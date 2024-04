Disidencias de las Farc atacaron la estación de Policía en Corinto, Cauca: los guerrilleros se habrían vestido de civil

El ataque violento en pleno casco urbano se hace a solo unos días del anuncio realizado por las disidencias sobre posibles atentados a la fuerza pública - crédito Ernesto Guzmán/EFE

En una escalada de violencia, disidencias de las Farc de Iván Mordisco lanzaron un ataque terrorista contra la estación de Policía en Corinto, Cauca, causando alarma y miedo entre los habitantes de la región el jueves 11 de abril de 2024.

Videos captados por los residentes muestran momentos de pánico, donde civiles, atrapados en el fuego cruzado, buscan refugio en sus hogares para salvaguardar sus vidas.

Ante la situación de emergencia, las Fuerzas Militares iniciaron un despliegue de tropas tanto por tierra como por aire hacia la zona afectada, con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar apoyo a los oficiales de la Policía que enfrentan este asalto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de las patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno” indicaron las disidencias pocos días antes del hostigamiento Ernesto Guzmán-crédito

La comunidad de Corinto se encontraba en estado de alerta máxima, mientras las operaciones de seguridad buscaban restablecer el orden y garantizar la protección de los ciudadanos ante estos actos de violencia.

Infobae Colombia pudo confirmar que no hubo heridos en el fuego cruzado y que la situación fue controlada. Al parecer, los disidentes de las Farc hostigaron la estación de Policía de Corinto mientras soldados del Ejército Nacional pintaban las paredes en el municipio, para cubrir mensajes alusivos a las disidencias.

La congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, envió un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) sobre el atentado ocurrido: “En estos momentos la comunidad denuncia que terroristas de las FARC vestidos de civil atacan con fusiles en el casco urbano de Corinto, la estación de policía. ¿Dónde está el Min Defensa? ¡Qué impotencia ver que los guerrilleros hacen lo que les da la gana!”.

El grupo ilegal liderado en Arauca por alias Pescado ordenó la realización de actos terroristas contra instalaciones militares - crédito Sebastian Marmolejo/Europa Press

Por su parte, el senador Honorio Henríquez expresó en la misma red social: “Una vez más los narcoterroristas de las FARC, al mando de Iván Mordisco atacan la estación de Policía de Corinto, Cauca. Colombia en manos de terroristas y el pueblo abandonado a su suerte. La seguridad que recuperamos en el gobierno de @AlvaroUribeVel se perdió”.

El ataque violento en pleno casco urbano se hizo a solo unos días del anuncio realizado por las disidencias sobre posibles atentados a la fuerza pública, como respuesta “ante la arremetida contra nuestros Bloques Occidental Jacobo Arenas, Bloque Central Isaías Pardo y demás unidades en territorio nacional”. En el comunicado indicaron: “Les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de las patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno”.

El grupo criminal dijo además que “no dormir en estos sitios, no subirse a transportes militares y si les piden que los lleven en su vehículo es mejor que les entreguen las llaves y lo reclamen después, no estar a menos de 500 metros de estas instalaciones o convoyes militares, no transitar por campamentos guerrilleros abandonados”.

A este se suma el denuncio que realizó la Gobernación de Arauca el mismo jueves 11 de abril de 2023. A través de un comunicado firmado por la gobernadora encargada, Luz Liliana Marchena Pinzón, se anunció que el grupo ilegal liderado en la zona por alias Pescado ordenó la realización de actos terroristas contra instalaciones militares.

El gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada fue declarado objetivo de las disidencias de las Farc, según denunciaron en un comunicado de prensa - crédito Colprensa

“Recibimos la alerta temprana de la Fiscalía General de la Nación, donde Alias ‘Pescado’, cabecilla de las disidencias de las Farc, ordena realizar actos de terrorismo contra las guarniciones militares de la región”, se anuncia en el documento.

Según el comunicado, también se habrían dado instrucciones para que dichas acciones busquen atentar contra la vida del gobernador Renseon Jesús Martínez Prada, así como contra el ex-representante a la Cámara, José Joaquín Marchena.

“Rechazamos esta nueva afrenta contra la paz de los araucanos”, a la par que manifestaron su compromiso para “seguir buscando la salida negociada y dialogada a este conflicto sin sentido”, indicó la gobernación de Arauca.

El gobernador en comunicación oficial, hizo en esa oportunidad un “llamado urgente al Gobierno nacional, especialmente al presidente Gustavo Petro, para que ponga su mirada en Arauca y tome medidas urgentes que permitan alcanzar el orden y la seguridad en el departamento”