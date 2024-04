Comerciante fue secuestrado en su propio vehículo durante un robo: así pudo escapar de sus captores

Un comerciante en Kennedy fue víctima de secuestro y robo en la noche del 15 de abril - crédito AFP

La inseguridad en la capital del país es un crudo panorama al que se enfrentan los habitantes en la ciudad, y un comerciante en la localidad de Kennedy, en el sur de la ciudad, fue testigo de este panorama cuando en la noche del lunes 15 de abril fue víctima de secuestro y robo por parte de varios hombres quienes lo intimidaron con armas de fuego.

Según la información preliminar entregada por las autoridades del Distrito, el hecho se registró cuando el ciudadano esperaba a su hija, fue abordado por cuatro o cinco hombres que llegaron en varios vehículos y lo amenazaron con la intención de secuestrarlo. En un acto heroico el comerciante huyó del auto en el que era transportado, aunque antes de su escape recibió varios golpes.

Luego de huir del vehículo, el comerciante activó el sistema de bloqueo de la camioneta, lo que obligó a los delincuentes a huir a pie. Aunque la persecución no tardó en comenzar, ya que tanto la comunidad como integrantes de la Policía se unieron para capturar a los responsables.

“Nos querían meter en la parte de atrás y entonces yo me logré salir de la camioneta. Me dieron cachas”, comentó la víctima en entrevista con Blu Radio. “Afortunadamente, gracias a Dios, venían unos policías. Cuando me bajé de la camioneta, bajé el control de la camioneta y entonces la camioneta automáticamente queda bloqueada”, añadió en su relato.

Comerciante logró escapar de sus captores luego de ser secuestrado - crédito Ilustración_Infobae

Luego de algunos instantes de emprender la huida, la camioneta fue hallada estrellada a unas seis cuadras del lugar del hecho. Sin embargo, al llegar a su vehículo, descubrió el carro tuvo algunos daños materiales y también le habían robado $15 millones que guardaba en la guantera, junto con varias botellas de licor y otros objetos de valor.

Por el momento, el comerciante solicita que las autoridades avancen en la investigación para determinar si efectivamente fueron los ladrones quienes sustrajeron el dinero o si hubo algún tipo de irregularidad durante el operativo adelantado por la Policía.

Se robaron una camioneta en Bogotá con un menor de 8 años a bordo

Los hechos ocurrieron por el barrio Galán, localidad de Puente Aranda, la noche del martes 2 de abril, momento en el que los ocupantes del vehículo fueron amenazados por los atracadores, quienes iban en otro vehículo particular y luego de cerrarles el paso a sus víctimas los hicieron descender del auto para huir.

Con lo que no contaban los ladrones es que una menor de 8 años se encontraba en el vehículo cuando emprendieron la marcha. Sin embargo, y según lo que indicó el comandante de la Policía de Antonio Nariño, coronel Edisson Cantor, la niña se escapó de los atracadores cuando el vehículo se encontraba en movimiento y llegó por sus propios medios hasta su residencia.

Adicional a lo anterior, el comandante de Antonio Nariño destacó que el caso en principio se estaba tratando como un presunto caso de secuestro, pero al llegar hasta el punto y confirmar que la camioneta en la que, se pensaba, iban los secuestradores, se halló vacía y por ende se descartó la hipótesis y se estableció que todo era un intento de hurto del vehículo.

Durante la noche del martes 2 de abril también se logró la recuperación de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección en la localidad de Ciudad Bolívar - crédito X

Frente a esto, el coronel Cantor destacó que la camioneta “es vista por la Calle 1 y posteriormente gira en la Avenida Caracas hacia el sur; a la altura de la localidad de Antonio Nariño las unidades policiales realizan el cierre de plan candado y se logra la interceptación del vehículo”, previo a un cruce de disparos que se presentó en un primer momento entre los bandidos y la Policía.

Seguido a esto, el vehículo particular en el cual llegaron los ladrones en un primer momento fue observado en inmediaciones al punto donde quedó la camioneta, por lo que se inició una nueva persecución, la cual también estuvo marcada por el intercambio de disparos.

Al final, el vehículo fue interceptado a la altura de la Avenida Caracas con calle 17, en el barrio Restrepo, Antonio Nariño, se logró la captura de una persona y en el automóvil se halló un arma de fuego con la que se habría cometido el hurto.