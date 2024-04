@MiCasaYa: Yeferson Cossio confirmó que regalará un apartamento y explicó cómo funcionará la dinámica

Yeferson Cossio indicó que va a regalar una casa a sus seguidores - crédito @yefersoncossio/Instagram

Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los influenciadores más conocido entre los internautas colombianos en los últimos años, y así lo ratifica el número de seguidores que tiene en sus redes sociales. De hecho, en su cuenta de Instagram acumula más de once millones de seguidores.

Ha sido controversial por algunas de sus acciones, entre las que se destaca la vez en la que decidió colocarse implantes mamarios, o su reciente cirugía de alargamiento de piernas, con la que se dice que creció alrededor de ocho centímetros, pero antes tuvo que pasar por uno de los postoperatorios más doloroso.

“De por sí yo duermo poquito. Normalmente, duermo de 4 a 6 horas al día. Y yo voy a dormir mucho por día, pero no soy capaz. Pero estos días, los últimos 11 o 12, no he podido dormir sino de a dos horas cada día, máximo. Y eso, interrumpidas en lapsos interrumpidos de 15 o 20 minutos por el dolor de mis piernas”, comentó sobre su proceso de recuperación.

El creador de contenido Yeferson Cossio habló de sus próximas rifas - crédito @yefersoncossio/Instagram

Asimismo, agregó que “en este momento estoy muerto de dolor, pero yo me puedo mentalizar, hacer cosas, puedo entretenerme. Yo no soy de los que dice que el dolor es mental, ¡ni por el putas!. Pero dormido no lo puedo controlar. He intentado con pastillas para dormir, somníferos, y no me funcionan. Me despierta el dolor y peor, porque quedo agüevado”.

Sin embargo, en las últimas horas, el antioqueño ha dado de qué hablar por el anuncio de que va a regalarle un apartamento a uno de sus fieles seguidores.

Yeferson Cossio regalará una casa y estos son los detalles - crédito @yefersoncossio/Instagram

“Obviamente, participar es gratis, no hay que dar un solo centavo. Voy a hacer una dinámica para premiar a los seguidores fieles. Esta casa se compró para uno de ustedes. La idea es cumplirles el sueño de tener su casa propia”, expresó acerca del inmueble que está ubicado en Medellín, Antioquia.

El anuncio causó todo tipo de reacciones, incluyendo chistes de algunos fans. Uno de ellos le hizo una broma, preguntándole si el regalo incluye “esa silla de ruedas y el paciente, Jajaja”. A la pregunta anterior, el paisa respondió que “no, don Rodolfo, yo no estoy incluido en los regalos”.

Por otro lado, Yeferson Cossio añadió en sus historias de Instagram que la vivienda no es el único premio que dará, sino que está pensando en entregar un carro y otras recompensas, debido a que está dispuesto a “botar la casa por la ventana”.

Yeferson Cossio dio detalles oscuros de su infancia

Aunque hoy por hoy se dé el lujo de regalar artículos de alto valor, no siempre fue así. En sus plataformas digitales, confesó que tuvo una infancia difícil por las condiciones económicas que enfrentaba su familia. De hecho, es ese el motivo que se ame tanto con su hermana, Cintia, ya que tuvieron que apoyarse mutuamente para salir adelante.

“¿Y cómo no le voy a tener amor? Tuvimos una infancia de mierda, aguantábamos hambre, nos quitaban los servicios, nos humillaban, a mí me golpeaban porque era una mala persona. De hecho, los padres de los otros niños no los dejaban juntar conmigo, solo Anderson Torres desobedecía a su mamá y no me daba la espalda”, expuso.

Por su parte, aseveró que “nuestros padres nunca estaban porque estaban muy ocupados, trabajando, para que nosotros ‘no viviésemos lo que ellos tuvieron que vivir’. Vivíamos en una comunidad marginada y llena de violencia, veíamos, literalmente, como asesinaban gente y eso era normal para nosotros. Ese era el día a día”.

Cintia Cossio lanzó y Yeferson Cossio son muy unidos - crédito @yefersoncossio/Instagram

Finalmente, concluyó que “¿cómo no la voy a amar? Si era lo único bonito que yo tenía cuando vivía un infierno en vida. Siempre nos hemos tenido el uno al otro. Siempre nos motivamos a seguir adelante, sin importar el porqué”.