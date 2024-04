Viceministro de Juventudes de Francia Márquez apoyó a presos de la primera línea: “No pueden ser criminalizadas”

La primera línea fue un movimiento que hizo parte del estallido social en 2021 - crédito Colprensa

En 2021, Colombia vivió uno de sus momentos más críticos en la historia reciente, pues miles de personas salieron a las calles a manifestarse en contra de varios factores. Dichas protestas se conocieron como el estallido social y dejó a varias personas, pertenecientes a la primera línea, judicializadas.

Algunos de los líderes de la primera línea fueron nombrados como gestores de paz por el presidente Gustavo Petro, pero otros están reclamando que no han sido escuchados, por lo que anunciaron una huelga de hambre hasta que no sean atendidos por el Gobierno nacional.

Al respecto, el viceministro de las Juventudes del Ministerio de Igualdad, Gareth Sella, publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que pidió que las personas que se encuentran presas por participar en estos hechos no pueden ser estigmatizadas “falsamente”.

En su publicación, el viceministro de las Juventudes explicó que la huelga de hambre de las personas privadas de la libertad tienen que ver con “ser escuchadas y atendidas por el gobierno”, por lo que desde el Ministerio de Igualdad comenzarán acercamientos con el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Alto Comisionado para la Paz.

“Las juventudes del estallido no pueden ser criminalizadas y estigmatizadas falsamente. No se les puede revictimizar y en este gobierno no pueden haber presos políticos. ¡Libertad a los presos por luchar!”, comentó el viceministro.

La publicación de Sella causó que varios usuarios de redes sociales compartieran comentarios en los que le pidieron usar su cargo en el Ministerio para buscar soluciones y no pensar solo en conversaciones.

“Parce, usted es el gobierno nacional, en vez de trinar use su viceministro y llévese a dos o tres de @MinjusticiaCo y @MinInterior y hagan algo para sacar a esos muchachos de la cárcel, busquen soluciones jurídicas no “conversaciones” que la gente está cansada de nulas acciones”; “La ley es para todos, Nada justifica la violencia. Deben aceptar las consecuencias por atacar a personas indefensas”; “Conversaciones?? Gestión de crisis? Administración de la injusticia? Tienen es que ponerse a tramitar la LIBERACION, cumplir la promesa de campaña frente a quienes los pusieron en el gobierno”.

Qué piden los presos del estallido social

En la carta, fechada el miércoles 20 de marzo de 2024, y firmada por el Proceso Colectivo Jhonatan Sabogal - Prisioneros políticos del Estallido Social, se refieren a un silencio por parte del Gobierno nacional frente a las negociaciones con la Mesa del Estallido, un aporte a la paz y la justicia social, la cual, fue instalada en la cárcel de Palmira en julio de 2023.

“Siendo esta mesa de carácter político y de cobertura nacional, ingresa como aporte fundamental a las mesas instaladas por el gobierno con la finalidad de superar el conflicto social que proyecta el marco jurídico, político y filosófico de la paz total como elemento estructural del Plan Nacional de Desarrollo”, se lee en la misiva.

Los prisioneros políticos del estallido social aseguraron que vieron en el Gobierno de Gustavo Petro la oportunidad de dejar atrás la persecución judicial, pues “quienes nos manifestamos en el paro del 2021 fuimos fundamentales para que este gobierno ganara las elecciones”.

También se refirieron al papel que les ha dado el Gobierno nacional como un “caballito publicitario” cuando lo necesita y recordaron que en este tiempo han hecho tres huelgas de hambre para ser escuchados.

Por tal motivo, exigieron la “ratificación y reconocimiento inmediato por parte del gobierno nacional y el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, de lo acordado en la mesa”, la reanudación de las conversaciones, y por último, las garantías y condiciones necesarias para el pleno funcionamiento de la mesa.