisión del público. Entre esos se encuentra la actriz Diana Ángel, que nuevamente repite nominación y quedando en peligro de quedar por fuera del reality.

Recientemente, se produjo un acontecimiento que llamó la atención de los seguidores del formato televisivo y que involucra a la actriz de Francisco el matemático. Mientras estaba reunida con varios de sus compañeros en el sofá de la casa estudio, Diana Ángel se ubicó en frente de los famosos e hizo una solicitud que dejó a más de uno con la boca abierta y sudando frío.

“Me siento muy orgullosa de haber estado luchando hasta acá, pero hoy les manifiesto que siento que mi proceso debería ser hasta hoy. Yo espero que toda la gente que nos está viendo entienda que hay momentos en los que los procesos se acaban y siento que dos meses son suficientes para mí en esta casa”, dijo la actriz bogotana.

Con asombro, sus compañeros escucharon las declaraciones y reaccionaron con tristeza, como fue el caso de Miguel Melfi, que soltó unas lágrimas de desconsuelo al escuchar las palabras de Ángel. Pero esto no fue motivo para que la actriz dejara de lado su discurso y las razones que la llevaron a tomar esa decisión de pedir su no salvación.

Aseguro, además, que afuera estará esperándolos con los brazos abiertos a quienes se queden en la competencia: “Hoy siento que es un día para irme, es un día perfecto para salir de la casa feliz, agradecida, enamorada de cada uno de ustedes, aunque no lo crean”. Sin embargo, allí no quedó todo, pues fue cuando lanzó la petición al público que voten por aquellos que quieren quedarse en la competencia.

En sus declaraciones, sentenció que entiende que no es ella quien decide si se va o se queda, algo que es muy loco para ella, a lo que agregó: “Estoy aquí parada diciéndole a todos los que me han apoyado hasta acá que mis votos se los den a las personas que se quieren quedar acá. Yo ya no quiero levantarme obligada, no quiero seguir haciendo lo mismo y siento que ya es el momento”.

Su discurso concluyó cuando dijo que ya es tiempo de retomar sus actividades cotidianas como leer un libro, volver al teatro, regresar a su casa a reencontrarse con sus seres queridos, entre otras tantas más que enumeró.

Los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer con este discurso de la actriz, entre los que destacan varios ataques por su posición frente a la política del país: “Ella sabe que se va y lo quiere disimular”; “es viva la doña, no, a mí no me eliminaron, yo renuncié”; “tan viva, sabe que sus votos son bien bajos y no le va a servir la alianza con las bochincheras”, entre otros.

Qué dijo su mamá sobre el deseo de salir

A través de redes sociales se hizo viral la respuesta de la mamá de Diana Ángel, en la que afirma que su hija está triste, pero que se arrepentirá siempre de haber bajado la guardia en su paso por La casa de los famosos Colombia. Aseguró que es una mujer “guerrera” y fue formada para luchar por todo lo que se propone en la vida.

“Seguimos votando, ya se pasará, quiere abracitos. Demostrémosle qué tanto la estamos abrazando desde afuera”, concluyó el mensaje de la mujer.