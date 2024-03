Karol Costa, esposa de ‘Bola 8′, opinó sobre la pelea dentro de ‘La casa de los famosos’

La esposa de 'Bola 8' se refirió a la pelea de su pareja dentro de la 'casa estudio' - crédito @koralladiva/Instagram

Momentos de tensión se vivieron en La casa de los famosos durante el nuevo enfrentamiento entre el actor Omar Murillo, conocido como ‘Bola 8′ y Alfredo Rodríguez, reconocido como ‘Alfredo Redes’. Las rivalidades han afectado la convivencia dentro de la ‘casa estudio’ y han generado todo tipo de opiniones en redes sociales.

En medio de las críticas que recibió Omar Murillo, su esposa Koral Costa aprovechó su cuenta de Instagram para contestar a algunos de estos comentarios.

Por medio de las historias de la red social, la pareja del participante inició su declaración diciente que, “la gente pelea en redes, mientras ellos allá van y se piden disculpas, y se vuelven a tratar: Omar con Alfredo y Sandra con Isabella Santiago. Ellos saldrán del programa y seguirán siendo amigos, se van a saludar donde estén (...)”.

En medio de su intervención, Karol pidió a los televidentes: “No peleen por un programa porque son personas que ven ahí en una pantalla ¡Eso es un reality! (...) y si ahí no hay polémicas no es un reality y por eso ellos tienen que generarlas, pero ya por la noche están bailando y se están riendo”.

La creadora de contenido envió mensaje de tranquildad tras la pelea de su esposo y Alfredo Rodríguez

‘La reina de la extravagancia’, como se hace llamar la esposa de ‘Bola 8′, no dudó en lanzar pulla a las injusticias que existen dentro del reality show de RCN Televisión. Según con la creadora de contenido, no considera adecuado que el programa se enfoque en mostrar las peleas y polémicas de los participantes.

“Yo me pongo a ver que todos los participantes, no solo mi esposo, han hecho cosas muy lindas por los demás (...) pero solo muestran cuando tienen discusiones, problemas o pasa algo malo, pero las cosas lindas que ellos hacen adentro no aparecen en los capítulos y que deberían de mostrarse para darles valor”, concluyó la pareja sentimental de Omar Muriillo, que está en riesgo de eliminación.

Los participantes tuvieron un gran enfrentamiento en el cuarto Infierno

Koral Costa causa controversia en redes por su opinión

La vallecaucana se volvió tendencia en las redes sociales después de ingresar a La casa de los famosos, por un motivo que poco o nada tiene que ver con su marido, sino que fue por una controversial opinión que pronunció en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Sus palabras tenían que ver sobre los roles que el hombre y la mujer deberían tener en una pareja, según ella.

“A mí me parece tan terrible un hombre que tenga que vivir de lo que la mujer le da. Un hombre tiene que tener los pantalones bien puestos y decir yo mando”, comenzó diciendo en el clip, comentando que ha visto que existen hombres “mantenidos”.

La esposa de Omar Murillo entró a 'La casa de los famosos Colombia'

Asimismo, reflexionó asegurando que no ve correcto que suceda algo como lo anterior. “¿Pero una mujer manteniendo a un hombre? Usted no hace nada ahí, mi amor. Busque un hombre. ¿Ustedes qué creen, que está bien lo que ella está haciendo? Para mí no está bien lo que está haciendo, tenga dignidad, respétese, ámese”, dijo.

Las declaraciones salieron justo después de que la creadora de contenido ingresara a la ‘casa estudio’ durante la actividad de ‘congelados’, cuando le pudo expresar su amor y admiración a su esposo: “Amor mío, eres el hombre más hermoso que tengo en mi vida, eres mi vida completa (...) Gracias por estos 15 años que me has regalado, gracias por ser el hombre que eres, gracias por darme siempre tu amor, gracias por enseñarme que el amor prevalece, ante todo. Tú me has enseñado a ser sabia, mi carácter es más difícil que el tuyo. Quiero que hagas silencio, demuestra el hombre que eres. Te amo demasiado”, afirmó.