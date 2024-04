Lina Tejeiro reveló que recibió mensaje de Bad Bunny en Instagram: esto le escribió el artista a la actriz

Lina Tejeiro confesó que Bad Bunny le escribió pro Instagram - crédito @linatejeiro y @badbunnypr/Instagram

La ahora presentadora Lina Tejeiro, que se encarga de presentar junto a Roberto Velázquez tanto la previa como las escenas posteriores de La casa de los famosos Colombia para la plataforma de ViX, sacó a la luz uno de sus ‘secretos’ mejor guardados.

Según confesó la también actriz, solo su amiga Greeicy Rendón sabía que Bad Bunny le había enviado un mensaje por Instagram. “Cuando lo vi no lo podía creer y salí corriendo a contarle, aunque nadie más lo supo, hasta hora”.

Lina Tejeiro sorprendió al compartir su anécdota, pues además, aseguró que nunca le respondió al puertorriqueño. “Me di cuenta del mensaje mucho tiempo después, eso fue como en el 2018, pero lo leí como al siguiente año. No supe por qué Instagram no me dejó verlo antes, pero igual él no es mi tipo y tampoco me gusta”, afirmó la actriz nacida en Villavicencio, Meta.

Lina Tejeiro recibió mensaje de Bad Bunny, pero ella lo dejó pasar porque aseguró que el cantante no le gusta - crédito Denúdate con Eva Rey/YouTube

En medio de su entrevista con la periodista española Eva Rey para su programa digital, Lina abrió su corazón y compartió detalles jamás revelados, entre ellos, una curiosidad sobre su cuenta de Instagram en el que suma más de diez millones de seguidores y la cual pasó a ser su principal canal de comunicación con su público.

“Yo creo que es la primera vez que voy a hacer público esto. Iba viajando con Greeicy a Venezuela y durante el vuelo estaba revisando a quién seguía y revisando mensajes, ahí me di cuanta de que Bad Bunny me había escrito hace tiempo”, compartió Tejeiro.

La frase del cantante urbano fue corta, pero contundente, aunque muy a pesar de su gran fama no fue correspondido. “Hola linda. Cómo estás”, escribió el artista a la creadora de contenido que si bien se sorprendió lo dejó pasar.

Otras confesiones

Siempre que una entrevista se trate de Lina Tejeiro el tema del amor y de pareja estará sobre la mesa y en esta oportunidad no fue la excepción, pues Eva Rey fue directo al grano y le consultó a la presentadora sobre su actual estado sentimental.

Lina Tejeiro reveló sus no negociables para estar con alguien - crédito Desnúdate con Eva/YouTube

“Estoy soltera, sola y tranquila, además me está gustando este estado de amor propio en el que conseguí conectarme conmigo misma”, reveló Lina.

Sin embargo, Eva quiso ir más allá y contra preguntó: ¿Hablando de cantantes y personajes famosos no has ido a donde Greeicy a decirle que te presente a alguien conocido? “Sabes que no, a mí por más que un hombre me parezca atractivo no me intereso por buscar conocerlo y tampoco sería capaz de usar una amistad o su fama para esos intereses por más confianza que le tenga a Greeicy respeto su profesión”, contestó Tejeiro tajantemente sobre su relación con Greeicy afirmando que nunca la usaría a su favor o para un interés particular.

Respecto a cómo debe ser el hombre que cautive su atención Lina se mostró bastante limitada y poco dispuesta a darle la oportunidad a algún pretendiente. “Establecí unos no negociables muy claros de los que ya no no me voy a bajar”.

De acuerdo con la nueva Lina Teiero, empoderada y llena de amor propio el hombre que pretenda ganarse su corazón debe tener en cuenta que ella ahora se fija en: “Tiene que ser ante todo una persona completamente independiente, que no esté ligado a su familia. Debe ser muy seguro de sí mismo para aguantar el voltaje que implica estar conmigo y sobre todo respetarme y valorarme”, describió la actriz.

La presentadora de ViX aseguró que varias fueron por venganza y sin temor a nada, las confirmaba - crédito @des_coneva/Instagram

Por último Lina desveló que aparte de su soltería le ha resultado complicado abrirse sexualmente a otra persona, razón por la que lleva año y medio sin sostener relaciones sexuales. “La última vez que hice el amor fue hace año y medio. Ya me es muy difícil dárselo a alguien aunque he tenido mis ‘culitos’ aparte de los novios, llevo un tiempo sola y sin nada de nada”, aseguró.