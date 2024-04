Carla Giraldo finalmente habló de su relación con Cristina Hurtado: ¿hay o no hay rivalidad?

La presentadora aseguró que dicha rivalidad no existe y que cada una tiene claro cuál es su función con diferentes personalidades - crédito @andrescorderoii/Instagram

Carla Giraldo y Cristina Hurtado se han robado la atención con cada una de sus apariciones en las transmisiones en vivo de La casa de los famosos Colombia. De acuerdo con los comentarios que circulan en redes sociales, las dos celebridades no habrían tenido buen feeling en la conducción del reality, lo que ha quedado plasmado en varios videos.

Solo basta recordar el momento en el que, al parecer, a la actriz paisa se le olvidó parte del fragmento que tenía que decir al aire por lo que recurre a su colega en busca de salvación. Sin embargo, Hurtado no habría sido cordial con Giraldo y le indicó, a modo de llamado de atención: “¿Qué tenemos? Cuénteme que usted se sabe la tarea”, lo desencadenó una ola de comentarios a favor y en contra.

Al final del programa del pasado miercoles, las dos presentadoras protagonizaron un momento que reavivó los rumores de peleas entre ambas detrás de cámaras - crédito @jpinheiros_/X

Días más tarde, el creador de contenido Andrés Cordero estuvo entre el público que asiste a las galas en vivo y allí, dio detalles de lo que él pudo observar de la relación entre las dos presentadoras de RCN. El joven dejó claro que la supuesta rivalidad entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado no existe, pues siempre están pendientes de sí, el segmento que cubre cada una y por supuesto, al ser una transmisión en vivo surgen imprevistos.

“Amigos, efectivamente lo confirmé, no existe ningún tipo de rivalidad entre ellas dos. Se la llevan muy bien y tranqui (…) Lo más increíble es que, siento que ellas siendo tan famosas, comparten con el público con total normalidad, como si fueran una persona más del público. Hablan, chismean, se cuentan chistes. Son hermosas”, aseveró Cordero.

La presentadora de 'La casa de los famosos Colombia' aseguró que Carla Giraldo es su antítesis y son personalidades diferentes que hace que se lleven bien en la presentación - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Qué dijo Carla Giraldo

Pues bien, el influenciador volvió a asistir a las galas en vivo para el Canal RCN y ViX y allí, logró reunirse con la actriz recordada por su participación en la novela Me llaman Lolita. A través de su cuenta de TikTok, Cordero publicó un video junto a Carla Giraldo en el que le preguntó sobre la supuesta rivalidad con su compañera de ser, despejando todo tipo de dudas.

“Ay, no. No hay rivalidad. Cada una hace lo que tiene que hacer y Cristina es una persona muy apasionada con lo que hace. Ella se concentra mucho y cada una está en su puesto, en su lugar”, fueron las declaraciones de la controversial presentadora.

Carla Giraldo y Cristina Hurtado, dos personalidades que llegan a presentar "La casa de los famosos Colombia" por RCN y ViX - crédito @lacasadelosfamosos1/Instagram

En este mismo espacio, Cordero aprovechó para bromear sobre ese incómodo momento de la televisión entre Cristina y Carla, a lo que la actriz respondió entre risas que “a veces se hace la tarea, pero a veces no”.

Qué dijo Cristina Hurtado

Recientemente, Cristina Hurtado concedió una entrevista a la revista Aló Digital en la que contó detalles de lo que ha sido su experiencia al frente de la presentación de La casa de los famosos Colombia. Allí, fue interrogada sobre su relación con Carla Giraldo y aseguró que no le gusta generar ninguna expectativa respecto al trabajo de otras personas.

“Yo no tenía ninguna expectativa frente a ella, como trato de no hacerlo con ninguna persona. No me gusta prejuzgar, así que todo lo que comentarán al respecto suyo o todos los hechos y las noticias que han rodeado su carrera, nunca me previnieron”, expresó inicialmente la antioqueña.

Carla Giraldo y Cristina Hurtado no son lo que parecen , así lo asegura influencer que estuvo de público en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

La dinámica entre las presentadoras dentro de La casa de los famosos Colombia ha generado diversos comentarios entre los seguidores del reality, capturando la atención no solo por las intervenciones, sino también por las reacciones en las redes sociales.

“Carla es Carla y yo soy yo. Pienso que es perfectamente normal que así sea. Todos tenemos el derecho de escoger el tipo de personas con quienes queremos rodearnos”.