Yina Calderón explicó por qué no entró a ‘La casa de los famosos’: “No hay nada en contra del canal”

El vaivén de las polémicas, los amores y los desencantos que se proyectan en el reality del canal RCN, La casa de los famosos Colombia, han consolidado al programa como uno de los favoritos entre los colombianos.

Sin embargo, ante los numerosos cuestionamientos que le hicieron a la influencer huilense Yina Calderón sobre su aparición en el controvertido show, la también artista por fin ofreció explicaciones, y dio más detalles del por qué no está participando en el programa de entretenimiento, cuyo formato ha sido exitoso en Estados Unidos y México, al reunir a celebridades locales bajo el mismo techo.

“Una de las primeras cosas que ustedes me han preguntado es: «¿Qué pasó con la casa de los famosos?» Yo les voy a contar como a grosso modo sin tampoco entrar como a especificar tanto; simplemente porque siento que ustedes saben que yo respeto y quiero el canal de RCN porque me dieron esa primera oportunidad en Protagonistas de nuestra tele. Por lo tanto, yo soy una mujer agradecida y no hay que como contar todo lo que pasó, pero les voy a aclarar para que sepa efectivamente”.

Continuó: “A mí me llamaron. Yo envié todos mis documentos, pudimos llegar a una negociación. Ya luego ellos me mandaron el contrato, pero cuando el contrato ya estaba, no pudimos llegar a ningún acuerdo. Esa es la verdad. No hay nada en contra el canal. Siento que no es el momento para mí, no era la oportunidad para mí. De pronto más adelante, ¿saben? A mí me gustaría estar como en una casa así encerrada nuevamente, pero sí”, relató.

Dijo que, “llegamos hasta el contrato y en el contrato no se dio, o sea, no logramos ponernos de acuerdo y no, no pude hacer mi ingreso a la casa”.

Aunque Calderón era una de las más opcionadas, en vista de su llamativa personalidad, sus acaloradas discusiones con otras personalidades y su extravagante estilo de vida, desde antes del inicio del programa la creadora de contenido y exparticipante de shows como Protagonistas de nuestra tele, ya había anunciado que no participaría.

“Yo deseo que en el rating la veya muy bien. Como les digo, yo siempre he estado muy agradecida con el canal”, dijo a finales de marzo.

De la misma manera, en sus actuales historias afirmó que “de todas maneras, como les digo, ojalá ahorita se vean el programa. Yo conozco a varios de los que escogieron. Uno no es quién para saber o decir si este lo merece o no lo merece, pero pero sí... casito, casito me tienen allá”.

Con esperanzas vaticinó que una participación sería posible en el futuro. “En otra oportunidad será, chicos, de todas maneras véanse el programa que está chévere, a mí me gusta demasiado el formato, y siempre voy a ver agradecida con RCN. Pero bueno, la Karen se salvó”, dijo entre risas.

Yina Calderón quiere ser mamá

Con ganas de tener una familia, así se encuentra la también DJ. En sus redes sociales confesó que quiere ser mamá, de la misma manera como Epa Colombia lo logró, por medio del método de inseminación artificial.

En medio de una sesión de preguntas anónimas una seguidora le hizo el interrogante de si “en tus planes está ser madre y cuál sería la edad ideal”. Como respuesta, en la historia la influenciadora le contestó que “si todo sale bien y me siento preparada, seré mamá en unos dos años y también lo haré como Epa Colombia, por inseminación”.

A mediados de febrero, a través de un en vivo en sus redes sociales, la mujer ya había expresado que tenía ese plan. “De pronto estoy considerando la idea de inseminarme, la verdad, pero aún no. No aún, porque todavía tengo sueños que cumplir sola. Yo quiero de verdad enfocarme en cumplir un sueño que tengo este año, grande; entonces no siento que todavía sea el momento de tener hijos, pero sí me gustaría inseminarme, o sea, para que el chino sea solo mío, no tenga que compartirlo”.