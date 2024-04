Cuáles son los negocios del actor Omar Murillo, aparte de su carrera en la televisión

Omar Murillo se encuentra en el mundo del emprendimiento con su línea de productos Boli Ocho y su marca de ropa -crédito redes sociales

El actor y empresario Omar Murillo, famoso por su papel de Bola 8, trazó un nuevo rumbo en su carrera tras su reciente participación en el reality La casa de los famosos Colombia.

Murillo reveló a Infobae Colombia que se embarcará en un proyecto de serie para una importante plataforma mundial con su personaje ‘Tarcila’ como protagonista. Este movimiento marca un paso significativo en su destacada trayectoria en el mundo del entretenimiento, consolidando aún más su versatilidad como actor.

Antes de su eliminación de la competencia del Canal RCN, Murillo ya había confirmado una contratación con el canal, lo que supone una continuidad en su presencia en la industria televisiva colombiana.

“Estoy contento y feliz porque inclusive antes de entrar a la casa ya tenía un proyecto maravilloso que me está esperando, lo que les puedo decir es que voy a seguir aquí en mi casa en RCN”, compartió Murillo en sus declaraciones a la revista 15 Minutos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Omar Murillo tiene un emprendimiento de bolis -crédito @boli82020/Instagram

Además de su carrera como actor, Omar Murillo mantiene un sólido perfil como empresario. Con emprendimientos que van desde la industria alimentaria hasta la moda, ha logrado un notable éxito en el ámbito empresarial. Sus negocios incluyen Boli Ocho, una marca de productos hechos a base de frutas con presencia de varios puntos en ciudades como Girardot, Melgar y Bogotá, así como Undae, una firma de ropa urbana co-fundada con su esposa Koral La Diva, disponible a través de una plataforma digital.

Murillo también ha expresado su pasión por hacer radio, un sueño que pronto se materializará. Su entrañable personaje ‘Tarcila’ no solo tendrá presencia en las plataformas digitales mediante una miniserie, sino que también formará parte de un programa en una de las principales cadenas radiales del país.

Omar Murillo y Koral La Diva son dueños de una marca de ropa -crédito @modaundaeee/Instagram

“Viene un proyecto también maravilloso con mi personaje Tarcila para una gran plataforma mundial, no voy a decir cuál, pero es una plataforma muy importante en todo el mundo donde voy a mostrar, por primera vez, mi personaje de Tarcila con una miniserie”, expresó el actor para el medio.

“Se viene algo realmente grande con esta mujer que caracterizo en redes sociales y sigo aquí en RCN que ha sido mi casa por años, aquí nació Bola 8 y gracias a Dios aquí me quieren, entró a hacer parte de uno de sus programas”, dijo Murillo para este medio.

Emprendimientos exitosos de Omar Murillo fuera de la actuación -crédito @boli82020/Instagram

Más allá de su vida como actor y empresario, ha puesto en marcha proyectos con un alto impacto social, como la construcción de un comedor comunitario en su amado Chocó. Este proyecto busca beneficiar a niños, jóvenes y adolescentes de la región, y es un claro ejemplo del compromiso de Murillo con el bienestar de las comunidades menos favorecidas.

“Sigo firme en mi proyecto de construir el comedor comunitario en mí Chocó querido que amo. Estaré firme buscando beneficiar a los niños, jóvenes y adolescentes. No volveré a aspirar a cargos de elección porque su dinámica idealista no va conmigo, pero si estaremos dando la batalla por ellos desde lo social ”, afirmó Bola 8 a Infobae Colombia.

El actor colombiano tiene una marca llamada Undae -crédito @modaundaeee/Instagram

Omar Murillo ha dejado claro que, aunque su paso por La casa de los famosos Colombia es ahora parte de su pasado, el futuro le depara proyectos emocionantes tanto en el ámbito del entretenimiento como en sus iniciativas empresariales y sociales. “Eso ya es historia para mí. Me queda toda la gratitud, pero es algo que ya solté”, expresó para este medio.

“He sido tan afortunado que siempre me han tocado los mejores proyectos (…) y estar en La casa de los famosos no se va a quedar atrás (…) El mejor taller de convivencia me lo brindo este programa”, añadió el actor para la revista 15 Minutos.