En la octava semana de ‘La casa de los famosos Colombia’, los eliminados fueron Sandra Muñoz y Juan David Zapata

Sandra Muñoz y Juan David Zapata fueron la octava y el noveno eliminado de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

La noche de eliminación en La casa de los famosos Colombia inició con los ánimos caldeados, pues durante el brunch que tuvieron las celebridades previo a la inevitable jornada en la que dos integrantes serán eliminados, se presentó una discusión entre Julián Trujillo y La Segura. Esto llevó a que el actor de Enfermeras hiciera énfasis en que la caleña y su compañera, Karen Sevillano, están disociando en la competencia.

“Yo no voy a poner adjetivos en lo que voy a hablar porque no me interesa ... Pero hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta qué hacemos, pero las hacemos, esa es mi invitación, a que te des cuenta ... Tu discurso no concuerda con tus hechos y sí, es ‘yo no siento que esté imponiendo, yo no siento que mis cosas, yo, yo’. Bájate del yo ... Han normalizado la cizaña con el ‘hablar de frente’”, expresó Julián durante el brunch.

En este mismo compartir entre las celebridades que están en la tabla de nominados, también hubo tiempo para la especulación y sembrar la duda entre ellos. La encargada de expresar esta opinión fue Sandra Muñoz, que aseguró sentir desconfianza en Miguel Melfi, ya que Nataly Umaña salió muy afectada por esa unión con el panameño.

“Para mí, pienso que jugó mucho más allá de como se debe jugar acá en cuanto al amor, al cariño y ella se dejó llevar mucho, por un juego que él tiene. En todos los realities ha conseguido novia, es su juego y se lo sostengo, no estoy hablando a las espaldas y los jefes ya saben el tema”, expresó la caldense.

Cómo fue el posicionamiento

- Juan David Zapata: El primero en ubicarse frente al paisa fue Omar Murillo, líder de la semana.

- Julián Trujillo: El actor fue confrontado por Ornella Sierra que se posicionó porque no estuvo de acuerdo con la manera en la que trató a La Segura durante el brunch, acusándolo de haberla hecho sentir vulnerable. Continuando con la línea de amistad, Karen Sevillano también salió en defensa de la influencer, que no estuvo de acuerdo con el comportamiento del famoso. Diana Ángel, Thania, Miguel Melfi también expusieron sus razones.

- Martha Isabel Bolaños: El encargado de posicionarse de primero frente a la Pupuchurra fue Alfredo Redes, que tomó retaliación por lo ocurrido en la eliminación anterior, cuando fue ella quien expresó los motivos por los que lo quiere fuera de la competencia.

El posicionamiento de los famosos en la casa estudio dejó por sentado que los competidores quieren por fuera a Julián Trujillo y a Isabella Santiago - crédito Canal RCN

- Isabella Santiago: El creador de contenido Camilo Pulgarín se ubicó frente a la venezolana, afirmando que después de todo lo que conversaron durante la semana, no se siente tranquilo con su comportamiento. Por su parte, Pantera, afirmó que la actriz tiene cambios de personalidad con las personas, lo que genera un ambiente de confusión y finalmente Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno, que no ha tenido conexión.

La Segura recibió un único posicionamiento de parte de Mafe Walker, que aseguró la quiere fuera de la casa por ser una competidora fuerte. Lo mismo ocurrió con Sandra Muñoz, que tuvo una amenaza de parte de Sebastián, que aseguró no ha sentido conexión con la actriz caldense, pues no tuvo tiempo de cruzar palabra alguna.

Los eliminados y salvados

Con un porcentaje de 2,80% el primer famoso que abandonó La casa de los famosos Colombia en su octava semana fue Sandra Muñoz. Asimismo, quedó fuera de la competencia con un 14,75% Juan David Zapata.

La primera salvada y que regresó a la competencia con un porcentaje de 36,51% fue La Segura seguida por Julián Trujillo con un total de votos del 15,81%. En tercer lugar, para regresar a la casa estudio le tocó el turno a Martha Isabel Bolaños, con el 15,21% y en último lugar con 14,89% de votos a favor retornó Isabella Santiago, que estalló en lágrimas y pidió perdón al antioqueño.

El revolcón

La octava semana en La casa de los famosos Colombia trajo más sorpresas que nunca y el juego tomó potro rumbo. Por un lado, la llegada de nuevos habitantes hizo sentir a los habitantes que están a punto de completar dos meses de encierro como si la competencia volviera a comenzar, pues cuatro nuevo contrincantes se sumaron al reality. Además, es la primera semana en la que dos famosos salieron eliminados de la casa.

Llegó Camilo Pulgarín a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN/YouTube

Luego de competir aislados en un aparta estudio diseñado especificadamente para esta etapa del concurso, cuatro nuevos famosos fueron elegidos por el público para ingresar a la casa y unirse al objetivo de ganar 400 millones de pesos.

El creador de contenido paisa Juan Camilo Pulgarín, mejor conocido en el mundo digital como María José se convirtió en el primer participante en ser elegido por la audiencia, lo siguió Miguel Bueno, el hermano menor del cantante de música popular Pipe Bueno que junto a su esposa Luisa Fernanda W lo apoyaron haciendo campaña desde sus redes sociales para ayudarlo a conseguir su sueño de hacer parte de este reto. Ambos paisa contaron con muy buena acogida por parte de los habitantes de la casa y se acoplaron muy fácil al grupo y sus dinámicas.

Entrada por salida

La tercera de los ocho participantes que aceptaron la aventura de someterse al juicio de los espectadores para decidir a quienes ver jugar fue la presentadora, modelo y actriz Nanis Ochoa. Su llegada no contó con la misma recepción que los anteriores dos compañeros, puesto que las mujeres dejaron ver su lado territorial; sin embargo, la nueva mujer del reality supo ir ganando terreno y usó a su favor la información que llevaba de afuera, misma que le jugó en su contra.

La votación del público otorgó a Nanis Ochoa un espacio en el reality, generando emociones entre los participantes del juego -crédito @luisferheroch/X

Defender a Omar Murillo de La Segura y Karen Sevillano argumentando saber lo que pasaba entre ellos tres, revelar que se empezó a ver el programa a partir del romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, el cual comentó que fue un boom en el exterior y alertar a Isabella Santiago sobre los movimientos de Ornella Sierra llevaron a que ‘El Jefe’ de la casa determinara su expulsión.

La sanción para la presentadora nacida en Medellín, (Antioquia) por incumplir las reglas llevando detalles de lo que decía y cómo se veía el juego desde las pantallas terminó una severa sanción. “Nanis Ochoa abandona mi casa en este momento. Infringiste las normas y debes irte ahora mismo. Tus compañeros y el equipo técnico se encargaran de empacar y hacerte llegar tus cosas. Te quiero afuera ya mismo. Por favor sal de la casa”, anunció ‘El Jefe’ a través de los altavoces de la sala.

De esta forma, la participación de la también modelo y actriz fue la más corta, ya que no alcanzó a completar las 24 horas dentro de la casa. No obstante, su paso exprés permitió a algunos de los famosos quedarse con ciertas ideas de cómo se está percibiendo la competencia desde afuera.

Juan Camilo Pulgarín, Miguel Buenos, Sebastián González y Tania Tenorio son las nuevas caras de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

La sorpresiva expulsión de Nanis abrió un nuevo cupo para los nuevos concursantes que aún esperaban en el aparta estudio por la decisión final para completar el a los cuatro nuevos habitantes, es así como la actriz y exreina vallecaucana Tania Valencia y el exparticipante de Protagonistas de nuestra tele Sebastián González finalmente cerraron el grupo.

Semana de castigados

Conforme avanza la competencia en La casa de los famosos Colombia, ‘El Jefe’ se está aumentando su nivel de exigencia y cada vez impone sanciones más contundentes. En la octava semana la placa de nominados se vio afectada por las decisiones del mismo y sus drásticas medidas.

La Segura por primera vez llegó a la placa de nominados y al cuarto de eliminación Nominados octava semana en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Tras moverse en las diferentes dinámicas de los congelados durante las visitas de los amigos, familiares y parejas de los participantes al igual que el ingreso de los nuevos famosos. Omar Murillo perdió su derecho de salvar a un nominado como líder de la semana aumentando el riesgo de salir de los sentenciados. Por su parte Isabella Santiago se debió quedar sentada en la prueba de salvación pasando directo al cuarto de eliminación.

Los nuevos habitantes no escaparon a los ojos y oídos de ‘El Jefe’ quien tuvo un poco de compasión por ser la primera vez en la que rompían las reglas, sin embargo, tanto Juan Camilo Pulgarín como Miguel Bueno no tendrán derecho a votar en el siguiente cara a cara.

Finalmente los movimientos de la octava semana dejaron en la placa a La Segura que debutó en esta posición y conoció el cuarto de eliminación. La creado de contenido fue sentenciada por Bola Ocho como parte de una medida represiva junto con su colega Karen Sevillano a quien salvó Miguel Melfi en la prueba de beneficios. Recordemos que el panameño también se salvó asimismo en la prueba de salvación.

Martha Isabel Bolaños entró en el tablero por decisión de Culotauro, séptimo eliminado de la competencia y Juan David Zapata se convirtió en la cara que más veces ha estado en la placa, pues esta fue su sexta semana consecutiva en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia.