Piter Albeiro le dio clases de civismo al ‘Bukele colombiano’ y el mandatario respondió: “No depende solo del alcalde”

El comediante aseguró que la seguridad es importante para mejorar la percepción de los bumangueses - crédito red social X

Un intercambio de mensajes entre el polémico humorista Piter Albeiro y el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ha llamado la atención de los santantereanos, después de que entre ambos discutieran sobre la seguridad de la capital de ese departamento.

La discusión inició cuando Piter Albeiro reaccionó a una publicación del conocido ‘Bukele colombiano’, en la que destacó los esfuerzos de la administración municipal para embellecer parques y espacios públicos, como el Parque Romero, que fue remodelado, pero rápidamente deteriorado por actos de vandalismo.

“Conservar limpio el parque es un deber de cada bumangués, ayúdennos a denunciar a los que cometen estos actos, para sancionarlos de forma ejemplar”, señaló el alcalde en su mensaje.

En su respuesta, el humorista también entregó lecciones de cómo mejorar la percepción de la ciudad, comparándola con capitales como Medellín, señalando la importancia de la seguridad para poder disfrutar plenamente de estos espacios.

“Depende también de lo que nosotros mismos hablamos y percibimos de una ciudad tan bonita como Bucaramanga”, comentó el comediante, recordando tiempos en los que los lugares públicos eran grandes puntos de reunión familiar.

El humorista sugirió que mejorando la seguridad, sitios como el parque del Agua, la concha acústica y el parque de Las Palmas, podrían volver a ser espacios seguros y acogedores. “Pero todo tiene que ver con la seguridad, alcalde, recuperando la confianza de la gente”, afirmó.

En respuesta, el alcalde Beltrán le dio la razón al comediante sobre la contribución ciudadana, no solo en la limpieza, sino también en la promoción de una cultura de respeto y tolerancia.

“Así es, mi hermano, como concebimos y como mostramos a Bucaramanga afuera; no depende solo del alcalde, sino también del compromiso de cada ciudadano por contribuir”, expresó, indicando que el esfuerzo por mejorar la ciudad es una responsabilidad compartida.

El intercambio de mensajes dio espacio para que más bumangueses se sumaran a los consejos de Piter Albeiro, e incluso ampliaron las recomendaciones para el Bukele colombiano. “Pienso igual que usted, comenté que debería ser obligatorio mantener las fachadas de casas pintadas y que deberíamos aprender de los paisas, pero un agresivo me contestó que me fuera pa Medellín si tanto me gusta. Es que no se ayudan”, señaló uno de los internautas.

Piter Albeiro contó la ‘jugadita’ de Sábados Felices en su contra

El humorista Piter Albeiro, conocido fuera de los escenarios como Alejandro Leiva y que ha ganado popularidad por emprender acciones legales contra una usuaria de X, tras ser acusado sin pruebas de obtener ganancias de manera no legítima, decidió contar más detalles sobre su vida y los negocios que ha hecho, incluido su restaurante La Divina Comedia en Miami y un local de alquiler de vehículos.

Originario de Bucaramanga, Santander, Albeiro ha logrado destacarse no solo en el programa Sábados felices de Caracol Televisión, sino también en otros ámbitos como Masterchef Celebrity, donde se coronó campeón. Estos logros han contribuido a mejorar su situación financiera, la cual, según confiesa, no siempre fue favorable. A lo largo de su carrera, enfrentó grandes desafíos, especialmente durante sus primeras apariciones en concursos de humor, donde sintió que no se le trató justamente, lo que le motivó a trabajar aún más duro para alcanzar sus metas.

La respuesta de Piter Albeiro a la acusación en X destaca su determinación de proteger su reputación y establecer un precedente legal contra la difamación en redes sociales. “El problema es que, si uno se queda callado, se creen con derecho a calumniar a todo el mundo y vamos a sentar un precedente en los estrados judiciales”, indicó el comediante, señalando la importancia de enfrentar las calumnias para defender su integridad.

Además de su carrera en el entretenimiento y sus emprendimientos, Albeiro ha compartido detalles sobre su vida personal y financiera, revelando las dificultades y los éxitos que ha experimentado. A pesar de los contratiempos, su perseverancia le ha permitido superar obstáculos y alcanzar un nivel de éxito que lo coloca como una figura destacada tanto en el humor como en los negocios.