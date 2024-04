Pesada broma de influencer en Barranquilla por poco hace que se lo lleven esposado

Polémica en Barranquilla por la broma que está haciendo un influenciador - crédito @primeronoticiaa/X

A través de las redes sociales se está denunciando las acciones de un joven dedicado a hacer videos porque últimamente tiene azotados a los ciudadanos debido al susto que les está causando con sus grabaciones.

De acuerdo con lo que se puede ver en el audiovisual, que cada vez está más viral, se trata de un influenciador llamado ‘Dani humor’ que le gusta crear contenido a base bromas pesadas que le hace a la gente que está en la calle.

A pesar de que Colombia está enfrentando el flagelo de la delincuencia, robos, homicidios y otro tipo de delitos, la ciudadanía se encuentra paranoica en ciertos aspectos y momentos, por lo que el reciente clip del influencer está causando polémica.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Dani humor es criticado por broma pesada que está haciendo - crédito @primeronoticiaa/X

Según las palabras con las que se describe el joven y explica su trabajo en la red social de Facebook, las personas que busquen su contenido se encontrarán con una página de “contenido divertido hecho con amor y pasión”.

“Mi misión es sacarles una hermosa sonrisa y mi visión es brindar siempre entretenimiento, llegar a ser de mucha ayuda para todos, Y servir a quien más necesita”, son las palabras con las que Dani indica la labor a la que se dedica.

Sin embargo, uno de los clips que ha causado más polémica recientemente en las redes sociales es uno que muestra una broma pesada realizada por el joven en el pueblo donde vive, ya que aparece de manera inesperada gritando y asustando a las personas porque pareciera que va a llegar a asaltar.

La situación tiene molestos a un parte de la ciudadanía y a los internautas que han podido ver la denuncia en las plataformas digitales, ya que para la mayoría de las personas el problema incide en que con el peligro no se juega.

Dani humor casi es detenido por pesada broma de asalto - crédito @primeronoticiaa/X

En la recopilación de imágenes se ve que ‘Dani Humor’ llega a varios lugares en el pueblo de Corozal, Sucre, y mientras está corriendo grita la frase: “Voy a saltar”, refiriéndose inicialmente a la idea de que va a cometer un asalto, pero cuando ve que las personas que lo ven y escuchan se alerta y salen a correr, saca un lazo de sus manos y empieza a saltar una cuerda.

“Voy a saltar, pero la cuerdita”, termina indicando el joven.

Cuando las personas se percatan que se trata de una broma, la cual está siendo grabada desde varios ángulos, salen a decirle al joven que con eso no juega y no lo haga más, pero a él sigue pareciéndole un chiste y continúa haciéndolo en otros espacios.

“Hey hermano, deje de ser liso, loco”, dice uno de los afectados que sale a correr. Con esto se refiere a que esas cosas no se hacen y que no sea abusivo, pues el gesto lo hizo dentro de un local comercial.

Sin embargo, en uno de los momentos llega a lo que parece una tienda y allí salen dos policías que van a hacer su maniobra correspondiente para detenerlo, porque quieren salvaguardar a las personas que podrían ser las víctimas.

En este momento, estos se dan cuenta de que se trata de una broma pesada y sin importar también intentan llevárselo esposado, pues le indican lo mal que está la acción que lleva a cabo a manera de juego y pretenden darle un escarmiento.

“Con esas maricadas no, hermano. ¿Qué es lo que le pasa? Esto no es juego. Voy a llevarlo para la estación. Cómo así si esto no es juego”, le dicen los agentes. Pero todo indica que lo dejaron libre y por eso siguió con el chiste.