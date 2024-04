Nanis Ochoa rompió su silencio y se refirió a su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Me afectó”

Nanis Ochoa aseguró que su expulsión de 'La casa de los famosos Colombia' fue una medida exagerada - crédito @nanis8a/Instagram

Nanis Ochoa finalmente habló sobre su expulsión de La casa de los famosos Colombia, reality en el que no duró ni 24 horas, pues fue duramente sancionada por parte de ‘El Jefe’. “Cometí un error, pero una cosa es una sanción y otra una expulsión”.

La presentadora aseguró que sintió sus sueños truncados y que merecía una oportunidad. “Fue una medida exagerada que me afectó demasiado, me sentí atropellada”.

En el capítulo de la noche del sábado 6 de abril del 2024 se dio a conocer en medio de la transmisión en vivo de La casa de los famosos Colombia, que Nanis Ochoa, la participante recién llegada al programa, fue expulsada por decisión de ‘El Jefe’ luego de romper una de las reglas más importantes del reality para los nuevos integrantes, compartir información del exterior con los antiguos habitantes de la casa.

Nanis Ochoa se pronunció respecto a su expulsión de 'La casa de los famosos Colombia': "Exageraron", - crédito @nanis8a/Instagram

Desde antes de ingresar al juego se le hizo saber a los famosos que debían guardar silencio frente a lo que ocurría en el mundo exterior y no referirse las estrategias o alianzas que hayan identificado en su rol como televidentes.

No obstantes y a pesar de que la presentadora paisa fue advertida en la primera ocasión que infringió la norma revelando detalles a cerca de cómo se había visto el romance entre Miguel Melfi y Nataly Umaña por parte de la audiencia, volvió a caer y en un segunda ocasión dejó evidencia su conocimiento sobre la riña entre las creadoras de contenido Karen Sevillano y La Segura con el actor Omar Murillo, pues al defenderlo, la también modelo y actriz fue notificada de su salida.

“Hay que aceptar que me expulsaron y no creo que me vayan a volver a integrar”, mencionó la exitosa presentadora.”, comentó, sin embargo durante su visita al programa matutino Buen día Colombia, rompió en llanto y expresó su inconformidad con el manejo que se dio a su eliminación. “Me afecto muchísimo, fuer una exageración”.

Nataly Umaña continúa conectada a 'La casa de los famosos Colombia' y habló de la salida de Nanis Ochoa a quien expulsaron del 'reality' - crédito @natalyumanaa/Instagram

“Fue injusto”

Durante la entrevista Nanis comentó que: “La sanción es una cosa, la expulsión es otra cosa, yo cometí un error, yo dije cosas así no hubieran sido trascendentales, cometí un error y tenía que pagarlo, pero no entiendo por qué la expulsión”, dejando saber que le había parecido un atropello la forma en la que la sacaron.

La votación del público otorgó a Nanis Ochoa un espacio en el reality, generando emociones entre los participantes del juego -crédito @luisferheroch/X

Tras haber explicado un poco lo que fue su paso por La casa de los famosos Colombia, la también empresaria Nanis Ochoa, reveló que es consciente del error, aceptó que si había sido advertida dentro de la casa por parte de la producción y la falta que cometió al hablar con algunos de sus compañeros, sin embargo, no comparte la determinación que se tomó. “Sentí que me arrebataron un sueño”.

La salida de Nanis fue bastante sorpresiva para el público que sigue la competencia, pues la modelo había generado mucha curiosidad con su llegada y al parecer era competidora de una de las participantes más votadas del reality, tal y como también como lo es La Segura. De hecho el novio de la creadora de contenido caleña fue uno de los primeros en pronunciarse frente a las faltas de la presentadora.

Según Nanis, el novio de ‘La Segura’ fue uno de los que presionó en busca de una sanción para Nanis, ya que en sus historias publicó algunos videos en los que aseguraba que la participante había entrado a hablar del exterior y eso no estaba permitido, tanto que llegó a mencionar las cuentas oficiales de RCN y a ViX en busca del castigo.

Luego de su salida, Nanis se pronunció en sus redes y mediante las historias de Instagram expuso su molestia con Baladán. “El novio de ‘La segura’ haciendo campaña para que me sacaran. ¿Será que vio una competencia en mi?”, escribió la expulsada del programa, y hasta sugirió que es un hombre “inseguro”.