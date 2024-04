Presidente de Ecopetrol afirmó que dará un paso al costado si la petrolera se ve afectada por las investigaciones en su contra

Ricardo Roa Barragán, en medio de un debate de control político respondió a las preguntas que le realizaron en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes - crédito REUTERS

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, en medio de un debate de control político, respondió una variedad de preguntas ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, referentes a las investigaciones que hay en su contra como gerente en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia 2022-2026.

Al recinto asistieron los citantes, miembros de los partidos del Centro Democrático y Liberal, en el que de manera concreta y directa le preguntaron a Roa por el informe de la multinacional Control Risks en el que se habla del impacto reputacional y entre inversionistas de las indagaciones contra su persona, por presunta violación de topes electorales y por la adquisición de un lujoso apartamento ligado al petrolero Serafino Iacono.

El debate se produce un día después de que El Tiempo revelara un requerimiento judicial en el que la Fiscalía le solicitaba a Colombia Humana la certificación del nexo de Roa con la campaña, en medio de una investigación por los presuntos delitos electorales.

El presidente de Ecopetrol tiene investigaciones referentes a su participación como gerente de la campaña de Gustavo Petro hacia la presidencia 2022-2026

En medio del debate, Roa expresó que no ha sido llamado a declarar ni ante la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni al Consejo Nacional Electoral, ni a la Contraloría, por lo que invitó a que le muestren las investigaciones que hay en su contra: “La persona que les habla tiene claro que si algún día llegara a verse impactada, afectado el buen nombre, la reputación, el valor de la compañía en el mercado bursátil, por estar yo presidiendo la compañía, voy a hacerme a un lado sin necesidad de que nadie me lo pida ni mi propia junta ni el Presidente”.

Por consiguiente, también aseguró: “La iguana sigue estando robusta. Estamos trabajando para que de aquí a 2040 Ecopetrol siga siendo una industria petrolera que produzca entre 700 y 750.000 barriles diarios, de 255 a 270 millones de barriles año”.

Por lo que, además, agregó: “Yo no puedo salir a decirle a los medios sobre investigaciones que los órganos de control, a mí no me han hecho. Busquen ustedes, porque yo no encuentro en la Fiscalía, ni he sido citado en la Fiscalía, ni en la Contraloría, ni en el Consejo Nacional Electoral, a responder por una apertura de investigación a Ricardo Roa Barragán, si ustedes las tienen por favor muéstrenlas”.

"Yo no puedo salir a decirle a los medios sobre investigaciones que los órganos de control, a mí no me han hecho", manifestó Roa

Por otra parte, se refirió al momento en que lo nombraron como presidente de la petrolera, explicando que se comprometió a no afectar a la compañía, siendo este un compromiso transparente con la junta directiva.

“(...) voy a hacerme a un lado sin necesidad de que alguien me lo pida ni mi propia junta ni el presidente ni el Congreso. Yo tengo la capacidad suficiente, mi forma de ser y de actuar en mi historia de 64 años que tengo, es así de transparente senador. Y lo invito a que si tienen pruebas, documentos o soportes de acto alguno delincuencial, ilícito, de corrupción que haya cometido, por favor denúncielo ante las autoridades”, expresó Roa ante los congresistas en el debate que comenzó en la mañana del miércoles 17 de abril.

El CNE ya ha solicitado varias pruebas para establecer si hubo violación de topes electorales y si Roa debe responder, además, ante la justicia penal; o si archiva el caso

El CNE ya gestionó la solicitud de varias pruebas para determinar si hubo violación de topes electorales y si, finalmente, Roa tendrá que responder también ante la justicia penal.

El debate de control político fue convocado por los representantes Juan Fernando Espinal Ramírez, del partido Centro Democrático; Jaime Rodríguez Contreras, de Cambio Radical; Teresa de Jesús Enríquez Rosero, del Partido de la U; Julia Miranda Londoño, del Nuevo Liberalismo; Luis Ramiro Ricardo Buelvas, de la Corporación Narrar para vivir; y Julio Roberto Salazar Perdomo, del Partido Conservador.