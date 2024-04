Presidente Petro reprochó la decisión de la justicia española por libertad condicional al ‘Zar del contrabando’

Gustavo Petro reaccionó a la libertad de Diego Marín Buitrago - crédito Camila Díaz/Colprensa

El presidente Gustavo Petro se mostró inconforme con la decisión de la justicia española, que le otorgó libertad condicional a Diego Marín Buitrago, conocido como el Zar del Contrabando.

El mandatario expresó que poco sirvió hablar él mismo con el primer ministro de España, Pedro Sánchez, para colaborar en la captura del presunto delincuente. En la tarde del viernes 5 de abril, Petro anunció a los colombianos la captura de Marín Buitrago en España.

“Muy lamentable, aún hablando con el presidente español y existiendo un tratado de extradición que hemos cumplido cabalmente, la justicia española ha dejado en libertad al principal contrabandista y lavador de activos del narcotráfico de Colombia. El señor Diego Marín ha sido puesto en libertad (sic)”, declaró el jefe de Estado en su cuenta personal de X.

Presidente Petro se despachó contra la justicia española por libertad del 'Zar del contrabando' -crédito @Petrogustavo / X

Diego Marín Buitrago fue capturado por la Guardia Civil española en Oliva, el viernes 5 de abril, por los delitos de organización criminal, contrabando y cohecho. Esta captura se dio gracias a la circular azul de la Interpol. Sin embargo, un documento del Juzgado Central de Instrucción número 002, determinó otorgarle al también conocido como El Pitufo libertad condicional, en la que deberá comparecer cada 15 días en una citación del tribunal.

“Se decreta la libertad provisional de Diego Marín Buitrago, nacido el 12/08/1962 en Colombia y nacionalidad española, en virtud de Orden Internacional de Detención expedida por la Fiscalía 5 Delegada ante los Jueces del Circuito contra la Corrupción de Bogotá, mediante orden de captura nº 2, expedida el 11/03/2024, para comparecer al proceso penal nº 110016000101202310182″, se lee en el documento conocido por El Tiempo.

El 'Zar del contrabando' fue dejado en libertad condicional por la justicia española - crédito Policía Nacional

Adicionalmente, el documento complementó: “ (...) por los delitos de organización criminal, contrabando y cohecho, con una pena máxima prevista de 25 años de prisión, que queda condicionada al cumplimiento de la prohibición de la salida de territorio nacional español, retirada de pasaporte, obligación apud acta de comparecencia los días 1 y 15 de cada mes obligación de comparecer siempre y cuando sea citado por este Juzgado o el competente en su día; y requiriéndole para que designe domicilio fijo y conocido en España y teléfono donde pueda ser localizado”.

Presidente de Colombia anunció la captura de Diego Marín Buitrago, gracias a la "colaboración" con el Gobierno de España - crédito Jaime Saldarriaga / Reuters

Según expuso el medio mencionado, Diego Marín, conocido también con el alias de El Señor, no puede ser extraditado a Colombia por su doble nacionalidad: “Se trata de un ciudadano español frente al que no procedería la extradición por este tipo de delitos. Además, se quiere verificar si en Colombia le espera o no un juicio justo después de las declaraciones del propio Gobierno sobre su captura”.

El documento, revelado por El Tiempo, establece que por ser un ciudadano español la extradición no puede ser posible, contradiciendo las peticiones del presidente Petro que buscaba que el Zar del contrabando llegará a Colombia a revelar nombres de políticos y funcionarios del Estado que presuntamente colaboraban con el presunto delincuente.

Presidente Petro quería extraditar a Diego Marín a Colombia para que contara sus presuntos nexos con políticos y funcionarios del Estado - crédito Fernando Vergara / AP

“Ninguna de las Partes contratantes queda obligada a entregar a sus propios ciudadanos o nacionales, ni los individuos que en ellas se hubieren naturalizado antes de la perpetración del crimen, comprometiéndose ambas Partes a perseguir y juzgar, conforme a sus respectivas leyes, los crímenes o delitos cometidos por nacionales de la una Parte contra las leyes de la otra, mediante la oportuna demanda de esta última y con tal que dichos delitos o crímenes se hallen comprendidos en la enumeración del artículo”, dice el documento que reseña el Artículo 2. del Convenio de Extradición entre el Reino de España y la República de Colombia, firmado en Bogotá el día 23 de julio de 1892, en relación con la solicitud de extradición de Marín por parte del Gobierno de Colombia.