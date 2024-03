Temor en Millonarios por árbitro para duelo ante Flamengo por Libertadores: “Hace calentar el partido”

Darío Herrera, de Argentina, será el partido para el debut de Millonarios en la Conmebol Libertadores 2023 ante Flamengo - créditos Getty Images / Millonarios FC

Millonarios quiere quedar bien parado en la Liga Betplay para llegar motivado a la Copa Libertadores frente a Flamengo, el 2 de abril en el estadio El Campín, donde el conjunto Embajador tiene el objetivo de arrancar con pie derecho un certamen en el que no supera la fase de grupos desde 1997.

Sin embargo, una de las preocupaciones en el cuadro azul es el árbitro para el juego, debido a que tiene una serie de antecedentes que lo convierten en una persona polémica, señalada de responderle mal a los jugadores y tomar decisiones que fueron consideradas como escandalosas.

Un dato a tener en cuenta es que ese mismo juez ya le había pitado a Millonarios en una edición de la Copa Libertadores, en la que no tiene un grato recuerdo, y solo espera que se dé una victoria para llegar tranquilo al encuentro de la segunda fecha ante Bolívar en La Paz.

“No te voy a cobrar nada”

El 24 de julio de 2023, en un partido entre Godoy Cruz y Banfield por el campeonato argentino, se presentaron una serie de polémicas por las decisiones del árbitro Darío Herrera en la victoria del Taladro por 2-0, en especial por una serie de comentarios del juez a los hombres mendocinos.

A través de un comunicado, algunos jugadores señalaron que recibieron comentarios como “pédila, ahora que vas perdiendo”, “ahora no te voy a cobrar nada” y “no hables qué tenés dos partidos en primera” en medio del compromiso, al punto que uno de ellos explicó una frase que consideró muy ofensiva.

“A mí me dijo que no hable, que tenía dos partidos en Primera. Tuvo comentarios soberbios que hacen calentar el partido, que son innecesarios, no es una manera de hablarle al jugador, aunque tenga 100 o dos partidos en Primera”, fueron las declaraciones de Hernán López Muñoz, de Godoy Cruz.

Borja lo recuerda bien

Otra actuación discutida de Darío Herrera se dio en ese mismo año 2023, cuando le tocó pitar nada menos que el Superclásico entre River y Boca Juniors en el estadio Monumental, donde Miguel Ángel Borja fue el héroe del Millonario con un gol de penal en el tiempo de reposición para el 1-0.

Sin embargo, fue al momento de la anotación que se presentó una gresca entre los futbolistas, seis de ellos salieron expulsados y otros nueve amonestados, un encuentro que dio de qué hablar por las peleas, el gol en el último minuto y la actuación del juez central.

Incluso Miguel Ángel Borja estaba celebrando su anotación al frente de una de las tribunas y no se dio cuenta de la pelea hasta que se dio la vuelta, lo que empañó la celebración para el colombiano y se convirtió en uno de los superclásicos más polémicos de los últimos años.

Herrera con Millonarios

Otro hecho a tener en cuenta con el árbitro argentino es que conoce a Millonarios, casi todos los jugadores actuales y al técnico Alberto Gamero, ya que fue la persona que impartió justicia en la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2022 ante Fluminense.

Millonarios perdió 1-2 con Fluminense en el estadio El Campín, en el juego de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2022 - crédito Conmebol

En aquel partido en el estadio El Campín, el 22 de febrero, la principal novedad fue la expulsión de Eduardo Sosa a los 19′, solo 12 minutos después de abrir el marcador que los brasileños remontaron con David Braz y Germán Ezequiel Cano, además que David Mackalister Silva falló un penal en la parte complementaria y el encuentro quedó 1-2, mientras que la vuelta fue para el Flu con un 2-0 en Río de Janeiro.