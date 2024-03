Juanes y Nelly Furtado se juntan nuevamente para ‘Gala y Dalí’: habían hecho una canción en 2002

Nelly Furtado y Juanes lanzan 'Gala y Dalí' - crédito Universal Music Colombia

Juanes y Nelly Furtado han sido amigos por más de dos décadas, pero más allá de tener gran conexión personal, también se han unido a nivel profesional con el lanzamiento de colaboraciones musicales, como cuando hicieron Fotografía juntos en 2002.

Así las cosas, Universal Music anunció el nuevo tema que sacaron en dúo, el cual se llama Gala y Dalí. Ambos artistas se refirieron al próximo lanzamiento con gran optimismo y emoción de poder estar juntos una vez más en un estudio de grabación.

“Juanes y yo compartimos una frecuencia musical especial. Nuestras voces combinan mágicamente. Trabajar con él siempre se siente como algo natural, que encaja sin esfuerzo. Y en cierto modo, Gala y Dalí celebra los más de 20 años que han pasado desde que publicamos nuestra primera canción juntos, Fotografía”, comenzó diciendo Nelly Furtado.

El cantante colombiano Juanes volvió a colaborar con Nelly Furtado

Por su parte, Juanes destacó que “para mí es un profundo placer volver a trabajar con Nelly. En esta canción, ella me lleva a un lugar de alegría y luz, en el que pude darme la oportunidad de romper con mi sonido, con lo que toco en la guitarra, e ir a un sonido más caribeño, más bailable, que Nelly también quería tener en esta canción. Después de todos estos años volver a estar con ella es un privilegio”.

Después de ser aclamado y contar con conciertos sold out, la gira Vida cotidiana - Norteamérica de Juanes concluirá este sábado 30 de marzo con un concierto especial en el Hard Rock Live de Hollywood, mientras que Nelly Furtado también continuará sus presentaciones en vivo, con apariciones como invitada especial este verano en los principales festivales de Estados Unidos, Canadá, Europa y México.

Juanes es uno de los cantantes colombianos más reconocidos a nivel internacional de todos los tiempos

Juanes y Nelly Furtado, una amistad que ya ha dado frutos

Juanes, cuyo nombre real es Juan Esteban Aristizábal Vásquez, es un reconocido cantautor colombiano que ha marcado un hito en la música latina. Desde sus inicios en la banda Ekhymosis hasta su consolidada carrera solista, Juanes ha sido galardonado con múltiples premios Grammy y Latin Grammy. Su música, que fusiona elementos del rock con ritmos latinoamericanos, ha logrado resonancia global. Temas como La camisa negra, A Dios le pido y Es por ti son claros ejemplos de su influencia musical. Además de su carrera, Juanes es conocido por su activismo, especialmente en causas de paz y ayuda humanitaria.

La cantante canadiense Nelly Furtado ya había grabado con Juanes en 2002

Nelly Furtado, por otra parte, es una cantante, compositora y actriz canadiense de ascendencia portuguesa. Saltó a la fama con su álbum debut Whoa, Nelly! en 2000, gracias a éxitos como I’m Like a Bird y Turn Off the Light. Furtado es conocida por su versatilidad musical, explorando géneros que van desde el pop hasta el hip-hop y el R&B, además de la música latina en “Mi plan”, su álbum completamente en español. Este proyecto demostró su capacidad para cruzar barreras lingüísticas y culturales en la música.

La colaboración entre Juanes y Nelly Furtado se destacó en el tema Fotografía, incluido en el álbum Un Día Normal de Juanes, lanzado en 2002. Esta canción se convirtió en un éxito internacional, destacando por su melódica fusión de voces y profundidad lírica. Fotografía habla de la nostalgia y el amor a distancia, y su resonancia con el público fue inmediata, consolidándose como una de las colaboraciones más memorables entre artistas de idiomas distintos.

Este trabajo conjunto no solo significó un hito en sus carreras por la excelente recepción crítica y comercial, sino que también demostró la posibilidad de colaboraciones exitosas entre artistas de diferentes géneros y orígenes lingüísticos. La colaboración entre Juanes y Nelly Furtado es recordada como un puente cultural en la música, evidenciando cómo la expresión artística puede trascender fronteras y unir al público a través de emociones compartidas.