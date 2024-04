Esta es la razón por la que Julián Trujillo no se baña en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Yo soy agua”

Julián Trujillo no se baña en 'La casa de los famosos Colombia', así lo confesó el mismo actor que le compartió sus razones a su amiga Mafe Walker - crédito cortesía Canal RCN

Julián Trujillo atraviesa una crisis emocional y, además, experimenta agotamiento físico dentro de La casa de los famosos Colombia, razones que lo llevaron a desear su salida del reality. No obstante, los espectadores insisten en mantenerlo dentro de la competencia, pues nuevamente fue uno de los salvados por el público en la octava gala de eliminación.

Sin embargo, esta vez sorprendió al público al develar los motivos por los que no quiere entrar en la ducha, pues lleva varios días sin bañarse. Ante la situación Mafe Walker, una de sus amigas y aliadas en el juego, lo abordó para descubrir el porqué de este comportamiento. “Yo soy agua”, respondió.

La novena semana de La casa de los famosos Colombia arrancó con varios revolcones que dejó a los participantes con la sensación de que la competencia había vuelto a empezar, una de ellas, fue el ingreso de los nuevos cuatro competidores y un par de sanciones que evitarán que algunos puedan nominar a sus compañeros. Pero, un hecho llamó más la atención de la audiencia, pues tras regresar del cuarto de eliminación, Julián Trujillo reveló que no se ha querido duchar.

Los espectadores fueron testigos de una conversación entre el actor de Enfermeras y Mafe Walker, allí Trujillo confesó que no se ha estado bañando dentro de La casa de los famosos Colombia. Explicó que cuando se siente triste, pierde las ganas de ducharse.

No obstante, dejó en claro que cuando sale a la calle sí lo hace para asegurarse de oler bien. Dado que actualmente no tiene que salir, a veces ni siquiera se molesta en entrar a la ducha. Algunos fans quedaron impactaron, porque llegaron a pensar que él nunca se baña, ni siquiera para salir. Estos fueron algunos de los mensajes.

“Te imaginas el olor de ese hombre”, “Queeee gas a qué olerá ay no”, “No es prepotente, es un caballero”, “qué caballero quedó demostrado que la educación no pelea con nadie”, “Gracias a dios ganó Julián”, “Él dice que solo que no se baña cuando está en depresión, pero que se baña, se baña claro está”, comentaron algunos de los seguidores del formato quienes se mostraron poco empáticos con la decisión de Julián.

“El agua me activa”

La experta en lenguaje alienígena se acercó a su amigo con el que conectó de especial manera desde el inició de la competencia en la que comparte tanto equipo cielo como team galáctico.

“¿Qué te pasa amor?”, preguntó Mafe ante la evidente apariencia decaída y desanimada del participante que se encuentra en el ojo del huracán, pues tanto La Segura como Karen Sevillano le tiene la guerra declarada e incluso lo han insultado por su actitud de estratega.

“Para mí bañarme es algo especial, es el agua, yo soy agua. Este es un medidor de mi estado emocional. Cuando estoy contento claro me baño, pero cuando no, pues no lo hago”, contestó el actor.

“Pero entonces explícame, ¿el agua te calma o qué?, porque si es así deberías bañarte amor y conectar con ella para que te actives”, agregó Mafe buscando motivar a su compañero de lucha dentro del reality.

“Sí el agua me activa. Por eso es que cuando estoy afuera siento que mi día no ha comenzado si no me baño, tampoco salgo de la casa sin ducharme. El problema es que como acá no salgo, la mente también me juega en contra y por eso no siento la necesidad de hacerlo”, añadió a cerca de su argumento por el que no se baña dentro de la competencia.

Quién es Julián Trujillo

Es un reconocido actor bogotano de 37 años que se ha destacado por recordados papeles como el de Álvaro Rojas en la serie Enfermeras, así como por su participación en producciones como Francisco el Matemático, La Ley del Corazón y Perfil Falso.

Sus pasiones no son sólo la actuación en televisión y teatro, sino también la música, pues canta y toca guitarra, siendo admirado por sus fans en las redes sociales.

Julián también se destaca por ser un amante de los animales y tiene un tierno perrito con el que siempre comparte tiempo y se toma fotos.

Estos pasatiempos y sus seres queridos serán lo que más va a extrañar Trujillo al entrar a la casa, pero también serán su motivación para llegar lejos.