Él es el hombre que le robó el corazón a ‘Campanita’, del ‘Desafío XX’: es ruso y lo conoció en ‘Tinder’

Franck Stiward Luna Valencia, más conocido como Campanita, es el bailarín caleño de 21 años que se está robando el show en el Desafío 2024 por su particular personalidad.

El participante del equipo omega relató cómo nació su historia de amor con el hombre lo cautivó y llevó a vivir a Rusia, país en el que montó su propia escuela de baile y se abre campo como modelo de fotografía.

Gracias a un contrato que se ganó con una compañía de baile en su natal (Cali, Valle del Cauca), Franck Stiward Luna Valencia como es el nombre real de Campanita salió muy joven del país. Su talento como bailarín profesional de salsa caleña lo llevó a Turquía, Egipto, Italia, Alemania entre otros lugares que ha conquistado con sus pasos. “A los 14 años aprendí a ser independiente”.

En 2019, estando en Turquía, Campanita conoció por medio de una aplicación al hombre con el que hoy comparte su vida. “Nosotros hicimos match en Tinder, nos empezamos a hablar, pero todo fue por chat”, contó el bailarín.

Tras varios largos meses de relación a distancia y pese a la empatía, el caleño decidió poner fin a su amor con Álex, pues se iba para Egipto y debía continuar girando con su compañía de baile, además de concentrarse en sus sueños. Sin embargo, el amor los volvió a unir.

“Él es doctor, es enfermero también. Había ido a Turquía a hacer un trabajo con el grupo de él y nosotros solamente hicimos ‘match’ por Tinder. Duró los años consecutivos hasta el año anterior 2023, cuando yo terminé en Ámsterdam, regresé a Egipto y él me volvió a escribir. Volvimos a hablar nuevamente y retomamos todo. Yo le dije que si me quería visitar y él me fue a conocer hasta allá. Fue literal un flechazo, teníamos la química”, resumió el joven participante del Desafío XX.

Entre Rusia y Colombia

Una vez que Campanita terminó su contrato de trabajo, Álex, su pareja organizó todo y le compró tiquetes para que se fuera con él a Rusia. Lo llevó a conocer a su familia y terminó siendo muy acogido. “Finalicé mi contrato y él me compró los tiquetes para irme a Rusia con él, me presentó su familia, la familia me amó. Él me ayudó a crear una escuela de baile y a conseguir trabajo como modelo”.

No obstante, Franck Stiward tiene un objetivo pendiente en su vida por cumplir. “Siempre quise hacer parte del Desafío, esta no es la primera oportunidad en la que me presento, pero por fin se dio. No la quise desaprovechar así que vine tras ese sueño. Quiero ganarme el Desafío 20 años”, compartió.

Regresó a Colombia con la meta puesta en su cabeza de salir victorioso, aunque ha le ha resultado un reto difícil. “Nunca había aguantado hambre. Acá me di cuenta que soy fuerte mentalmente y que tengo todas las posibilidades para ganarme esta competencia”, afirmó Campanita en conversación con el programa La red de Caracol televisión.

¿Quién es Campanita del ‘Desafío XX’?

Con 21 años, este concursante oriundo de (Cali, Valle del Cauca) se ha caracterizado por sus habilidades y destrezas físicas y es considerado uno de los más fuertes de esta versión del Desafío 20 años.

Siendo un niño, con tan solo 5 años descubrió su pasión por el baile. Pero no se trató de solo un gusto, por su sangre ya corría el arte por lo que comenzó a desarrollar ese talento. Su amor por la danza lo ha llevado a conocer diferentes partes del mundo. Cuando cumplió 16 se fue a vivir solo a Turquía. En Ámsterdan, Países Bajos, creó su propia academia de baile, cuyo género principal es la salsa.

El bailarín también reveló el origen de su nombre artístico con el que se le conoce en la competencia: “Campanita viene del año 2018 cuando estaba en Turquía con el primer equipo que viajé. Me dicen así por mi forma de ser, de extrovertido, de espontáneo, muy auténtico. Yo comencé a bailar desde que tengo cinco años, lo hago porque me gusta, por pasión, gracias a eso he podido viajar muchísimo, yo soy bailarín profesional de salsa caleña”.