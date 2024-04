Nórida Rodríguez se despachó contra Hollman Morris y aseguró que sigue siendo gerente de RTVC

Nórida Rodríguez aseguró que sigue siendo gerente de RTVC - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

A pesar de encontrarse en una situación delicada de salud, Nórida Rodríguez no se aguantó y se despachó contra Hollman Morris —designado como gerente de RTVC—, prácticamente, por adjudicarse triunfos ajenos.

“En el gobierno del cambio y durante mi administración en @RTVCco muchas cosas buenas han pasado. Hoy bajo mi liderazgo y gracias al trabajo de los equipos administrativos, jurídico y misional, con recursos del FUNTIC, @Ministerio_TIC, damos al servicio una primera unidad móvil para RTVC”, escribió la Rodríguez a través de su cuenta personal de X.

La también actriz aseveró que su renuncia aún no ha sido aceptada por el presidente Petro y que durante su permanencia en el cargo de gerente de RTVC, ha sido víctima de desprestigio y de ataques por parte de Morris: “Aunque presenté mi carta de renuncia, no ha sido aceptada a la fecha, y aunque me encuentre en incapacidad médica, aún soy gerente y no te corresponde adjudicarte un hito de RTVC que pertenece a todo un equipo capitaneado por mí y el área jurídica, y administrativa, sin las cuales esto no hubiera sido posible”.

Rodríguez añadió que: “Toleré desde el día uno todos los intentos que hiciste por entorpecer mi gestión, las omisiones para descalificar mis actuaciones, las campañas de desprestigio en mi contra y los ataques de tus alfiles; todo por respeto a la voluntad del Señor Presidente que siempre fue que trabajáramos en equipo, instrucción que respeté y que nunca cumpliste. Pero ya no voy a guardar más silencio”.

Nórida Rodríguez se despachó contra Hollman Morris - crédito @Nóridaoficial / X

¿Por qué ocurrió el reclamo de Nórida Rodríguez?

Hollman Morris no ha tomado posesión de su cargo como nuevo gerente de RTVC y ya ha causado polémica por su más reciente pronunciamiento en el que celebraba la llegada de la primera unidad móvil para noticias.

“Les cuento la historia de lo que está pasando en @SeñalColombia. Desde la creación de @RTVCco en el gobierno de @ÁlvaroUribeVel, en 2004, Señal Colombia, la televisión pública del país, no tenía unidad móvil”, comenzó diciendo en el extenso mensaje que publicó en su cuenta de X.

Seguidamente, Morris expuso que para poner a andar este proyecto, hubo que pasar un camino “tortuoso”, señalando que por temas jurídicos se estaba perdiendo la misionalidad de la entidad, y agregó: “Pudimos poner en funcionamiento una pequeña unidad móvil para Noticias. ¡Después de 20 años!”.

Asimismo, el funcionario expresó que este Gobierno tiene la voluntad política de hacer cambios y destacó sus logros personales en otros canales públicos en los que se ha desempeñado:

“En el gobierno del cambio, hoy arrancamos con esta pequeña unidad móvil que logramos sacar adelante con el empeño de las áreas misionales y con la voluntad política de hacer cambios (en 10 meses con los recursos aprobados ). Así empezamos en Canal Capital, con una pequeña unidad móvil, y le dejamos a la ciudad 3 unidades. ¿Dónde estarán? Ni idea”, complementó Morris.

Por último, aseguró que es necesario que haya dos unidades móviles más “robustas y poderosas, que recorran los territorios y que sirvan para amplificar la voz de todos y todas. Hoy, en el día de las víctimas, le entregamos esta unidad a los colombianos”.

Hollman Morris celebró la llegada de la primera unidad móvil de noticias de RTVC - crédito Hollman Morris / X

Las razones que llevaron a la salida de Nórida Rodríguez de RTVC

El miércoles 3 de abril, el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de Nórida Rodríguez, frente a las presuntas irregularidades que se habrían presentado dentro de la entidad mientras ella estaba en la gerencia. Finalmente, el 5 de abril, la también actriz presentó su carta de renuncia que, según ella, no ha sido aceptada por el presidente.

Las investigaciones desarrolladas por los medios de comunicación Cambio y W Radio habrían dejado en evidencia las presuntas irregularidades presentadas bajo la administración de Nórida Rodríguez, que nombró a Jorge Luis Arzuaga como subgerente corporativo. Este nombramiento generó críticas, porque se habría logrado por la supuesta amistad que Rodríguez tendría con Arzuaga desde hace algunos años.

Nórida Rodríguez le habría dado 'poder' a su subgerente corporativo para manejar recursos y tomar importantes decisiones - créditos Infobae

De acuerdo con lo que reseñó Cambio, Arzuaga se convirtió en una ficha fundamental en la gerencia de RTVC, tanto así que muchas de las decisiones fundamentales que se tomaban pasaban por el consentimiento de Arzuaga. De hecho, en el segundo semestre de 2023, se aprobó una resolución que designaba al subgerente corporativo como el único responsable de autorizar los gastos, a pesar del compromiso de la administración actual por descentralizar los recursos y modernizar la institución.

Las denuncias surgieron a raíz de la adjudicación de contratos dudosos, en los cuales los operadores habría sido escogidos a dedo; además, de que algunos no contaban con la experiencia necesaria para ejecutar los millonarios proyectos o eventos. Sin contar, sobre la presunta entrega de contratos de prestación de servicios a personas cercanas a Jorge Arzuaga, lo que sugirió un posible conflicto de intereses.