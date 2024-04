Martha Isabel Bolaños lo confesó todo: por esta razón no se casó y aún espera al hombre de su vida

Martha Isabel Bolaños relató cómo un drama personal le ayudó a ganarse la audición de Yo soy Betty, la fea - crédito cortesía Canal RCN

Martha Isabel Bolaños compartió su línea de la vida en La casa de los famosos Colombia, la cual estuvo compuesta por desamores, perdidas familiares y un drama personal que le ayudó a ganarse el casting de la Pupuchurra, icónico personaje que formó parte de Yo soy Betty, la fea.

A sus 50 años, la actriz caleña reveló los momentos difíciles que ha superado a lo largo de vida personal, profesional y experiencia amorosa. “Sufrí matoneo cuando pequeña y eso me llenó de inseguridades”.

Una de las participantes favoritas del reality La casa de los famosos Colombia, de acuerdo con la votación del público hasta la fecha, es sin lugar a dudas la actriz Martha Isabel Bolaños que ha ganado varios beneficios al ocupar los primeros lugares de preferencia por parte de la audiencia de la competencia de convivencia entre celebridades. Ella abrió su corazón para relatar los momentos más especiales, pero también los más complicados que han hecho parte de su vida. “Mi padre murió a causa de un accidente laboral cuando yo apenas tenía dos anos. Por esta razón crecí sin esa figura paterna”.

Martha Isabel Bolaños confesó en 'La casa de los famosos Colombia' cómo fue que perdió a su padre - crédito Canal RCN/YouTube

Nacida el 28 de diciembre del año1973 en Cali (Valle del Cauca), la actriz se enfrentó la adversidad desde muy temprana edad luego de perder a su padre quien murió en su trabajo, cuando apenas ella tenía dos años. Dejando a su madre viuda a los 24 años, ella vivía también con su abuela.

A lo largo de su niñez, sufrió en silencio el bullying que le hacían algunos niños tanto en su barrio como en el colegio, situación que la cargó de represiones, las cuales revelaría más delante en su adolescencia.

Precisamente, se enamoró por primera vez cuando tenía 14 años de edad, y fue en esta etapa cuando descubrió todas las inseguridades que traía comprimidas. “Desde ese entonces descubrí que era una mujer celosa, posesiva e insegura. En parte, por las heredadas que me había dejado la repentina ausencia de la figura paterna”, confesó Martha.

Karen Sevillano reveló la estrategia en contra de Martha Isabel Bolaños - crédito @Casade.los.famosos.colombia / Tiktok

A la espera del amor

Tras conocer al hombre de su vida, Martha Isabel Bolaños experimentó una gran frustración que hasta el momento no ha podido superar. “Me enamoré de un árabe musulmán con el que todo era perfecto, pero él fue muy claro en las prohibiciones que le impedían casarse conmigo”, relató la actriz.

Martha Isabel Bolaños enlistó las cualidades que debe tener su hombre ideal - crédito lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Esa desilusión amorosa la llevó a caer en la prueba y error que hasta el momento no le ha permitido encontrar el verdadero amor. “Caí en el vicio de las relaciones tóxicas hasta que inicié mi camino espiritual en el que conocí el amor propio por medio de la meditación profunda”, contó. No obstante aceptó, que aún tiene tanto esperanzas como expectativas de encontrar pareja.

“Debo ser sincera, yo si quiero mi novio. Estoy lista para una relación sentimental, pero tengo mis no negociables claros. Ojalá llegue alguien que pueda ocupar ese lugar con honor. Me gusta un hombre que sea varonil, pero que a su vez tenga su feminidad experimentada. Tiene que ser alto, no necesariamente atlético, pero si marcado que se cuide comparta conmigo las rutinas de ejercicio”, describió Bolaños.

De la tragedia al éxito

Con 20 años de edad, Martha Isabel Bolaños tuvo el sueño de convertirse en una actriz de televisión y viajó a Bogotá donde se radicó en busca de materializar su deseo artístico.

La actriz ha ganado un enorme protagonismo dentro del programa - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Tras tres años de golpear puertas y pasar necesidades. “Había días duros en los que lo único que podía comer era una gaseosa con un pan”, contó Bolaños que no renunció a su anhelo, pese a que aguantó hambre y pasó necesidades en la capital colombiana insistió y continuó tocando puertas.

“Me llegó el casting para Yo soy Betty, la fea y ahí tuve mi primer encuentro con la determinación, pues decreté ese personaje y me lo gané”, mencionó a la actriz; sin embargo, no todo fue color rosa con el personaje que la lanzó a la fama nacional.

Esa noche anterior a su audición, Martha Isabel fue víctima de un hecho desafortunado que lo dejó endeudada. “Encendí una vela para pedirle a virgen que me ayudara a quedarme con ese papel y se me quemó el apartamento”, Aun así logró obtener el papel para la Pupuchurra, ya que Bolaños supo convertir su drama en una herramienta que le ayudó a cumplir su objetivo de entrar a la televisión colombiana.

El panameño tendría un nuevo blanco en 'La casa de los famosos Colombia' y estaría interesado en la caleña - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Cuado llegué a la prueba para la Pupuchurra me dijeron que debía interpretarla pidiendo el trabajo para Economoda, la famosa empresa en la que trascurría toda la historia de la novela como en verdad yo necesitaba ese papel por lo que me había sucedido, le puse todo el sentido y lo hice de verdad con puchero y todo, fue así como nació este querido personaje”, reveló la actriz caleña.