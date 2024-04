Epa Colombia presumió más que su figura ocho días después de haber dado a luz

La empresaria y recién estrenada mamá mostró, además, cómo va su cicatriz por cesárea - crédito @rechismes/Instagram

En la noche del 9 de abril, Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, confirmó que la pequeña Daphne Samara había llegado a darle luz a su vida junto con su pareja Karol Samantha. Con un emotivo video publicado en sus redes sociales, la empresaria compartió cómo fue el proceso desde que rompió fuente hasta llegar a la clínica donde fue atendida al norte de la capital del país.

“Amiga, nació nuestra princesa”, fue el pie de foto con el que acompañó la publicación y que rápidamente, logró miles de comentarios y likes entre sus seguidores. Posteriormente, compartió las primeras fotografías de la pequeña, que al parecer era como la había pedido de piel blanca y con ojos claros –de acuerdo con posteriores fotografías de Daphne con sus ojitos abiertos–.

Con el paso de los días, la empresaria dueña de un emporio de keratinas ha compartido cómo ha sido su experiencia con la maternidad, afirmando que no ha sido un proceso fácil. Además, reveló que todavía no ha podido amamantar a su primogénita, pues no ha conseguido que de su pecho salga la leche materna fundamental para la alimentación y conexión con la bebé.

“Te quedo debiendo la leche que no me ha salido, poco a poco, tú sabes que eso es un proceso en la maternidad no es que ya le va a salir y todo, pero ahí voy bien gracias a Dios”, mencionó en ese momento.

Cómo avanza su recuperación

A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria presumió el cambio que ha tenido en ocho días de postparto, en el que recalcó que el “tiempo pasa volando y me encuentro muy bien gracias a Dios”. Después de esto, no dudó en mostrar cómo poco a poco recupera la esbelta figura que tenía antes de comenzar el proceso de gestación.

“Poco a poco, todo ha sido un proceso maravilloso, he estado superfeliz, supertranquila, me siento amada, amorosa … Con la recuperación voy bien amiga, todavía me duele un poco la cabeza, me siento somnolienta, como ida, pero bien gracias a Dios”, mientras dejaba ver la cicatriz de su cesárea.

Finalmente, agradeció a sus seguidores así como a su equipo de trabajo por el apoyo que le han brindado, a su pareja Karol Samantha y la familia que la ha rodeado en estos días que ha necesitado de apoyo.

Cuándo dinero invirtió en su proceso

Esta información había sido revelada por la empresaria en entrevista con Eva Rey en 2023, cuando participó en su programa Desnúdate con Eva, donde simplemente respondió que la cifra pasaba los 200 millones de pesos. Sin embargo, en una reciente entrevista con la Revista Vea, agregó que consiguió un precio favorable gracias a la publicidad con el lugar en el que llevó a cabo la fecundación in vitro.

Esta técnica con la que logró su embarazo de su primera hija, tiene un costo que oscila entre los 50 y 100 millones de pesos, sin incluir gastos adicionales como inyecciones y medicamentos específicos. Estos últimos de acuerdo con una respuesta que entregó a sus seguidores a través de sus InstaStories, cada inyección tenía un costo de entre 5 y 7 millones de pesos, aunque no reveló cuántas fueron en total.

Sumado a esto, la pareja de Barrera Rojas quería que su primer bebé fuera una niña, por lo que debieron buscar ayuda fuera de Colombia para que realmente en el instituto en el que lo realizaron les garantizara que el embrión sería una niña.