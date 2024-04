Piter Albeiro contestó las indirectas de ‘el Mago’ acerca de la fortuna de los humoristas

Los comediantes iniciaron una discusión polémica en las redes sociales -crédito @piteralbeiro- @camilopmagia/Instagram

En las redes sociales hay un debate sobre el éxito económico y las percepciones del público de los comediantes colombiano. La polémica se inició por las investigaciones que enfrenta el humorista Carroloco, sospechoso de ser testaferro de un líder del Clan del Golfo.

En medio de la controversia en las plataformas digitales, se encuentra Piter Albeiro, un reconocido comediante que participó en Sábados felices, cuyo estilo de vida lujoso le generó sospecha a una usuaria de las redes sociales.

Luego de que la usuaria insinuara que tanto lujo de Piter Albeiro es “sospechoso”, el también comediante Camilo Pardo, conocido por su participación en F*ck News, también insinuó que sus colegas millonarios están haciendo “algo mal”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Camilo Pardo cuestionó los lujos de algunos colegas al comparar con sus ingresos -crédito @camilopmagia/X

Camilo Pardo, conocido como ‘el Mago’, expresó sus dudas en términos claros: “Lo único que voy a decir es que después de llenar un Movistar y hacer una gira por USA, no estoy ni cerca de tener la plata para un Ferrari ni otras cositas que tienen otros colegas. Algo estoy haciendo mal. O ellos están haciendo algo mal”.

Mientras que Ómar Alejandro Leyva, conocido como Piter Albeiro, ofreció unas sinceras palabras en respuesta a las insinuaciones, mientras destacaba la dedicación y el esfuerzo como claves para su éxito: “De mi parte sólo admiración y respeto por el trabajo de ustedes y de los que viven de esta difícil profesión”. Además, el humorista boyacense hizo referencia a su exigente recorrido en la comedia, citando maratones de chistes de hasta cuarenta horas seguidas como parte de su trayectoria.

Piter Albeiro contestó ante la controversia en torno a su Ferrari y estilo de vida -crédito @PITERALBEIRO/X

“El hecho de que alguien pague una entrada ya dice muchísimo de su talento y siendo más jóvenes estoy seguro llegaran mas lejos que yo. No están haciendo nada mal, es cuestión de paciencia. Por ejemplo para el 2009 yo ya había hecho 19 veces 40 horas seguidas de chistes en supermercados y centro comerciales cada hora tenia un patrocinador diferente, una vez 66 horas y una vez 101 horas en Bucaramanga, la ciudad mas hermosa de este planeta, trasmitidas en directo por canal TRO y dos emisoras de radio; sin embargo, hablando de teatros me parecía buena idea teatros mas pequeños como el Astor Plaza y Jorge Eliecer Gaitán. Te dejo video. Un abrazo y por acá a la orden”, añadió el comediante colombiano.

Camilo Pardo no dejó el tema ahí y escribió el término “Narcomedia” para describir sus sospechas. Mientras que Albeiro respondió alegando que entiende los afanes en la trayectoria en ese competitivo campo: “En el fondo lo entiendo yo quería que me conociera la gente rápido, yo solo quería ser tan grande como el gran José Ordoñez, cosa que nunca podré porque maestros como él son únicos, así que seguí por el camino de los monólogos y el humor blanco con mi propio estilo, trabajando para el que le guste y me ha funcionado”.

Piter Albeiro contestó al intenso debate en redes sobre la legitimidad de sus lujos-crédito @PITERALBEIRO/X

Piter Albeiro tomará medidas legales en contra de una usuaria que cuestionó el origen de sus bienes

El comediante Albeiro se vio impulsado a ofrecer una recompensa por detalles sobre la identidad de una usuaria de X (anteriormente Twitter), que cuestionó cómo el comediante podía permitirse bienes como un Ferrari bajo el supuesto de que estaban “a punta de contar chistes”. “Piter Albeiro tiene carros de lujo y lanchas en USA a punta de contar chistes... Ajá, como noooo”, escribió la internauta @nometiente2.

El humorista boyacense afectado por los cometarios de la internauta pidió ayuda a sus seguidores para encontrar a la mujer: “Si alguien tiene información que nos ayude a tener los datos de esta señora, es para denunciarla penal y civilmente”. Momentos después, el colombiano encontró a la usuaria y expresó que tomaría fuertes medidas legales: “Ya me los dieron, nos vemos en los estrados judiciales y no pienso conciliar. Ni se desgaste con su abogado de oficio, porque voy hasta que el juez la condene”.